Může Aston Martin letos vyhrát? Technický ředitel týmu o Alonsově cíli

Monte Carlo je díky úzkým uličkám a ostrým zatáčkám nejpomalejším okruhem letošního kalendáře. Stále hladový španělský veterán v něm větří svou největší letošní šanci k poražení Red Bullu. O jak moc reálný cíl se jedná?

Letošní vůz AMR23 se Aston Martinu povedl, mezi konstruktéry mu patří druhá příčka před Mercedesem a Ferrari. Na klasických závodních okruzích generuje větší odpor než monopost Red Bullu, to však tento víkend v Monaku kvůli zmíněným parametrům městského okruhu nebude tolik vadit.

Podle Fallowse se však ve svých vyhlídkách musí držet při zemi a zůstat realisty: "Rád bych řekl, že vítězství je v této sezóně možné a jsou samozřejmě okruhy, kde vše neprobíhá normálně, protože auta mají určité vlastnosti, které mohou na okruzích jako je Monako sehrát svou roli."

"Ale abych byl upřímný, tak jsme realisté, pokud jde o naši situaci a to, kde se momentálně nacházíme. Soustředíme se opravdu na to, abychom v co nejkratším čase maximalizovali výkonnost, kterou můžeme z auta dostat. A uvidíme, jaká odměna z toho vyplyne," pokračuje technický ředitel Aston Martinu.

"Musíme brát v úvahu, jak jsem na tom vzhledem k Red Bullu. Jsou oblasti, v nichž věříme, že jsme hodně silní, musíme však ale také optimalizovat naše auto pro každý okruh zvlášť. Znamená to, že se mohou objevit hlediska - ať už jde o rychlost v pomalých či rychlých zatáčkách, v nichž nejsme tak silní jako soupeři," přibližuje Fallows.

"Red Bull svůj koncept rozvíjel déle než my. My jsme veřejně přešli loni k odlišnému konceptu, takže ho stále vyvíjíme a myslíme si, že jsme letos dosáhli velkého pokroku. Stále je před námi kus cesty a já bych nerad poukazoval na jedinou oblast. Zkrátka musíme zlepšit všechno," dodává 49letý britský inženýr, který do týmu ze Silverstone přišel loni jako posila právě z Red Bullu.