Trochu jiný pohled a vyjádření - Norris se ostře pustil do Verstappena

Stručně popišme situaci, jak ji uvádí zápis závodu: poté, co Verstappen ztratil přibližně čtyři vteřiny při druhé výměně pneumatik, se na něj Norris dotáhl a po sérii útoku se v 64. kole rozhodl před třetí zatáčkou (Remus) předjet Verstappena zleva. Holanďan měl při brzdném manévru mírně uhnout stejným směrem a došlo ke kolizi. Verstappen utrpěl defekt levé zadní pneumatiky a propadl se po další zastávce na 5. místo, Norrisův defekt na pravé straně zadní části jeho vozu byl příčinou jeho odstoupení. Verstappen byl označen za viníka incidentu a penalizován 10 trestnými vteřinami, ovšem s ohledem na dostatečný náskok na šestého Hülkenberga zůstalo jeho umístění v závodě bez dalšího posunu.

Lando Norris v Kanadě | foto: McLaren

Čekalo se na vyjádření a první měl možnost se vyjádřit k celé věci Lando Norris: "Existují pravidla co smíte a co nesmíte dělat. On udělal nepovolenou věc a nebyl postižen. Bude to proti němu tvrdý boj. Nastoupí agresivita, posouvání limitů a podobné věci. Ve všech třech případech udělal něco, co mohlo snadno skončit incidentem. Byl svým způsobem lehkomyslný - ne, spíš vypadal zoufale. Což nemá zapotřebí, vyhrál už tolikrát, ale poněkud zoufale se snažil udělat vše, co bylo v jeho silách, abych ho nemohl předjet, bylo to agresivní. Takže svým způsobem nejsem překvapen, ale čekal jsem tvrdý, férový závodní souboj s respektem - a opravdu nemám dojem, že k němu došlo, Já jsem neudělal nic špatně - mýlil se on, takže on by měl vysvětlovat a hájit se, ne já," reagoval Norris na incident.

Když byl ještě dotázán, zda nedělní duel v Rakousku nějak do budoucna ovlivní jeho přístup na trati proti Verstappenovi, dodal: "Nemyslím, že bych měl měnit cokoli, co dělám. Tím chci říci, že jsem byl na okraji trati a nevěděl jsem, k čemu ještě může dojít. On je pořád stejný. Já ho respektuji za to, co dokázal a co předvádí na trati, ale jsou chvíle, kdy dle mého názoru zachází poněkud daleko. A mám pocit, že se právě tohle dneska stalo. Je to jen jeden incident a vím, že podobné věci se stávají. Ale jsem zklamaný. Zničil mi závod i auto. Teď ho mohu akorát hodit do koše. V situaci, v níž se nacházíme, nemáme v oblasti upgrade a rozpočtového stropu moc prostoru. Celé auto je zničené a právě to jsou ty drobnosti, co se týkají nadcházejícího víkendu. Není to jen důsledek dění na trati, jsme teď před Silverstone znevýhodněni. Od Maxe jsem čekal poněkud víc," uzavřel věc Norris.

Max Verstappen v Bahrajnu | foto: Pirelli

Verstappen nemá pocit, že by chyboval

Je nanejvýš spravedlivé poskytnout i prostor druhé, obviněné straně. Max Verstappen volil opatrnější tóny a domnívá se, že bude nutné se celou věcí zaobírat podrobněji.

"Jsou to samozřejmě nešťastné okolnosti, nechcete, aby k nim docházelo, což by ale bylo hodně jednoduché. Samozřejmě, že celou věc zpětně prozkoumám, v tuto chvíli je příliš snadné se nějak vyjadřovat. Bude lepší se podívat na dané záběry toho, k čemu přesně došlo, protože jsme se dotkli v hodně nezvyklém úhlu. Bylo to špatné pro oba, protože nás postihl defekt. Samozřejmě o tom budeme s Norrisem mluvit, Ale momentálně se domnívám, že bude ideální k celé věci přistoupit s chladnou hlavou, teď na to není vhodná doba. Navíc jsem opravdu naštvaný ze závodu a chyb, které normálně neděláme," prohlásil Verstappen.

Helmut Marko | foto: Red Bull Content Pool

Marko se domnívá, že Verstappen měl dostat upozornění

Odborný poradce Red Bull Racing a bývalý pilot F1 dr. Helmut Marko vidí jednu z příčin nastálých situací ve faktu, že kdyby Verstappen dostal zprávu z depa, že Norris je vyšetřován a hrozí mu potenciální penalizace za porušování traťových limitů, nemuselo ke kolizi dojít.

"O vítězství nás připravilo několik faktorů. Především druhá zastávka v boxech se nepovedla. Proto se Lando dostal na dosah DRS. Dále nám nevyšel předpoklad, že tvrdé pneumatiky budou v horkém počasí vhodnější, jenže teplota byla poněkud nižší, takže Norris měl v posledním stintu novou sadu středně tvrdých pneumatik, zatímco Max jenom použité. Nicméně se domnívám, že oba jeli zbytečně tvrdě. Nám by mohlo být vyčítáno, že jsme věděli o šetření Landa ohledně porušení traťových limitů. Nicméně jsme nevěděli, zda bude potrestán. S odstupem času bychom mohli Maxovi říci: »OK, nech ho jet«.

Každopádně to má své světlé stránky. Navýšili jsme náskok v šampionátu, a to jak v klasifikaci pilotů, tak v Poháru konstruktérů. Byla to nakonec skvělá bitva, jen se to zvhlo v osočování, kdo na koho víc tlačí, kdo víc porušuje traťové limity, místo aby se všichni soustředili na férové řešení," uvedl Marko pro televizní kanál Red Bullu Servus TV.