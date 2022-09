Neuvěřitelné, jak to Mercedes letos podělal, kroutí hlavou šéf Red Bullu

Mercedes kraloval Formuli 1 od přechodu na hybridní motory a do letošní sezóny vstupoval jako osminásobný šampion. Zcela nová pravidla, která v F1 opět umožnila využívání přísavného efektu, jej však překvapivě rozhodila. Letošní vůz W13 už v předsezónních testech divoce poskakoval, což se týmu podařilo zkrotit až v polovině sezóny.

V posledních závodech předvedl zlepšení, doposud se mu však nepodařilo zvítězit v ani jedné velké ceně, což je jeho letošním cílem. Do konce sezóny přitom zbývá už jen šest podniků. Pokud by na první místo nedosáhl, bylo by to poprvé od roku 2011.

"Ano je to pro mě překvapením. Protože se loni začali brzy věnovat pravidlům pro rok 2022, dělali kvůli tomu hodně povyku, jako to narušilo jejich loňský boj o titul a jak velmi brzy přešli na auto pro rok 2022," popisuje Horner.

"Pak když poprvé odhalili svůj vůz, obzvlášť ten vylepšený s ultra-úzkými bočnicemi, tak vypadal zcela odlišně. Zkrátka jste vzhledem k jeho předchozí dominanci očekávali, že bude ve velmi podobné pozici," pokračuje šéf Red Bullu, který letos vystřídal Mercedes na čele šampionátu.

Mercedes letos přechod na nová pravidla překvapivě nezvládl | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Samozřejmě, že je to loni bolelo, když prohráli [boj o titul], ale my jsme cítili, že se letos vrátí s obnovenou touhou po pomstě. Je tedy pozoruhodné, že po dominanci, kterou oplývali v předchozích osmi letech, letos ještě nevyhráli ani jednu velkou cenu," komentuje překvapený Horner.

Poté vzpomíná na okamžiky, kdy v druhém předsezónním testu spatřil konkurenční vůz téměř bez bočnic: "Prvním otázkou bylo: 'Je vůbec legální?' Protože šlo o zcela odlišnou interpretaci. A samozřejmě byl. Kluci byli ale celkem brzy přesvědčeni, že by to nefungovalo v rámci architektury, kterou jsme vytvořili."

"Uvnitř jsme věřili, že jsme zvolili tu správnou cestu. Když se začaly zajíždět první časy v tom testu v Bahrajnu a mohli jste vozy pozorovat na trati, tak to nevypadalo, že by měli raketovou loď nebo že by nám něco základního scházelo," přibližuje Horner.

Jeho tým vévodí šampionátu s náskokem 138 bodů před druhým Ferrari, Stříbrné šípy ztrácejí dalších 35 bodů. Ve zbytku sezóny se Mercedes bude snažit porazit Scuderii a obsadit alespoň druhé místo. A nejlepší možnost pro vítězství se jim naskytne zřejmě v americkém Austinu, který by měl jejich vozu velmi dobře sedět.