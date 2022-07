PROHLÁŠENÍ po sprintu: Když se dva perou,...

RED BULL

Max Verstappen, 1, místo

Byl to slušný závod. Měli jsme dobrý start a na začátku jsme potom byli hodně vyrovnaní. Je to dobré, takový by měl sprint být, prostě jsme na to šlápli a jeli naplno. Během prvních pár kol Ferrari trošku bojovalo, takže jsme si udělali trošku náskok. Potom jsme měli podobnou rychlost. Myslím, že to zítra bude opět zajímavá bitva. Závod bude o dost delší a náročný na pneumatiky. Auto je dobré, je pár věcí, které bychom mohli vyladit, ale celkově jsme tento víkend opravdu konkurenceschopní.

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

Bylo to náročné. Pochopitelně první část byla opatrnější, ale Max byl opravdu velmi rychlý a tlačil na to od začátku. Já jsem jen zkoušel šetřit a zvládat pneumatiky, abych mohl na konci zaútočit. Trošku jsem bojoval s Carlosem a ke konci jsem na to šlápl. Malinko jsem Maxe dojel, ale celkově to bylo hodně těsné. Zítra je tu závod a snad budeme mít zase tak dobrý start jako dnes a trošku víc na Maxe zatlačíme.

Carlos Sainz, 3. místo

Měl jsem dobrý start a potom jsem bojoval s Maxem a Charlesem v prvních zatáčkách a i později v závodě. Byla to zábava, tak by to mělo být, dobré závodění... Asi jsem přehřál pneumatiky, když jsem jel za Charlesem a musel jsem vycouvat, abych je nezničil a dojel do cíle. Musíme zlepšit rychlost, protože Max vypadal velmi silně na začátku. Potom to postupně vypadalo, že se mu začínáme vyrovnávat. Zítra to bude delší závod, může se stát cokoliv. Důležité je, že jsme oba v souboji a pokusíme se udělat maximum, abychom Maxe porazili.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.