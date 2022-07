Alpine chce ve Francii zaskočit soupeře: Vypadá to velmi dobře, říká Szafnauer

Právě naopak. Do Francie Alpine přiveze velmi zajímavá vylepšení, která by jim měla pomoci v boji s rivaly. Přesně tak to alespoň tvrdí šéf týmu Otmar Szafnauer. „Na náš domácí závod chystáme několik změn. Ta hlavní přijde v oblasti podlahy. Podlahu budeme mít zajímavě upravenou, přičemž simulace ukazují, že tahle úprava vypadá velice slibně. Myslím, že podlaha je nejdůležitějším prvkem nové generace monopostů," objasňuje Szafnauer důvody, proč se inženýři Alpine soustředí hlavně na ni.

Nebude to ale jen o podlaze. Francouzi chystají další větší či menší novinky, které nasadí v pozdější fázi šampionátu. Szafnauer tvrdí, že vývojové tempo je klíčové. „Už na začátku sezony jsme řekli, že právě tohle bude zásadní. V aerodynamickém tunelu máme poměrně dost nových dílů, které chceme na vůz nasadit. Musíme z nich vytěžit maximum. Budeme vyvíjet neustále. Tedy do momentu, kdy nám dojdou peníze," pokračuje šéf týmu.

Přední část Alpine A522 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Nutno podotknout, že tvrdá práce Alpine zřejmě začíná přinášet ovoce. V Rakousku dojel Ocon po slušném výkonu pátý. Dobrý závod absolvoval také Alonso, který se dokázal po startu ze zadních pozic prokousat až na desátou příčku. Španěl tedy bral bod. „Je to skvělé. Vylepšení, která jsme nasadili v Silverstone, se opravdu postarala o rozdíl. Teď je to jasně vidět. Ještě nejsme na úrovni Mercedesu, ale pokud budeme takhle pokračovat, brzy se tam dostaneme," chválí tým Esteban Ocon.

K velkým problémům Alpine patří nespolehlivost. Kvůli častým poruchám přišli Francouzi, zejména pak Fernando Alonso o spoustu bodů. Právě v téhle oblasti musí tedy v Enstone zabrat. Pokud se jim to podaří, udělá stáj další pokrok směrem vpřed. Na závěr dodejme, že Alpine investuje do svých lidských zdrojů, když nabírá celou řadu nových inženýrů. Jde o strategický plán, který by měl přinést výsledky během následujících let.