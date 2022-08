"Máme snad kopírovat Williams?" Šéf Haasu reaguje na narážky o bílém Ferrari

Americký tým s novými díly v první části sezóny hodně vyčkával, velký balík vylepšení čítající novou podlahu, bočnice, křidélka a zavěšení přivezl až před letní přestávkou na Hungaroring. Kvůli nedostatku dílů ho měl na voze pouze Kevin Magnussen díky lepšímu postavení v šampionátu před svým týmovým kolegou Mickem Schumacherem.

Inovovaný vůz měl široké bočnice jako Ferrari F1-75, což jejich šéfovi bylo kolegy novináři hned předloženo. Na dotaz, zda očekával, že bude obviněn z kopírování, Steiner stručně odpověděl: "Očekával jsem, že budeme rychlí."

Ferrari = logická volba: stejný motor, převodovka či zavěšení

"Pokud někdo řekne, že kopírujeme, tak odpovídám pořád to stejné: koho bychom tedy měli kopírovat, Williams? To není urážka Williamsu, ale mají zcela odlišný koncept a jsou pomalejší než my," vysvětluje šéf Haasu, kterému mezi konstruktéry patří s 34 body sedmá příčka.

"Když tedy někoho kopírujete, kopírujete ty nejlepší - a těmi jsou momentálně Ferrari a Red Bull. Naše auto má stejný motor a stejnou převodovku jako Ferrari. Mají stejná zavěšení. Proč bychom tedy měli kopírovat někoho jiného," pokračuje Steiner. "A navíc vyhrávají závody, jedna a jedna jsou pořád dvě!"

Kevin Magnussen s vylepšeným Haasem v Maďarsku nakonec na body nedosáhl | foto: Haas F1 Team

Opatrnost v nasazování novinek, rok 2019 je vyškolil

Dále pak vysvětluje, proč jim to trvalo tak dlouho, než přišli s nějakým vylepšením: "Chtěli jsme zajistit, že cokoliv, co nasadíme na auto, bude s nastavením vozu také fungovat. Nechtěli jsme přivézt něco, co bychom nemohli použít, protože nemůžeme změnit nastavení tak, aby ta věc fungovala. I kvůli tomu nám to trvalo trochu déle, byli jsme trochu opatrnější."

Poté připomíná nedávné špatné zkušenosti, kdy nasazovali jedno vylepšení za druhým, ale auto se nikam neposouvalo: "V sezóně 2018 jsme prožili dobrý rok. Přiváželi jsme novinky, ty fungovali a posouvali jsme se kupředu."

"Rok 2019 nás samozřejmě trochu vystrašil. A pak v roce 2020 jsme nenasadili žádná vylepšení, stejně jako loni. Proto jsme se nyní rozhodli, že budeme pomalejší a provedeme to co nejlépe umíme, abychom nedopadli jako v sezóně 2019, kdy jsme v Abú Zabí skončili se stejným vozem, s jakým jsme začínali v Bahrajnu," připomíná Steiner.

Moc se nedařilo ani Mickovi Schumacherovi, jenž byl na Hungaroringu klasifikován na 14. místě | foto: Haas F1 Team

Další drobná vylepšení a snaha porazit šestou Alfu Romeo

Po letní přestávce Haas připravuje ještě drobnější vylepšení pro okruhy ve Spa a v Monze, kde je zapotřebí nižšího přítlaku a efektivnější aerodynamiky pro dosahování rychlejších časů na kolo.

"budeme mít menší vylepšení pro tyto rychlé tratě, ale nezrychlí nám auto o 5 - 7 km/h na rovinkách. Půjde asi jen o pár km/h," potvrzuje šéf Haasu, který se poohlíží po šesté příčce Alfy Romeo, na níž ztrácí 17 bodů.

Jak reálný je podle něj další posun po letní přestávce? "Sedmé místo je něco, co si můžeme dát za cíl, není to nerealistické. Ale v závodění je váš cíl vždy o stupeň vyšší než to, kde momentálně jste: chcete být šestí. Proto se o to pokusíme."

"Říkám: 'Pokusíme,' neřekl jsem, že budeme šestí, ale zkusíme to. Momentálně je ale sedmé místo hezké. Stále musíme tvrdě pracovat na tom, abychom si ho udrželi, protože nikdo nespí," uvědomuje si Steiner.