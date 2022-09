Ricciardo promluvil o svých plánech. Co mu nabízí Mercedes?

Australan už je v Monze, kde před rokem vyhrál. Šlo o jeho nejlepší okamžik se současným zaměstnavatelem, kterého však po sérii bídných výkonů na konci roku opustí, přesto že s ním má smlouvu i na sezónu 2023. Daniel moc možností na závodní sedačku ale nemá.

Vypadá to, že si vezme buď rok volna nebo nastoupí na pozici rezervního jezdce u konkurence, nepodaří-li se mu získat místo u Alpine, které v roce 2020 narychlo opustil, či u nekonkurenceschopného Haasu nebo Williamsu.

Tento víkend dostal podle britských médií nabídku od Mercedesu na roli rezervního pilota. Hvězda týmu Lewis Hamilton k tomu uvedla: "Osobně si myslím, že by měl spíš závodit. Je příliš talentovaný na to, aby byl třetím jezdcem. Zaslouží si s námi závodit."

"Kdyby se ale stal součástí našeho týmu, tak by to samozřejmě bylo skvělé. Ale role třetího pilota není pro něj ta nejlepší. Kdybych ho zastupoval, tak by závodil," pokračuje sedminásobný mistr světa.

Lewis Hamilton v F1 jen tak končit nehodlá | foto: Mercedes AMG F1 Team

Včera v Monze o své budoucnosti promluvil Ricciardo, jenž dle svých slov momentálně vše vyhodnocuje: "Pravdou je, že si nechávám otevřené všechny možnosti nejen pro příští rok, ale také pro budoucnost. Stále nevím, jak bude příští rok vypadat. Jak řekl Lewis, chci být na roštu. Chci závodit."

"K když prožívám náročné období ve své kariéře, má láska ke sportu se nevytratila. Stále toužím po tom, abych byl tady a závodil. Samozřejmě se hodně hovoří nebo přemýšlí o příštím roce a dále, stále si však nejsem jistý tím, jak to bude vypadat," připouští australský pilot McLarenu.

Mohl by vzít roli rezervního pilota Mercedesu s tím, že by za něj závodil po boku Georgea Russella od roku 2024, kdy Hamiltonovi vyprší kontrakt? Tyto úvahy utíná Lewis svým záměrem pokračovat ve své kariéře ve Formuli 1.

"Už roky tady kolují příběhy o odchodu a konci. Já se cítím být zdravější, než jsem se cítil kdykoliv dříve. Miluji to, co dělám. A nemám v plánu brzy končit. Sorry kámo," adresuje závěrem 37letý Brit svá slova Ricciardovi, jenž by rád závodil v konkurenceschopném týmu.