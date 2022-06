Ferrari upřednostňuje rychlé a nespolehlivé auto před spolehlivým a pomalým. Řešení problémů s motory teprve hledá

Katastrofální spolehlivost

Minulou neděli v Baku ani jeden z rudých vozů nedojel do cíle: Carlos Sainz zastavil již v 8. kole kvůli problému s hydraulikou, vedoucí muž závodu Charles Leclerc odstoupil ve 21. kole po závadě pohonné jednotky. Jejich největší soupeř Red Bull si tak v pohodě dojel pro první a druhé místo a citelně zvýšil svůj náskok v šampionátu.

Potíže s motory se objevily také u zákaznických týmů - Guanyu Zhou s Alfou Romeo musel neplánovaně do boxů už v 23. kole a Kevin Magnussen s Haasem zůstal stát na trati v 31. kole Velké ceny Ázerbájdžánu. Spolehlivost Ferrari tak vzbuzuje rozpaky a není divu, že se stížnosti objevují ze však stran. Po skvělém vstupu do sezóny jsou zklamaní nejen fanoušci Scuderie, jelikož šampionát přichází o zápletku a dramatický náboj.

"Nejsem překvapený, rozhodně mám obavy a jsem trochu zklamaný, protože to musíme napravit a zatím se nám to nepodařilo," uvádí Binotto po sérii technických selhání. Již v Barceloně musel přitom Leclerc předčasně odstoupit po závadě turba a MGU-H.

Stav použitých součástí pohonných jednotek před GP Ázerbájdžánu 2022 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

V Monaku si na nespolehlivost pohonných jednotek nahlas postěžoval šéf Haasu Günther Steiner poté, co Magnussena vyřadila závada ERS: "V Monte Carlu jsme my a Alfa Romeo měli problémy, snad to skončí... je to zklamání, když musíte zastavit. Máme obavy - ty máte vždy, ale po Monte Carlu jsou ještě o něco větší."

Binotto: Raději rychlé než spolehlivé auto

Binotto se však hájí slovy: "Nemůžu vinit tým, protože vím, jak velké úsilí vložil do navyšování výkonnosti proti minulosti. Vím, že jde o dlouhou cestu a že jsme na počátku sezóny nebyli nadšení. Vydali jsme se na ní a stále potřebujeme udělat další krok."

"Myslím, že jako tým zůstáváme jednotní a tvrdě pracujeme. Zatím dokážeme odvádět řádnou práci. Víme, že není hotová, ale zvládneme to. Raději bych dal přednost dobré výkonnosti a snažil se řešit spolehlivost než naopak," podotýká šéf Ferrari.

Carlos Sainz musel v Baku dojít do boxů po svém odstoupení pěšky | foto: Scuderia Ferrari

Ferrari s řešením zatím tápe

Nejhorší je podle něj to, že zatím nemají řešení příčin přetrvávající nespolehlivosti pohonných jednotek: "Dělá nám to starosti. Jsou o to větší, jelikož nemáme odpovědi. A jednu bych teď rád měl. Vím v čem byl problém. Budeme muset nasadit nový motor, to je fakt. Přitom jde o velmi ranou část sezóny."

"Někdy nemáte rychlé řešení pro potíže, s nimiž se potýkáte. Nevím tedy, jak bude vypadat strategie, kterou budeme muset přijmout: jestli půjde jednoduše o kratší vzdálenost, jiný styl využívání nebo rychlé řešení... v příštích dnech to podle mě pochopíme a snad budeme mít v Kanadě jasnou odpověď," popisuje Binotto.

"Vyhrávat zatím nemusíme"

Nesouhlasí s tím, že v Montrealu teď budou muset vyhrát, aby se dostali zpět do hry o titul: "Vůbec si nemyslím si, že musíme vyhrát. Budeme se soustředit na závod po závodě, snažit se optimalizovat během víkendů náš potenciál. Něco se pokazilo a není to jen spolehlivost, musíme se podívat na spoustu detailů."

"Až budeme zpět v továrně, tak se jako obvykle naučíme nějakou lekci, budeme se to snažit pochopit, posunout se co nejdříve dopředu a zajistit, že budeme mít lepší produkt, ať už uděláme cokoliv," dodává šéf Ferrari, které po osmi podnicích ztrácí na Red Bull už 80 bodů.