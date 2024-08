McLaren moc novinek nenasazuje, přesto je Red Bullu nejblíže. "Norris může vyhrát titul," myslí si Hamilton

Pilotovi Mercedesu spadlo posledně v Belgii vítězství do klína poté, co byl jeho týmový kolega George Russell po velké ceně diskvalifikován z prvního místa, zatímco McLareny tam výkonnostně na ty nejlepší v závodním režimu ztrácely.

"Myslím, že se možná v některých z posledních závodů trochu propadli, ale jinak jde o tým, který nyní předvádí velmi, velmi dobré výkony," všímá si Hamilton, který vyhrál dva z poslední tří závodů poté, co Mercedes dosáhl ve vývoji letošního vozu průlomu a výkonnostně se zvedl.

Pro samotný McLaren je nicméně překvapením, že se pořád drží tak vysoko: "Od Miami, kde jsme nasadili docela velký balík vylepšení, jsme moc nových věcí na trať nepřivezli," přiznává šéf týmu Andrea Stella.

McLaren v každém z posledních tří závodů získal nejvíce bodů, v Maďarsku si dokonce dojel pro double | foto: McLaren

"Vždy úzce spolupracujeme s oběma jezdci, abychom viděli, kde se můžou individuálně zlepšit. Nebudeme nic fundamentálně měnit, ale tyto promeškané příležitosti, kterých měl Lando na počátcích závodů více, nám poskytují něco k analýze. Musíme přijít na to, zda to má nějaký důvod nebo šlo zkrátka jen o shodu okolností," popisuje Stella.

Piastri pro změnu během poslední závodní neděle pokazil zastávku, když nedobrzdil na značkách v boxech a celý tým mechaniků se k výměně kol musel přesouvat. "Musíme s jezdci spolupracovat, abychom zajistili, že v těchto vypjatých okamžicích nebudou chybovat."

"S konzistencí a silou týmu jsme ale spokojeni. Jsme jediní, kdo neustále dokáže bodovat. A nyní jsme zaznamenali šňůru deseti pódií v řadě za sebou," pochvaluje si 53letý Ital, který nedávno s McLarenem prodloužil o několik let svou smlouvu.

Větší výkonnostní pokles ovšem prožívá Red Bull, což jej udivuje: "Pokud byste se mě zeptali před závodem v Belgii, tak bych si nebyl jistý, jestli se nám podaří získat nějaké body na Red Bull. Čekal jsem, že Verstappen polem prolétne." Jenže Max nedokázal předjíždět a cílem projel až jako pátý za Leclercovým Ferrari.

Norris na něj po Belgii v šampionátu ztrácí 78 bodů. "To je velké číslo," komentuje Hamilton jeho šance na titul. "Už je to nějaký pátek, co jsem bojoval o titul. Ale myslím, že jsem v jednu chvíli ztrácel 40 bodů. McLaren ale podává velmi dobré výkony, takže to není nemožné. Bude to však velmi, velmi velkou výzvou."

To se však po letní přestávce změní: "Stále máme ve vývoji několik dalších změn, které nasadíme ve druhé části sezóny," podotýká dále. McLarenu neschází jen více výkonu, k horším výsledkům přispěly drobné chyby pilotů. Lando Norris pokazil start v Maďarsku i v Belgii, špatně na boxové zídce reagovali například v Silverstone, kde soupeře mohli porazit.