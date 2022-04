Renault na nejlepší ztrácí 10 koní. Jaká je podle Alonsa šance, že Alpine letos dožene Ferrari?

Nedostatečný výkon motoru byl slabinou Alpine v předchozí sezóně, letos však přišli se zcela přepracovanou pohonnou jednotkou s odděleným turbem a kompresorem a navýšili výkon i efektivitu. Nový šéf Szafnauer, jenž přišel z Aston Martinu, si práci továrny sídlící ve Viry-Chatillon velmi cení.

Ztrácíme maximálně 10 koní

"Myslím, že jsme s pohonnou jednotkou udělali pokrok. A zřejmě ztrácíme do 10 koní na nejlepší a jsme někde uprostřed. Podle mě ve Viry odvedli skvělou práci. A je teď na nás, abychom pokračovali ve vývoji auta," popisuje Szafnauer.

"Umožňuje nám to těsněji spolupracovat s naším motorovým týmem, abychom mohli dosáhnout určitých zlepšení se změnami architektury šasi. Některé věci, které máme stále k dispozici. Ale také nám to umožňuje se soustředit se na to, co u šasi musíme zlepšit s ohledem na budoucnost," pokračuje.

S přechodem na nové biopalivo s 10% podílem etanolu se nejlépe vyrovnalo Ferrari, naopak Mercedes se trochu propadl. Zlepšení motoru je nyní důležité kvůli zmražení jejich vývoje až do konce sezóny 2025. Nyní je možné do září vylepšit ještě hybridní část, pak již týmy budou muset nastupovat se stejnými agregáty.

Alpine před sezónou 2022 zlepšilo svou pohonnou jednotku, na špici moc neztrácí | zdroj: Alpine F1 Team

Spolehlivost motorů? OK

Alpine trochu potrápila spolehlivost jejich motorů v úvodních třech závodech. Fernando Alonso měl v Austrálii už třetí kus, přitom za nasazení čtvrtého hrozí penalizace. Pohonná jednotka z Bahrajnu byla odeslána zpět do továrny, kde po analýze potvrdili, že bude moci být znovu použita. Ta ze Saúdské Arábie nikoliv, po závadě vodního čerpadla došlo k přehřátí a poškození.

K prvnímu motoru z Bahrajnu Szafnauer říká: "Šlo pro nás o preventivní výměnu, abychom si na dynamometry vyzkoušeli nějaké věci. Po testu je v pořádku, motor tedy znovu použijeme. U toho dalšího, i když můžete vodní čerpadlo vyměnit, protože není součástí spalovacího motoru, tak žel došlo k jeho přehřátí. Je po něm, ale budeme OK."

Po havárii Fernanda v kvalifikaci v Melbourne bude v pořádku i třetí motor, který byl ostatně použit v nedělním závodě. "Šlo o kruhové těsnění a těsnění oleje. Kruhové těsnění se uvolnilo a unikl olej. Máme mód proti selhání, který se pokouší zachránit motor. Když se tedy setkáte s poklesem tlaku oleje, aktivuje se ten mód, k čemuž také došlo. Opravili jsme to tedy výměnou kruhového těsnění," vysvětluje Szafnauer.

Stav použitých součástí pohonných jednotek po GP Austrálie 2022 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Obavy nemají ani o australský motor Estebana Ocona, který dostal v závodě příkaz jej chladit. "To proto, že jste v DRS vláčku. Pokud by byl na čele, nemusel by to dělat. Pokud byste plánovali jízdu v DRS vlčáku, nastavili byste tak své chlazení, čímž byste příliš zvýšili odpor. Správnou věcí je být konkurenceschopný. Když k tomu dojde, uvolňujete plyn před tím, než začnete brzdit, nebo vyjedete ze stopy. Musíte mu to ale říct, neví o tom," popisuje šéf Alpine.

Ztrátu na Ferrari letos sotva stáhneme

Tento víkend je čeká závod v Imole. Ferrari sice stále nenasadí žádná vylepšení, podle Alonsa se však Alpine nepodaří stáhnout ztrátu na špici, byť věří, že jejich vůz má stále obrovský potenciál.

"Vyrovnat se tempu Ferrari bude těžké, protože momentálně jsme pozadu o osm deseti nebo až o sekundu, když se podíváme na výkonnost v prvních závodech. Tohle stáhnout by bylo příliš optimistické, ale uvidíme," konstatuje španělský pilot.

"Musíme pokračovat v práci. Stále jde o ranou fázi těchto aut. Můžete přijít na něco mnohem většího, než jste si na počátku během testování v aerodynamickém tunelu mysleli, a možná uděláte obrovský pokrok," dodává Alonso.