Hamilton pokračuje, Mercedes odhalil nový W13 - obhájí s ním mistrovský titul?

Dobrou zprávou pro F1 je pokračování Lewise Hamiltona v závodění. Brit bude mít letos extra motivaci vybojovat šampionát, o který jej loni v posledním kole připravil Max Verstappen z Red Bullu. Týmovým kolegou místo Valtteriho Bottase mu letos bude mladý George Russell, jenž sbíral zkušenosti ve Williamsu.

"Jsem z nových aut nadšený, všichni jsou nadšení poté, co nám Ross Brawn loni ukázal nový koncept. Je to neuvěřitelné, že to už je 10 let od doby, co jsem vkročil do továrny Mercedesu, dokážu si představit pocity Georgea. Letos si nedávám žádné cíle, snažím se neustále zvedat laťku. Nikdy jsem neuvedl, že končím. Myslím, že nás čeká vzrušující sezóna," popisuje Hamilton.

"Byl jsem nadšený, když jsem jako mladý pilot pozoroval Lewise a mohl se účastnit inženýrských schůzek s ním. viděl jsem fotku s Lewisem, když mi bylo deset, tehdy byl mým hrdinou. Je neuvěřitelným a skvělým člověkem. Mít možnost závodit po jeho boku je skvělou příležitostí," říká Russell.

Mercedes W13 | foto: Mercedes AMG F1 Team

Monopost W13 se vrací z loňské černé ke stříbrné, na airboxu i bočnicích křídel je červená barva s logy sponzora Ineos. Monopost staví na přísavném efektu, vpředu zůstává u pull-rod zavěšení. Na voze je vše nové, podle technického ředitele Mika Elliota přenesli snad jen volant.

Oba piloti dostanou po prezentaci možnost svézt se s novým monopostem. Mercedes využije jeden ze dvou filmovacích dní, aby si ještě dnes v Silverstone vyzkoušel funkčnost všech systémů W13.



Fotogalerie: