"Vůbec mi neseděl." Norris si musel letošní McLaren upravit, přál by si mít stejný problém jako Mercedes

"V žádném případě podle mě nemůžete říct, že je auto postaveno na mě," popisuje Norris, který se s letošním monopostem MCL36 pere mnohem méně než jeho týmový kolega Daniel Ricciardo. A je to vidět i na nasbíraných bodech: Lando 76, Daniel pouze 19.

Avšak i mladý Brit si na odlišné vlastnosti letošního McLarenu musel zvykat: "Od auta chci něco opačného, než mi v daný okamžik dává. A ano - řekl bych, že auto, které teď mám, rozhodně není tím, které bych chtěl pro svůj jezdecký styl. Vůbec mi nesedí!"

"Není to špatné, zkrátka si na to musíte zvyknout. Proto cítím, že letos odvádím celkem slušnou práci, když jsem se přizpůsobil něčemu, co není úplně takové, jako bych si přál. Jde o jednu věc, ve kterých jsem se v posledních letech zlepšil," popisuje Norris.

Daniel Ricciardo a Lando Norris před závodem v Maďarsku | foto: McLaren

Po podpisu smlouvy s McLarenem do konce roku 2025 prozradil, že by měl rád trochu větší slovo ve vývoji vozu, aby mu v budoucnu více seděl: "Říkám svůj názor. To, co cítím, mi pomůže jezdit s vozem rychleji. Někdy je to odlišné od toho, jak to vnímá Daniel. Obecně se ale shodujeme v tom, co je třeba na balíku zlepšit."

"Nerad toho moc namluvím, protože všichni mají svou práci a všichni jsou ve svých oborech profesionálové. Když dám najevo trochu svůj názor a věřím si v tom, vždycky to pomáhá," pokračuje 22letý rodák z Bristolu, jemuž se letos daří o něco více v kvalifikacích než v samotných závodech.

Mít tak problém jako Mercedes!

Dostává v sobotu z vozu více, než na co MCL36 má? "Neřekl bych více, protože podle mě dosahujete jen to, co je v daný den možné." McLarenu se více daří o sobotách, naproti tomu Mercedes obvykle září spíše v neděli odpoledne, jak to ukázal naposledy ve Francii a v Maďarsku, kde skončil s oběma vozy na pódiu.

McLaren v závodech ztrácí pozice vybojované v kvalifikacích | foto: Michael Zelinka / INCORP images

"Pole je vždy vyrovnanější v sobotu než v neděli. Platí to zřejmě pro všechny. Viděli jste, jak se Mercedes ve Francii trápil v sobotu, a potom to bylo: 'Ó, co se to stalo? Druzí a třetí v závodě?' Chtěl bych, abychom měli takový problém!" usmívá se Norris.

"Auta se zkrátka chovají odlišně, a je zřejmé, že lidé podávají odlišné výkony v různé dny a jsou citlivější na povětrnostní a podobné podmínky v různou dobu. Je patrnější než v několika posledních letech," pokračuje pilot McLarenu, jenž se stále snaží pochopit své potíže se závodním tempem.

"V neděli cítíte, že nemáte úplně to stejné auto. Stále se tomu všemu snažíme porozumět a přesně zjistit, proč v sobotu dokážeme odvést lepší práci než v neděli. Když v kvalifikaci dokážeme bojovat se špičkovými týmy, tak nemůžeme jednoduše spoléhat na to, že v závodě zkrátka zrychlíme. Musíme se v těchto věcech zlepšit," uzavírá Norris.