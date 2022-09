Mizérie už musí skončit! Ferrari chce v Monze zareagovat, pomůže nové zbarvení?

Anketa Podaří se Ferrari v Monze tento víkend vyhrát? Ano 33 %

Ne 67 % Hlasovalo 6 čtenářů. Výsledky

Scuderii se sice daří v kvalifikacích, ale v závodech se po špatných strategiích či chybách v boxech propadá. Minulý víkend v Zandvoortu se Charles Leclerc kvalifikoval do první řady a Carlos Sainz byl na roštu třetí. Sobota by opět celkem šla.

Jenže v závodě nedokázali vyzrát na prvního Maxe Verstappena s Red Bullem, místo toho je pod tlak dostal Mercedes, jenž se protlačil před ně - George Russell Leclerca předjel a Sainz po bídném výkonu a penalizaci skončil až osmý. V celkovém pořadí se propadl za Sergia Péreze i za Russella.

Monačan s Ferrari může na titul zapomenout, po GP Holandska na lídra Verstappena ztrácí v šampionátu už 109 bodů. Místo toho se bude muset se svým týmem spíše zaměřit na to, aby je nepředstihl Mercedes, jehož forma jde stále nahoru.

Binotto uznává, že Ferrari prožívá těžké období a své fanoušky před domácím závodem žádá o podporu: "Momentálně jde rozhodně o náročné okamžiky pro náš tým, protože nedosahujeme výsledků dle očekávání, která jsme měli."

Carlos Sainz a Charles Leclerc před závodem v Monze | foto: Scuderia Ferrari

"Musíme zareagovat. Po Covidu budeme mít v Monze tifosi. To, že budou na tribunách, pro nás bude důležité, protože nám fandí a ženou nás jako tým kupředu. Teď musíme získat dobré výsledky kvůli náladě v týmu," pokračuje šéf Ferrari, které před víkendem mění barvy: na voze i na kombinézách bude více žluté barvy k oslavě 100 let domácího okruhu, který je nejrychlejší v současném kalendáři Formule 1.

"Hlavní starosti mi dělá to, že už tři závody po sobě jsme v neděli neměli rychlost. Docela se to podobá Maďarsku. Tento víkend jsme měli dobrou kvalifikaci, v níž jsme byli konkurenceschopní. Ale v samotném závodě moc konkurenceschopní nejsme, což nám hodně ztěžuje život: nejen kvůli tomu, že nemůžeme o vítězství bojovat s Maxem, ale také kvůli tomu, že nemáme rychlost na to, abychom za sebou udrželi Mercedes," přiznává Binotto.

"Myslím, že to jsou už tři závody v řadě, kdy nedosahujeme našeho potenciálu. Tohle musíme co nejdříve vyřešit, protože do konce sezóny už zbývá jen několik závodů. Stále vyhlížíme vítězství a naším záměrem je vyhrát každý závod včetně Monzy," dodává šéf Ferrari.