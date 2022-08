Co scházelo McLarenu v Belgii? Norris o "šokující ztrátě v DRS"

Lando cílem projel jako 12. a jeho týmový kolega Daniel Ricciardo dokonce až jako 15., byť do závodu startoval po penalizacích soupeřů ze sedmé pozice. Trest za výměnu pohonné jednotky obdržel i Norris, jenže v závodě nebyl konkurenceschopný ani jeden z nich. Od McLarenu se nečekaly zázraky, ale taková ztráta po mdlém výkonu byla překvapením.

Kromě vysoké degradace kvůli nedělním vyšším teplotám Norris poukázal na zajímavý deficit, s nímž se McLaren potýká při aktivaci systému pro snížení odporu (DRS): zatímco soupeři s otevřeným křídlem dokáží významně zrychlit, MCL36 moc rychlosti nenabere.

Slabina při aktivaci DRS

"Myslím, že jsme patřili k těm nejrychlejším na rovinkách. Hodně jsme ale ztráceli v DRS - z určitého důvodu byl náš výkon v DRS dost šokující," připouští mladý pilot McLarenu, který se na rovinkách i s otevřeným křídlem sotva přibližoval soupeřům, jež potřeboval předjet.

Lando Norris se svým závodním inženýrem | foto: McLaren

"Některá auta jsou mnohem lepší než jiná. Čistě na rovinkách jsme, myslím, byli rychlejší než Red Bull. Jenže když Red Bull otevře DRS, získá nějakých 15 km/h a je úplně v jiné lize ve srovnání s ostatními. Něco nám tedy s DRS chybí, což nás obírá o příležitosti k předjíždění ve srovnání s ostatními," pokračuje Norris, jenž v kvalifikaci na speed-trapu v Radillonu ztrácel na Williams Alexandera Albona jen 2,9 km/h.

Nešlo o překvapení

McLaren tím ale podle něj nebyl až tak překvapený: "Myslím, že to bylo přesně takové, jaké jsme očekávali. Věděli jsme, že v závodě to letos v Belgii bude mnohem horší než v předchozích letech, protože jízda v závěsu se hodně zhoršila."

"Kromě toho jsme se zasekli za Astonem a za Williamsem. Myslím, že Aston měl jasně lepší rychlost než my. Ale Williams byl na rovinkách tak rychlý a já jsem byl v DRS vláčku, nemohl jsem toho moc udělat. Podle mě jsme byli jen tam, kde jsme si zasloužili být," kroutí hlavou Norris.

McLaren v neděli poprvé od Kanady na body nedosáhl | foto: McLaren

"Myslím, že se rozdíly mezi auty zdály být tento víkend větší než obvykle. Šlo o delší trať, na níž to je hodně o efektivitě, jezdit s co nejnižším přítlakem, ale přesto mít pořád vůz, který velmi dobře funguje v rychlých i pomalých zatáčkách. A to očividně nemáme," uznává 22letý pilot.

V Holandsku bude s vyšším přítlakem lépe

Tento víkend čeká týmy Velká cena Holandska v Zandvoortu, který má zcela odlišné vlastnosti. McLarenu by měl svědčit více než Spa. "Vysoký přítlak, snad nás to tedy dostane blíže k výkonnosti v Budapešti. Ale nikdy nevíte, loni šlo o naši nejhorší trať," poznamenává Norris.

"Doufám, že letos tomu tak nebude kvůli problémům, které jsme měli kdysi, ale které se letos tak neprojevují - máme jiné problémy. Takže uvidíme. Každopádně to nemůže být o moc horší než uplynulý víkend," dodává.