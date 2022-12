Rosberg z Binottova konce nadšený není. Co Ferrari postrádá?

Binotto byl dlouhodobým zaměstnancem Ferrari. V Maranellu začínal během devadesátých let coby motorový inženýr, postupně se vypracoval jakožto šéf motorového oddělení, technický ředitel a nakonec šéf celého týmu. Do této pozice nastoupil v roce 2019. Ani on ale kýžené tituly do Maranella získat nedokázal. Letos to sice na začátku sezony vypadalo slibně, ale série zbytečných chyb a slabý vývoj naděje Italů pohřbily.

Mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg si ale myslí, že odvolání Binotta nemusí být dobrým krokem. „Jsem zvědavý, jakým způsobem tohle Ferrari vyřeší. Šéfovat týmu Formule 1 je jedna z nejtěžších prací na světě. Na každého šéfa je vyvíjen extrémní tlak. Navíc na trhu potenciálních nástupců Binotta moc jmen není," hlásí Rosberg.

Charles Leclerc v závodě v Brazílii | foto: Scuderia Ferrari

A dodává: „Kontinuita je velmi důležitá. Nemusí se to tak zdát, ale ve Formuli 1 jde o klíčový prvek. Nebo minimálně jeden z klíčových... V Red Bullu a Mercedesu pracují už spoustu let ti samí lidé. Tohle Ferrari nemá a možná právě to je jejich problém," zamýšlí se Rosberg.

Kdo Binotta nahradí? Asi nejvážnějším adeptem je Frederic Vasseur - šéf Alfy Romeo. Ten má dobré vztahy s Leclercem, což může být vítané plus. Spekuluje se totiž, že Monačan poptává závodní sedačku u Mercedesu a Red Bullu. Ferrari prý nabízelo pozici šéfa týmu také Christianu Hornerovi a Andreasi Seidlovi. Ti ale měli odmítnout.