První vůz vyvinutý v novém aerodynamickém tunelu Aston Martinu se dostane na trať v roce 2025

Chystaný aerodynamický tunel je součástí nové továrny, která se staví v Silverstone. Do ní by se měli zaměstnanci přesunout už v květnu příštího roku, přilehlý aerodynamický tunel však začne fungovat o rok později.

Aerodynamický vývoj závodních monopostů doposud probíhal a stále probíhá v Brackley u Mercedesu. Tam také budou zahájeny první práce na voze AMR25 pro sezónu 2025 než budou přesunuty do nového zařízení, které bude muset být po dokončení plně otestováno.

"Cílem je, aby aerodynamický tunel začal fungovat uprostřed roku 2024. Doufáme, že alespoň něčím přispěje ročníku 2025. Podle mě půjde o první auto, na které bude mít nový tunel významný dopad v závislosti na tom, jak to půjde s uvedením do provozu a věcmi kolem," popisuje Fallows.

"Pokud jde o samotnou továrnu, která začne v různých fázích fungovat příští rok, tak doufáme, že již u dřívějších aut se také projeví její užitek," pokračuje technický ředitel Aston Martinu, jenž přišel do Silverstone po sezóně 2021 jako velká posila z Red Bullu.

Letošní Aston Martin AMR22 stačil jen na 7. místo mezi konstruktéry | foto: Michael Zelinka / INCORP images

Přechod do nového aerodynamického tunelu tedy není záležitostí nejbližších okamžiků. Nějaký čas taky zabere jeho kalibrace a korelace: "Když postavíte nový aerodynamický tunel, tak nevyhnutelně musíte projít prověřovacím procesem. Ten opravdu pouze určuje, jestli vám bude dávat čísla, která očekáváte."

"Máme štěstí, že testujeme v aerodynamickém tunelu Mercedesu, který je vysoce kvalitní. Musíme tedy zajistit, aby naše nové zařízení poskytovalo výsledky, které jsou s ním konzistentní. A to zabere určité množství času. Ale existují věci, které tento proces mohou urychlit. Samozřejmě je cílem dostat se do něj co nejdříve," přibližuje Fallows.

"Není pochyb o tom, že půjde o zařízení světové třídy. A je velmi důležité, že k němu budeme moci mít přístup 24 hodin denně. Jak se budeme zlepšovat a kvůli omezenému aerodynamickém testování nebudeme moci trávit tolik času v tunelu, tak mít vlastní zařízení a možnost v něm provádět další experimenty je něco neocenitelného," říká.

"Momentálně takový luxus nemáme, když sdílíme tunel s jiným týmem," dodává Fallows a věří, že se s novým zařízením budou posouvat ve startovním poli výše až k bojům o vítězství s těmi nejlepšími týmy ve Formuli 1.