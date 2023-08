F1 je po přestávce zpět, v Zandvoortu nejrychlejší Verstappen před Alonsem

Jako první se ve 12:30 vydal k průzkumu Cunoda následovaný Magnussenem, kterému Haas prodloužil smlouvu na příští rok, stejně jako jeho týmovému kolegovi Hülkenbergovi.

Teplota vzduchu dosahovala 20 °C a trať mezi písečnými dunami na slunci 32 °C. Pirelli do Holandska přivezlo ty nejtvrdší směsi, které může nabídnout, tj. C1 až C3. Zvláštností Zandvoortu jsou klopené zatáčky zvyšující vertikální síly působící na kola - jedna z nich má až 18 °.

Ferrari do tréninku nasadilo Roberta Shwartzmana místo Carlose Sainze. Se svými mladíky budou v posledních 10 závodech následovat také další týmy, protože mají povinnost jim dát prostor alespoň dvakrát během sezóny.



Domácí hrdina Verstappen zapsal úvodní okruh za 1:15,393, na chvíli jej překonal Hamilton (1:13,954), ale Holanďan hned kontroval časem 1:13,275 a 1:13,191 min.

Aston Martin do Holandska přivezl velký balík vylepšení, která čítají novou podlahu a difuzor. Tato britská stáj dosáhla díky Fernandovi Alonsovi v úvodních 8 podnicích šestkrát na pódium, poté ji však rychlostně předstihli Mercedes, Ferrari i McLaren.

Během tréninku se zaměřuje na jízdy konstantní rychlostí na rovinkách, data z toho jsou živě přenášeny do továrny, kde se budou snažit inženýři zjistit, jestli nová podlaha dělá to, co má dělat. Stroll se však rychle vrátil do boxů s nějakým problémem, když si stěžoval na "legrační zvuk," na kontě mu zůstaly jen 2 kola, Alonso si trať zkrátil průjezdem štěrkovou zónou.

Většina týmů přitom již ve svých aerodynamických tunelech přesunula svou pozornost ve vývoji k budoucím monopostům, vylepšení pro ty letošní se dostávají do výroby a například Red Bull ta poslední nasadí v Singapuru.

V polovině tréninku jako první přezul na měkké pneumatiky Sargeant a hned vystřelil do čela (1:12,814), o 377 tisícin před Verstappena. Během chvilky na to reagoval Pérez (1:12,439 a 12:323) i Albon s druhým Williamsem (1:12,447).

Osmnáct minut před koncem havaroval v předposlední zatáčce Hülkenberg - po smyku skončil u bariéry z pneumatik, vůz ale neměl po lehkém kontaktu s ní moc poškozený. Trénink byl přerušen červenými vlajkami.

Haas zde má také pár novinek, o nichž šéf Steiner řekl: "Uvidíme, jak budou fungovat ta vylepšení, která jsme přivezli na trať pro tento závod. Je to dost pozitivní. Ještě nevím, co teď budeme dělat, ale budeme se hodně snažit. Zatím nevíme, jak na tom budeme zítra nebo v neděli."

K Nicově nehodě řekl: "Vypadá to, že má poškozené přední křídlo. Jde o to nové a moc jich nemáme. Uvidíme, jestli ho dokážeme opravit nebo ne. Máme ještě jedno, ale je jediné, takže se musíme rozhodnout, jestli to s ním riskneme odpoledne či nikoliv.

Provoz byl obnoven na posledních 10 minut, z garáži vyrazili všichni kromě Strolla, u kterého mechanici řešili technické potíže s pohonnou jednotkou, kterou odebírají od Mercedesu. Ocon z Alpine hlásil problém se zaseknutým plynem: "Auto jelo samo, i když jsem zpomalil."

Verstappen hned předvedl své umění časem 1:11,852, Alonso byl o 0,278 sekundy zpět (1:12,130), Hamilton ztrácel téměř čtyři desetiny (1:12,225). Ferrari skončilo hodně nízko, nejezdilo však vůbec na měkkých pneumatikách: Leclerc 16. a Shwartzman 19. Ten si v závěru do rádia postěžoval na super nestabilní zadní část vozu SF-23.

Max. rychlosti (v km/h): 1. Albon 324, 2. Verstappen 323, 3. Leclerc 322, 4. Sargeant 321, 5. Shwartzman 321, 6. Pérez 320, 7. Magnussen 320, 8. Zhou 320.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:11,852 2. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:12,130 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,225 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:12,323 5. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:24,447 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:12,460 7. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:12,617 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:12,658 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:12,749 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:12,802 11. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,813 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:12,895 13. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 1:12,990 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:13,322 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:13,448 16. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:13,519 17. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:13,826 18. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:14,023 19. 39 Robert SHWARTZMAN isr Scuderia Ferrari 1:14,803 20. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant -

