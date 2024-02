Aston Martin představuje AMR24. Dosáhne s ním letos Alonso na vítězství? + FOTO

Stáj sídlící v Silverstone doufá, že to s novým autem dotáhne výše než na pátou příčku v šampionátu jako minulý rok, kdy zažila skvělou úvodní část - chvíli ji patřilo dokonce druhé místo za Red Bullem. Fernando Alonso v úvodních 8 podnicích skončil 6krát na pódiu, což by čtvrtý muž loňského pořadí letos rád ještě vylepšil.

Aston Martinu spoluvlastněném kanadským miliardářem Lawrencem Strollem by ke zlepšení měla pomoci nová část továrny se špičkovým aerodynamickým tunelem. Je však otázkou, jestli to bude stačit na boj o absolutní špičku s Red Bullem.

Snažit se o to bude třetí nejdéle sloužící šéf týmu Mike Krack, technickým ředitelem je Dan Fallows, jenž kdysi pracoval právě pro Red Bull. Ti se budou snažit o stejně skvělý vstup do sezóny jako loni a o to, aby jim v jejím průběhu nedošel dech.

AMR24 Reveal | Hyper-focus



One team of many. One shared objective.



This is #AMR24. This is hyper-focus. pic.twitter.com/Cux5XCeD90 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024

"Snažili jsme se zaměřit na všechny oblasti našeho předchůdce AMR23, který měl skvělou sezónu. Minulý rok byl plný pozitiv. Po něm jsme ale nenechali kámen na kameni," popisuje šéf týmu.

"Opravdu jsme se snažili podívat na všechny oblasti, ať už se týkaly vozu, činností či spolehlivosti, abychom dosáhli po kroku ve všech směrech. Od skončení minulé sezóny máme za sebou pár velmi intenzivních měsíců a doufáme, že jsme udělali dost. Jsme si jisti, že máme silné auto," věří Krack.

A Fallows uvádí: "Dokázali jsme oproti loňskému autu udělat pokrok. Moc nás těší to, co se nám podařilo dosáhnout. Opravdu jde o první krok a v této sezóně chceme zajistit, abychom měli dobrou platformu pro vývoj. To je to, na co jsme se skutečně soustředili a o čem si myslím, že se nám to podařilo."

"Udělali jsme změny všude na voze. Hodně se liší v mnoha ohledech a většina dílů je změněna. Ale ve skutečnosti jde v podstatě stále o silnou evoluci loňského auta, takže jsme svým způsobem stavěli na konci AMR23. Očividně odlišné věci, jež si všimnete, je nos a přední křídlo. Odlišná je karosérie, ale také spousta věcí pod kapotou, které snad nespatříte. Samozřejmě se pokusíme je udržet skryté," dodává technický ředitel týmu.



