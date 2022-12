Verstappen na počátku sezóny pochyboval, popisuje rozdíly mezi loňským a letošním vozem

"Upřímně, byl tam velký otazník. Kvůli novým pravidlům jsme neměli tušení, jak na tom budeme. V aerodynamickém tunelu a při výpočtech vypadalo všechno dobře, ale nikdy nevíte, na co přijdou ostatní. Nenašli nějaký trik?" popisuje Verstappen.

"Když auta najela na rošt v Bahrajnu kvůli fotografování, bylo tam tolik nápadů a říkali jste si: 'Udělali jsme to správně?' Naším problémem na počátku bylo, že jsme měli těžkou nadváhu, takže jsme opravdu nemohli předvádět skutečný potenciál auta, ale během času jsme se toho zbavili a auto ožilo. Vylepšení pomohla, šlo však hlavně o tu váhu," přiznává dvojnásobný šampion.

Red Bull těžil také toho, že se jeho monopost RB18 vůbec netrápil s poskakováním na rovinkách kvůli přísavnému efektu podlahy: "Některé týmy měly více problémů, které musely řešit, zatímco my jsme se mohli víceméně soustředit pouze na snižování hmotnosti a výkonnost."

Max Verstappen s Red Bullem RB18 v Abú Zabí | foto: Red Bull Content Pool

"Ale ta redukce hmotnosti byla opravdu nečekaná. Lidé řešili poskakování a my naši hmotnost, raději bychom se však více soustředili na výkonnost. Bylo to drahé a to je kvůli rozpočtovému stropu problém. Už jsme měli vypočítaná určitá vylepšení, ale najednou jste se museli zaměřit na snižování hmotnosti. Přijít na to, kde to udělat, není nejjednodušší," říká Verstappen.

Z prvního závodu odstoupil, do cíle nedojel ani v Austrálii, zatímco jeho největší soupeř Charles Leclerc s Ferrari sbíral body a vytvořil si náskok. Problémy Red Bullu ale tehdy nepramenily s příliš vysoké hmotnosti nového vozu.

"V té době jsme na autě neměli fakt nic, co by snižovalo hmotnost. Museli jsme počkat několik týdnů, až jsme se dočkali vylepšení, takže to s tím nemělo nic společného. Upřímně, během testů jsme neměli téměř žádné potíže a ty problémy, s nimiž jsme se setkali, byly opravdu nečekané. Byla to trochu škoda, v té době jsme pro ně neměli moc vysvětlení, ale tým je naštěstí rychle vyřešil," vzpomíná 25letý Holanďan.

Po sezóně a druhém titulu je Max spokojený | foto: Red Bull Content Pool

V závěru popisuje rozdíly mezi předchozím vozem a tím letošním: "Vůz z minulého roku byl agilnější, protože byl lehčí. Také viditelnost byla na přední nápravě mnohem lepší, abych byl upřímný. V rychlých zatáčkách jsou tahle auta fajn, ale v těch pomalých jsou trochu líná."

"Ve vysokých rychlostech jsou docela stabilní, zatímco ta loňská se trochu smýkala, ale v pomalých rychlostech opět úřaduje hmotnost. Je to trochu škoda, ale nakonec byla vytvořena pro lepší závodění a toho jsme se dočkali. Musí být nastavena mnohem tužší a my jsme si na ně už zvykli. Zpočátku jsem se při jízdě trápil, ale ne kvůli tomu, že by mě bolela záda nebo něco, jen se rozhodně ovládala velmi odlišně," dodává Verstappen.