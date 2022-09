McLaren usiluje o velký pokrok při vývoji vozu pro rok 2023. Uvědomuje si, kolik ztrácí na špici

Stáj z Wokingu doplatila na špatný vstup do sezóny, kdy její výkonnost ovlivnily problémy s brzdami, které se po slibném představení v Barceloně objevily během druhého předsezónního testu v Bahrajnu. Týmu trvalo, než se z nich dostal. Stálo jej to dost cenných zdrojů a času, které by jinak věnoval vyšší výkonnosti. I to je důvodem, proč jí v současné době patří až pátá příčka za Alpine.

Konstruktéři se nyní již začínají soustředit na své vozy pro sezónu 2023 a u McLarenu vědí, že se stejná situace už nesmí opakovat a že musí přijít hned na začátku s konkurenceschopným balíkem. Ve vývoji přitom musí udělat větší pokrok než konkurence.

Jaký bude nástupce současného vozu MCL36? "Vzhledem k tomu, že pravidla zůstávají v podstatě stejná, tak je jasné, že nepůjde o naprostou revoluci. Jelikož si ale uvědomujeme, že týmy před námi jezdí o více než sekundu rychleji, tak je zřejmé, že ve vývoji máme za cíl velké pokroky," uvádí šéf týmu Andreas Seidl.

Zadní část McLarenu MCL36 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Technický ředitel James Key si uvědomuje, že hned na začátku musí přijít s dobrým autem: "Standard, který pozorujeme u prvních tří týmů, podle mě ukazuje, co musíte být schopní dosáhnout. Když sezónu zahájíte s konkurenceschopným autem, můžete tomu přizpůsobit vývojové plány dělat méně věcí kolem, zatímco se více soustředíte na oblasti, jež jsou podle vás nejplodnější."

"To je stav, v jakém chceme být příští rok,jelikož nebudeme schopni udržet tuto agresivní úroveň vývoje, protože jedete naplno. Můžeme se z tohoto ročníku poučit. Tým odvedl skvělou práci v tom, že jsme se dostali tam, kde jsme," chválí Key své kolegy.

I když se již začínají věnovat příštímu vozu MCL37, stále plánují nasadit určitá vylepšení i pro ten letošní: "Vzhledem k aktuálním balíkům vylepšení, která jsme nasadili, šlo o agresivní přístup. Každému vývojovému kroku jsme věnovali spoustu práce a vydržel pět či šest závodů. A každý balík fungoval tak, jak jsme plánovali - každý krok přinesl několik desetin ve výkonnosti, s tím jsme tedy spokojeni."

"Připravujeme další nov balík, na němž nyní pracujeme, a potom půjde jen u několik menších věcí, které přijdou pro zbývající závody. Řekl bych, že jsme toho na trať přinesli hodně a že jsme z toho dostali to, co jsme chtěli," uzavírá technický ředitel McLarenu.