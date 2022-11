Když je jméno břemenem. "Schumacher o své místo v F1 přijde," myslí si Ecclestone

Schumacher se v průběhu sezóny sice zlepšil, stále však zaostává za očekáváními. Letos rozbil několik aut a dosahované výsledky nejsou nejlepší, ztrácí i na svého týmového kolegu Kevina Magnussena, jenž zatím nasbíral dvakrát více bodů než Mick.

Proto se spekuluje, že jej po sezóně nahradí Nico Hülkenberg, kterému je už 35 let. Ecclestonea by to nepřekvapilo: "Není to o věku, ale o duševním rozpoložení. Podívejte se na Juana-Manuela Fangia: začínal ve věku, kdy to už dávno všichni zabalili."

Fangio začal v F1 závodit ve věku, ve kterém je nyní Lewis Hamilton. S podobným zápalem stále jezdí Fernando Alonso, kterému letos bylo 41 let, ale na jeho výkonech se věk moc nepodepisuje. Je lídrem Alpine a předčí i mnohem mladšího Estebana Ocona, smůlu však má na techniku. Po sezóně přestoupí k Aston Martinu, u kterého hodlá v F1 ještě pár let pokračovat.

Mickovi Schumacherovi se v F1 nedaří navázat na kariéru svého slavného otce | foto: Haas F1 Team

Pokud jde o budoucnost 23letého Schumachera, má Ecclestone jasno: "Nemyslím si, že bude na roštu. Lidé byli zklamáni jeho výkonností. Nevíme, zda to bylo kvůli němu nebo kvůli týmu, ale je to samozřejmě těžké najít někoho, kdo by ho dostal do vítězného týmu. Protože v takovém momentálně není."

"Možná potřebuje zapomenou na F1 a soustředit se na jiné kategorie motorsportu. Jeho jméno je jeho největším břemenem, protože se snaží co nejlépe podle něj žít. A to jej dostává do všech těch jeho problémů. Proto by bylo lepší na F1 zapomenout a vyhrávat v jiné kategorii," domnívá se 92letý Brit.

Někteří Micka považují za příliš rozmazleného a chráněného managementem, kterému vévodí Sabine Kehmová, jež dlouhá léta zastupovala i jeho otce. "Cestujte s nimi a mluvte s nimi, když jsou na dně. Myslím, že takovou osobu potřebuje. Ale někteří ne. Pokud byste hodili Verstappena do moře, tak by přežil, i kdyby neuměl plavat," dodává Ecclestone.