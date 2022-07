Sainz s Leclercem nejrychlejší v druhém tréninku, oba Mercedesy na trati

Slunečný druhý trénink byl od začátku poklidný. Jezdci si spíše zkoušeli závodní simulace a nedívali se na pořadí. Mohli jsme vidět mix pneumatik - na bílé začínaly Astony a žluté s červenými pneumatikami byly namíchané půl na půl. Prvním na nejměkčí byl Norris (1:10,119), ale stále ztrácel přes půl vteřiny na vozy Ferrari se středně tvrdou směsí. Stále rychlejší kola zajížděl Verstappen (1:08,966), kterého pronásledoval Sainz, u třetího Leclerca byla ztráta již větší.

Pilně se od začátku pracovalo v garáži Mercedesu. Ve včerejší kvalifikaci oba jezdci tvrdě havarovali a mechanici museli v omezeném čase jejich monoposty opravit. Oběma byla namontována nová převodovka a Hamilton dostal i novou šasi. Menší poškození tedy bylo u Russella, ten se vydal na trať a snažil se otestovat svůj vůz. Obkroužil 7 okruhů a zajel zpět ke svým mechanikům, protože si stěžoval na problémy s předjížděcím tlačítkem, které krátkodobě zvýší výkon vozu.

