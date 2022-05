Novinky Haas nepřiveze ani do Barcelony. Kdy je tým nasadí?

Jedním z klíčových - leč nevyřčených důvodů tohoto rozhodnutí jsou zcela jistě finance. Američané měli s jejich tokem problémy už loni. To jim trn z paty vytáhla rodina Nikity Mazepina a společnost Uralkali. Není bez zajímavosti, že podle Guenthera Steinera by Haas na startovním poli dnes nebýt ruských peněz chyběl. Pak ale přišla invaze na Ukrajinu a konec spojenectví. Od té doby Haas výraznějšího sponzora hledá.

Oficiálním důvodem pro vývojovou hibernaci je ale podle šéfa týmu snaha optimalizovat současný balík, který mají u Haasu k dispozici. „Nevím, co přivezou další týmy, my ale s vylepšeními ještě počkáme. Jsem si jistý, že i bez nich máme v autě dobrý výkon. Ten musíme maximalizovat, což se nám někdy povede a někdy ne," hlásí Steiner.

Kevin Magnussen při pátečním tréninku v Melbourne | foto: Haas F1 Team

A pokračuje: „Větší balík novinek přivezeme za čtyři nebo pět závodů." Z logiky věci tak vychází, že Haas plánuje vylepšení do období letních závodů. Možná v Kanadě, ale možná také až v Rakousku. I přesto je Steiner optimistou a věří, že jeho stáj bude schopna nadále bodovat.

„Pozitivní je, že základ máme dobrý. Viděli jsme to i v Miami, když jsme až do výjezdu bezpečnostního vozidla získávali pozice. Takže auto je dobré. Jde jen o to, abychom ho správně nastavili. Musíme dostat také maximum z pneumatik, abychom po celý víkend byli konkurenceschopní," uzavírá Guenther Steiner.