Zachovat ultra-úzké bočnice auto úplně změnit? Mercedes chce letos porazit Ferrari a v roce 2023 titul

"Všechno je ve hře. Určitě máme celkem unikátní konstrukci bočnic. Nesmetli jsme se ze stolu pokračování s touto konstrukcí ani kompletní změnu filozofie," přibližuje pilot George Russell, jenž letos s vozem W13 nasbíral už 203 bodů, což je jen o 6 méně než má na kontě Sergio Pérez s nejrychlejším Red Bullem.

"Ale jestli nakonec budeme mít široké nebo úzké bočnice, to rozdíl ve výkonnosti nedělá, souvisí s tím více věcí," pokračuje 24letý britský jezdec, který letos jen dvakrát skončil na horším než pátém místě a jasně předčí i svého týmového kolegu, sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona.

Mercedes se bude muset brzy rozhodnout, sezóna 2023 se rychle blíží. Letos se mu moc nedaří na rychlých okruzích vyžadujících nízký přítlak - například ve Spa či v Monze. Dobrou zprávou je, že jeho inženýři ví, v čem je problém.

Porovnání Ferrari F1-75 s širokými bočnicemi (vlevo) s Mercedesem W13 s ultra-úzkými bočnicemi | zdroj: Formula1.com

"Myslím, že přesně chápeme, proč jsme byli konkurenceschopní na okruzích, jako je Zandvoort a Budapešť, a rozumíme tomu, proč na těchto rychlých [Monza] nejsme konkurenceschopní. Neznamená to ale, že ty problémy dokážeme přes noc vyřešit," upozorňuje Russell.

"Musíme ale pokračovat ve vývoji tohoto auta a příští rok půjde o evoluci tohoto vozu. Myslím si, že nyní máme zcela jasno, jakým směrem auto vyvíjet," věří talentovaný pilot Mercedesu, jenž před sezónou přišel z Williamsu, aby nahradil Valtteriho Bottase.

"Monza rozhodně nebyl náš nejlepší závod sezóny, auto se neřídilo nikterak skvěle, po 1. tréninku v pátek jsme přišli o celkem dost výkonnosti a fakt nevíme proč. Ale největší věcí byla rychlost Ferrari, ta nás překvapila. Čekali jsme, že Max a Red Bully budou rychlé, přesně jako byly o víkendu a ve Spa, ale Ferrari nás nachytalo, proto jsme ve skutečnosti nemohli bojovat o druhé místo," přiznává Russell.

George Russell se svou trofejí za 2. místo po závodě v Holandsku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Cíl pro zbytek sezóny: porazit Ferrari

Mercedes na Ferrari ztrácí v šampionátu 35 bodů, ale stále usiluje o to, aby se dostalo před něj. Šanci ještě má vzhledem k tomu, že do konce zbývá odjet šest velkých cen (Singapur, Suzuka, Austin, Mexiko, Interlagos a Abú Zabí).

"Chceme se pokusit zabojovat s Ferrari o tu druhou pozici, chceme se pokusit letos vyhrát závod nebo ideálně více závodů, ale hlavně se chceme dostat zpět do hry, abychom mohli řádně bojovat příští rok o titul," komentuje technický ředitel Mercedesu Mike Elliott.

"Opravdovým povzbuzením pro mě je pochopení, která plyne ze simulační práce a z aerodynamického tunelu. Umožňuje nám to přicházet na to, proč dochází k výkyvům ve výkonnosti, co potřebujeme k tomu, abychom mohli bojovat na čele a co musíme udělat během zimy. To jsou podle mě klíčové věci," uzavírá Elliott.