"Proč by měl Ricciardo zůstávat v F1? Polovina jeho kariéry byla špatná," tvrdí Villeneuve

Australanovi se v posledních letech v F1 moc nedaří, po svém příchodu k McLarenu minulý rok sice dokázal vyhrát jeden závod, ve většině z nich ale na svého týmového kolegu Landa Norrise znatelně ztrácí. Loni s ním prohrál na body 115:160 (71,9 %), letos je na tom ještě hůře - zatímco Norris nasbíral 88 bodů, Daniel jich získal jen 19 (21,6 % toho, co týmový kolega).

Není divu, že jeho zaměstnavateli došla trpělivost a rozhodl se jej od příštího roku nahradit talentovaným Oscarem Piastrim. I když všechny týmy ještě nepotvrdily své sestavy, tak Ricciardo tuší, že zřejmě zůstane bez místa.

Na otázku, zda bude v příští sezóně závodit v F1, Villeneuve odpovídá: "Proč by měl? Zažil dva příšerné roky u Renaultu a dva ještě horší u McLarenu. To máte čtyři roky. Téměř polovina z jeho kariéry v F1 byla špatná!"

"Alpine nemá žádný důvod jej angažovat, obzvlášť vzhledem k tomu, že za ni už dříve jezdil. Moderní auta zkrátka asi nesedí jeho jezdeckému stylu," přemýšlí šampion z roku 1997, v čem může být Ricciardův problém.

Daniel Ricciardo s McLarenem MCL36 během Velké ceny Belgie | foto: McLaren

"U Red Bullu byl působivý. Předváděl úžasné předjížděcí manévry. Na začátku byl před Maxem [Verstappenem]. Ale nakonec se s ním Max začínal vypořádávat. Pak přestoupil. Po přestupu se zdá, že se do toho nikdy nedostal. Už se z toho nezotavil," komentuje Kanaďan.

Ricciarda se nedávno zastal Hamilton a doporučil mu, aby si dal rok pauzu a pak se do F1 vrátil. To však podle Villeneuva není dobrý nápad: "Mohl by zlenivět. Můžete si dát rok pauzu, pokud jste Alonso, Schumacher, pokud jste se v F1 stali šampionem a vyhráli spoustu závodů a pokud víte, že budete na vrcholu, ať už přijde jakákoliv sezóna. Po čtyřech špatných letech to ale nedělejte."

"Bere to, co dostanete. Pokud přijde nabídka na místo v F1, tak vezmete jakýkoliv kokpit. Na veřejnosti můžete prohlásit, že byste nejezdili za žádný z těch zadních týmů, ale když to je jediná smlouva, kterou můžete získat, tak podepíšete," dodává Villeneuve, podle něhož si Ricciardo určitě už moc nepolepší.