Mercedesu scházely ty správné nástroje pro rychlejší řešení problémů s vozem W13, přiznává Wolff

Stříbrné šípy ve druhém předsezónním testu šokovaly se svou konstrukcí ultra-úzkých bočnic. V prvních závodech se nicméně ukázalo, že jejich řešení není ideální pro nová pravidla kladoucí důraz na přísavný efekt při vytváření přítlaku - výkonnostně zaostávaly, protože hodně poskakovaly na rovinkách a obtížně se ovládaly.

I po 16 letošních závodech se stále zdá, že koncept Mercedesu, který spoléhá na tvorbu přítlaku co nejníže vozovce, není tou správnou cestou, jak dostat maximum s letošních vozů. Ferrari je se svými velkými bočnicemi dosahujícími maximální šířky dle pravidel pořád rychlejší a vedoucí Red Bull dominuje s konvenčním řešením.

Mercedes již konečně vyřešil problémy s poskakování svého vozu, dokáže jej lépe nastavit a piloti jsou s ovladatelností konečně spokojeni. V posledních podnicích stahuje bodový náskok Ferrari, pomýšlí na vítězství v závodech a na to, že by Scuderii v šampionátu i přes 35 bodovou ztrátu porazil.

Detail podlahy Mercedesu W13 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Jeho šéf nyní promluvil o tom, proč jim návrat ke konkurenceschopnosti trval tak dlouho: "Scházely nám nástroje, simulace a pochopení při odkrývání problémů, které jsme vytvořili způsobem, jakým jsme auto vyvinuli."

"Nedokázali jsme jej provozovat aerodynamicky tak, jak jsme chtěli, a mechanicky nikdo nebylo v ideálním rozmezí. Zabralo nám to měsíce, než jsme vrátili některé kroky, které jsme podnikli," přibližuje Toto Wolff příběh mistrovského týmu, který získal osm titulů v řadě za sebou.

"Není to tak, že bych věřil v objevení Svatého grálu a že všemu rozumíme a příští rok to bude mazec. Nyní jde ale o klíčové období: doslova během příštího měsíce či dvou potřebujeme určitý stupeň preciznosti, abychom pochopili, co musíme udělat pro příští rok," říká 50letý Rakušan.

Porovnání řešení Red Bullu RB18 a Mercedesu W13 | zdroj: Formula1.com

I když se týmu stále nepodařilo dosáhnout na kýžené vítězství, tak přesto věří, že příští rok s W14 udělají další velký pokrok. "Auto má potenciál. Máme přítlak, jde jen o některá místa, kde ho nedokážeme využít. A kvalita jízdy je samozřejmě oblastí, jež může být vždycky lepší. Věřím směru, kterým se ubíráme... a nemám pochyb, že příští rok budeme opět v bojovné pozici," popisuje Lewis Hamilton.

Jak jsem již tento týden psal, Mercedes se stále nerozhodl, jaký řešení bočnic zvolí u příštího vozu: zda zůstane u ultra-úzkých nebo vše překope a přejde na široké bočnice, které používají všichni ostatní soupeři.

"Vždy byste řekli, že nejrychlejší je to auto, které má nejlepší koncept - dnes víte, že to je Red Bull. Těžko říci, kudy se to bude ubírat příští rok. Jako týmy jsme ještě pevně nestanovili, jak bude naše auto vypadat. Stále prozkoumáváme odlišná řešení. A tento proces bude ještě chvíli trvat. Hledáme zkrátka to, co by nám i v budoucnu poskytlo tu nelepší příležitost pro vývoj v rámci těchto nových pravidel," shrnuje šéf traťových inženýrů Andrew Shovlin.