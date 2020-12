Jak jde McLarenu práce na vývoji vozu pro přelomovou sezónu 2022?

Pravidla se během této zimy příliš nezmění - přesto se týmy musí připravit na několik novinek - například zužující se podlahu směrem k zádi kvůli snížení aerodynamického přítlaku, nové směsi pneumatik - a v případě McLarenu i nový motor.

"Nemůžeme jednoduše přenést šasi z roku 2020. Musíme toho hodně přepracovat, obzvlášť pokud jde o různé systémy na auta, jako je chlazení a elektronika. Nezmění se jen šasi, ale také převodovka a motor, pro nás tedy bude MCL35M skoro jako nové auto," uvádí Key.

"Náš přístup k vývoj během této sezóny se změnil s ohledem na to, že jsme museli vyčerpat vývojové žetony určené pro rok 2021 na instalaci motoru Mercedes. Pozitivní na tom je, že jsme přitom zřejmě přidali v roce 2020 trochu výkonnosti, kterou bychom jinak asi neměli."

"A máme větší prostor pro vývoj těchto oblastí díky informacím, které jsme získali," snaží se hledat pozitiva ve složité situaci svého McLarenu, který kvůli homologačnímu termínu v půlce sezóny nasadil nový, ještě ne zcela vyvinutý nos, protože nechtěl zůstat u koncept, s nímž vstoupil do sezóny.

Lando Norris s letošním McLarenem MCL35 poháněným motorem Renault | foto: McLaren

"Vzhledem k vozu pro rok 2022 jde o přístup čistého papíru - pravidla pro šasi jsou naprosto odlišná, mění se i kola a pneumatiky. Už na tom nějakou dobu pracujeme," uvádí dále zkušený Key, jenž k McLarenu nastoupil v březnu minulého roku.

"Všechny týmy čekaly, že s těmito auty budou závodit v sezóně 2021, proto si myslím, že se všichni dostali do celkem pokročilé fáze před tím, než byl letos zmrazen aerodynamický vývoj. To nicméně nezastavilo práce na mechanických návrzích a na simulacích. Například náš návrh převodovky je teď velmi vyspělý," připouští 48letý Brit.

"Zmrazení vývoje všem poskytlo trochu času na přemýšlení. Nám to umožnilo učinit krok zpět a skutečně zanalyzovat data a to, co jsme udělali. Na počátku příštího roku se hned vrátíme do aerodynamického tunelu, abychom pokračovali v práci na voze pro rok 2022," pokračuje Key.

Technický ředitel McLarenu James Key | zdroj: McLaren

"Máme toho ve vývoji spoustu, na co se chceme podívat. A kolem nás také existuje spousta nových konceptů," usmívá se technický ředitel, jenž byl zodpovědný za letošní MCL35, s nímž McLaren dosáhl na třetí příčku v poháru konstruktérů - nestačil pouze na dominantní Mercedes a na Red Bull.

"Nicméně stále se jedná o ranou fázi, je třeba toho poznat více o skutečném potenciálu F1 aut pro rok 2022 a tento učební proces ještě chvíli potrvá. Vždy jde o velkou výzvu, když musíte pracovat s podstatně odlišnými technickými pravidly. Představují nový počátek a poskytují čerstvé příležitosti pro konstrukci a vývoj, což je pro inženýry neuvěřitelně motivující," přibližuje Key to, jak se těší na novou generaci monopostů.

"Rok 2021 bude neuvěřitelně rušný. Bude obsahovat plnou sezónu [v plánu je rekordních 23 podniků], vývoj a závodění s MCL35M a během toho dojde k novým objevům s naším vozem pro rok 2022, jak se bude sezóna vyvíjet. Už se nemůžu dočkat, až to začne!" těší se technický ředitel McLarenu.

