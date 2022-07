Alpine vinilo ze selhání elektroniky Alonsa v Rakousku McLaren, chybu pak našlo u sebe

Alonso měl našlápnuto ke skvělému výsledku, neodstartoval

Sobotní odpoledne přineslo velké zklamání pro španělského pilota, jenž se po startu ze své osmé pozice nepohnul ani o milimetr. Mechanici ho zatlačili do garáže a Alonso se na trať už nedostal. Klasifikován byl na posledním místě, což znamenalo také mizernou pozici pro začátek nedělní velké ceny.

Ještě v druhém tréninku před sprintem předvedl výborný výkon, když čtvrtým časem předčil jeden Red Bull i oba Mercedesy a zbylé soupeře. Po závadě řídicí jednotky však jeho šance vyhasly, výtečná jízda v neděli, během níž předvedl dokonce třetí nejrychlejší kolo, mu přesto zaručila bodované umístění. Nebýt podivných vibrací po druhé zastávce, po níž musel do boxů neplánovaně hned v dalším kole ještě jednou, mohl by bojovat dokonce o šesté místo.

Na vině byla součástka Alpine, nikoliv McLarenu

Když jsme se u Alpine ptali na příčinu jeho problému, tak ukázali prstem na ECU dodávanou McLarenem. Po dalším šetření v průběhu týdne se však ukázalo, že máslo má na hlavě spíše samotný tým - ECU vypadla proto, že nedostávala elektrickou energii.

"V tu chvíli jsme si mysleli, že šlo o závadu ECU. Vzali jsme ji zpět do továrny, kde jsme dokázali problém replikovat. A nebyla to ECU. Šlo o krabičku, která ECU napájí," přiznává šéf týmu Otmar Szafnauer, jenž letos v lednu přišel jako posila z Aston Martinu (bývalé Force Indie).

"ECU tedy byla v pořádku, ale napájecí skříňka, která napájí ECU, v pořádku nebyla. A když nemáte elektřinu, tak to vypadá jakoby ECU byla mrtvá. Všechny náznaky směřovaly k tomu, že selhala ECU. Ale nevěděli jsme, že nefungovala napájecí skříňka. A to je součástka Alpine," vysvětluje Szafnauer.

Problémy s palivovými čerpadly Bosch

Potíže měl také týmový kolega Alonsa Esteban Ocon, jemuž po projetí cílem velké ceny odešlo standardizované vysokotlaké palivové čerpadlo, které všem dodává pro změnu Bosch. Stejná chyba přitom vyřadila Francouze už z Velké ceny Británie.

Bočnice a podlaha Alpine A522 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Závada na palivovém čerpadle je stejná jako ta, která se u nás již párkrát objevila na dynamometru. Proto jsme se sami pokoušeli tyto problémy vyřešit, protože Bosch neřeší instalaci v F1, jelikož jde o součástku pro silniční auta," uvádí šéf Alpine.

"Mělo s tím problém několik týmů, my a Ferrari jsme od FIA dostali povolení pro naše vlastní úpravy. Proto jsme šli svou vlastní cestou při nápravě problému Bosche. Naše řešení fungovalo v první 9 závodech, neměli jsme žádné problémy na dynamometru ani na trati," pokračuje 57letý americko-rumunský inženýr.

"Pak se něco stalo, zřejmě jsme zaznamenali odlišné druhy zátěže nebo to mělo nějaký jiný důvod, a začala selhávat. Bosch to taky zlepšil oproti začátku, upravili elektrické spojení. Některé týmy tedy využívaly vylepšení Bosche, a dva týmy využívaly svá vlastní vylepšení. My pracujeme na nové opravě pro Francii a zároveň zkoumáme, co nedávno udělal Bosch pro nápravu původního problému," dodává Szafnauer.