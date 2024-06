GP RAKOUSKA: Prohlášení po závodě - Aktéři nehody volili opatrný tón, erupce nadšení u Mercedesu

Mercedes

George Russell, 1. místo:

"Neuvěřitelné! To je jediný způsob, jakým lze vše popsat. V úvodních fázích jsem sváděl těžký boj, abych se udržel na třetím místě. To se nakonec ukázalo jako klíčové. Viděl jsem, že Max a Lando svádějí velkou bitvu. Byl jsem jen něco málo přes 10 sekund za nimi, což je z hlediska rychlosti opravdu povzbudivé. Věděl jsem, že existuje možnost, že by se mohli srazit, i když to byla jen mizivá šance. Musíte doufat do konce, abyste posbírali střípky, a to je přesně to, co se stalo. Jsem tak hrdý, že jsem zpět na nejvyšším stupni vítězů.

Tým odvedl úžasnou práci, aby nás přiblížil k boji o vítězství. Od začátku sezóny jsme udělali velký pokrok. Posledních pár závodů bylo skvělých a doufejme, že jich bude víc. Není žádným tajemstvím, že Max a Lando jsou v současné době trochu před námi, ale nyní si neustále držíme pozici za nimi. Je to pro nás vzrušující doba; plujeme trochu na vlně úspěchů a nemůžu se dočkat, až příští týden pojedu na svůj domácí závod na Silverstone. Jsem zvědav, co tam dokážeme."

Lewis Hamilton, 4. místo:

Gratuluji Georgovi a celému týmu. Všichni v Brackley a Brixworthu si tento výsledek opravdu zaslouží. Pracovali tak tvrdě, aby vozu přinesli výkon; začínáme se dostávat blíž a blíž k samotnému čelu. Vynaložili jsme tolik úsilí, takže dosáhnout takového výsledku je zaslouženou odměnou za úsilí všech.

Z mé strany to nebyl nejčistší víkend. Na začátku jsem si přivodil nějaké poškození, což bohužel ovlivnilo můj závod. Nyní se díváme dopředu na Silverstone. Je to vždy takový speciální víkend a nemůžu se dočkat, až tam uvidím všechny fanoušky. Je to trať, která by nám snad měla vyhovovat o něco lépe než tady v Rakousku, takže uvidíme, co dokážeme.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Je to skvělý pocit vrátit se na nejvyšší stupínek na stupních vítězů. Je to fantastická odměna za tvrdou práci a úsilí všech v Brackley a Brixworthu. V posledních závodech jsme udělali dobré kroky vpřed a těšíme se na to, co teprve přijde. Věděli jsme, že naše dnešní tempo nebude stačit na boj o vítězství. Proto jsme se ujistili, že jsme maximalizovali vše pro náš závod a byli jsme schopni posbírat nabídky vyplývající z neočekávaných událostí. Měli jsme trochu štěstí, ale takové jsou motoristické závody.

George po celý závod odváděl fantastickou práci, aby se udržel na dohled od prvních dvou. Bylo třetí v rychlosti, což nás potěšilo, protože to podtrhuje dosud dosažený pokrok. Mysleli jsme si, že nadcházející bitva by nám mohla dát jistou šanci a my ji dokázali využít. Lewis měl dnes smůlu. Za prvé, že musel vrátit pozici Carlosu Sainzovi, a za druhé si poškodil podlahu, což mu způsobilo ztrátu výkonu. Přesto tvrdě bojoval a zajel dobrý závod, aby získal cenné umístění.

Nyní se těšíme na příští týden, na Silverstone. Jsme povzbuzeni naším celkovým výkonem v tomto víkendu na trati, obvykle pro naše vozy neoblíbenou. Naším cílem v příštích několika závodech je pokračovat v pokroku a snažit se přiblížit čelu.

McLaren

Oscar Piastri, 2. místo:

Vím, že je to teprve moje čtvrté pódium ve formuli 1, ale být tak blízko vítězství trochu bolí! Jsou to samozřejmě opravdu dobré body a ve druhé polovině závodu jsem byl velmi silný, takže celkově jsem s umístěním na stupních vítězů v tomto ohledu spokojen, ale když je to na konci tak těsné, nemůžete si pomoct a cítíte se zklamaní.

Příští týden to v Silverstone zkusíme znovu, vždy to je trať, kterou jsem si užíval a na loňskou Grand Prix mám dobré vzpomínky. Je to domácí závod týmu a doufejme, že se nám podaří být opět vpředu.

Lando Norris, odstoupil po kolizi s Verstappenem

Těžký závod! První polovina byla náročná, protože jsem neměl rychlost, ale v závěrečném stintu se to zlepšilo; cítil jsem se velmi silný. Několikrát jsem se pokusil zaútočit, snažil jsem se vyhnout kolizím a nakonec k mému zklamání do mě narazil Max, což můj den předčasně ukončilo. Víc jsem dělat nemohl.

Tým tento víkend odvedl skvělou práci a až do kontaktu jsme předváděli velmi silný závod. Je to nešťastné a hodně to bolí, ale je čas zabývat se dalším závodem. Těším se na závod před domácími fanoušky v Silverstone. Budeme bojovat o další dobrý výsledek, abychom trojvíkend zakončili na vysoké úrovni.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Z podniku v Rakousku si odnášíme dvojité umístění na stupních vítězů ve sprintu a umístění na stupních vítězů pro Oscara v hlavním závodě, což opět potvrzuje trajektorii týmu. Nyní jsme ve stavu, kdy můžeme bojovat o nejvyšší pozice na všech typech okruhů.

Je tu spousta potvrzení silných stránek, pokud jde o výkonnost vozu, pokud jde o provoz, pokud jde o celý tým, pracující společně a jednotně, aby se pokusil dostat McLaren do čela startovního roštu. Zároveň je tu také docela dost velká frustrace kvůli tomu, co se stalo včera s vymazáním kola pro Oscara a dnes při kolizi mezi Landem a Maxem, což znamenalo, že jsme nemohli tuto bitvu dotáhnout až k šachovnicové vlajce, což by bylo docela vzrušující.

Je třeba se ujistit, že toto zklamání využijeme k tomu, abychom byli ještě odhodlanější a motivovanější, abychom ještě posílili naše silné stránky a byli připraveni na druhou část sezóny, která má všechny předpoklady k tomu, aby byla pro oranžové barvy papáji více než nadějná.

Ferrari

Carlos Sainz, 3. místo:

Pozitivní výsledek a je to pro nás dobrá odměna po těžkém začátku víkendu. Včera jsme tvrdě pracovali, abychom se pokusili vylepšit vůz po sprintu, měli jsme lepší kvalifikaci. Dnes to byl rušný závod a naše tempo nebylo špatné, bojovali jsme s Mercedesem o místo na stupních vítězů. Bohužel, po havárii na čele jsem nemohl udělat moc pro to, abych udržel druhý McLaren za sebou, protože tady v Rakousku byli velmi rychlí. Celkově vzato, pódium je dobrý výsledek a nyní se musíme soustředit sami na sebe, abychom byli schopni bojovat vpředu, což je místo, kde chceme být. Všechny oči už se upírají na Silverstone.

Charles Leclerc, 11. místo:

Bohužel to byl víkend, na který těžko zapomenu, protože nic nešlo jak by mělo. Kolize v úvodním kole mi samozřejmě úplně zničila závod. Doufal jsem, že vyjede safety car, ale nestalo se tak, pak jsem ztratil čas za Landem, když jsem měl čerstvé pneumatiky, takže jsem nemohl více tlačit. Odjíždím odsud bez jediného bodu. Kromě Carlosova pódia, které nám přináší slušný bodový zisk v Poháru konstruktérů, je jediným dalším pozitivním aspektem víkendu fakt, že jsme mohli vyzkoušet různé konfigurace nastavení, což týmu přineslo spoustu dat velmi důležitých pro nadcházející závody. Zítra okamžitě začneme tvrdě pracovat s cílem hodit tento závod za hlavu ve prospěch příštího víkendu v Silverstone.

Fred Vasseur, šéf týmu

Dnešní závod v nás vyvolává smíšené pocity, protože je pozitivní být zpět na stupních vítězů; Carlos zajel solidní závod a přivezl dobré body do šampionátu, ale nebodoval Charles, který se na startu zapletl do závodního incidentu. Takže celkově vzato to nebyl špatný víkend, i když cítíme jisté zklamání, protože jsme pravděpodobně mohli odvést lepší práci, zejména na začátku.

Od pátečního rána jsme udělali dobrý krok vpřed, ale to nestačí, musíme pokračovat v tlaku, protože potřebujeme mít dva vozy bojující v každém závodě o maximální počet bodů. Znovu musíme zapracovat na zlepšení našeho kvalifikačního tempa, protože startovat blíže pole-position v tak vyrovnaném poli znamená mít větší šanci skončit vpředu, využívat příležitosti a vyhýbat se problémům. Ještě jedno slovo na závěr k tomuto víkendu: vidět tak těsný boj o vedení, kdy se jezdci opravdu tlačí jeden na druhého, a nakonec to skončí nečekaným vítězem, zatímco v nižších částech pole se odehrávaly další stejně vzrušující bitvy, je rozhodně velmi dobré pro popularitu tohoto sportu.

Red Bull

Max Verstappen, 5. místo:

Při souboji se Lando snažil pohybovat po vnější straně a pak jsme se dotkli zadními pneumatikami. Bylo hrozné vedro, takže hned došlo k defektu. Z mé strany se to zdálo jako divný manévr, ale samozřejmě ho musíme přehodnotit a samozřejmě o tom budeme mluvit. Tvar zatáčky občas poskytuje tyto druhy konfliktů a nikdy není příjemné se srazit. To však není v současné době mým hlavním cílem, protože se musíme podívat na celkový dnešní výkon a potíže, které jsme měli s vozem. Bylo velmi těžké pracovat s pneumatikami; první stint nebyl tak špatný a měl jsem docela pohodlný náskok, druhý stint byl obtížný. Myslím, že trval moc dlouho; pak tu byl problém se zastávkou v boxech. Celkový výkon týmu nebyl podle očekávání, strategie v tomto případě nefungovala tak dobře. Byla to škoda, protože jsem měl náskok. Určitě je tu pár věcí, které musíme s výhledem na příští týden zlepšit a doufejme, že budeme moci zapracovat na výkonu, pneumatikách a vyvážení.

Sergio Pérez, 7. místo:

Moje pozice je dnes velkým zklamáním. Závod začal opravdu dobře, měl jsem solidní start, ale pak jsem si v 1. kole trochu poškodil auto, trápil jsem se s ním, protože klouzalo, takže bylo velmi těžké bojovat o čelo. Kvůli poškození jsem ztratil rovnováhu, udělal chybu při nájezdu do boxové uličky a dostal jsem penalizaci 5 sekund, což mě ke konci závodu zbrzdilo. Je tu pár věcí, na něž se musíme podívat a vše pečlivě analyzovat, závodní tempo bylo dnes otazníkem, protože jsem cítil, že jsme po včerejšku udělali opravdu dobrá zlepšení. Celkově nám chyběla výkonnost, byl to velmi obtížný závod, ve kterém jsem se hodně trápil. Doufám, že příští víkend budeme mít solidní, čistý závod a budeme schopni vyřešit všechny problémy plynoucí z tohoto víkendu, abychom se mohli posunout vpřed, protože stále zbývá hodně závodů. Vzhůru na Silverstone.

Christian Horner, šéf týmu

Po většinu závodu jsme měli vše pod kontrolou, náskok 8 vteřin a vypadalo to, že je vše v pořádku. Při zastávce v boxech jsme ztratili nějaký čas, protože jsme měli na levém zadním kole zaseklou matici kola. To snížilo Maxův náskok víc, než bychom si přáli, a od té chvíle to bylo těžké. Lando porušil traťové limity a měl být penalizován, ale pak došlo ke kontaktu a to bylo opravdu frustrující. Mezi nimi to byl hodně tvrdý závod. I tak se nám ale podařilo získat nějaké body do obou šampionátů, jak v hodnocení jezdců, tak v Poháru konstruktérů: Rychlost vozu byla tento víkend velmi silná, získali jsme dvě pole position, Max vedl téměř celý závod a včera vyhrál sprint, takže to nebyla úplná katastrofa. Ale ano, je to jisté zklamání, opravdu bychom rádi vyhráli, ale takové je závodění.

Haas

Nico Hülkenberg, 6. místo:

Byl to pekelný závod, hlavně ke konci, kdy to bylo hodně intenzivní. V posledních dvou kolech to bylo o tom, abych držel za sebou Péreze, ve třetí zatáčce jsem ho nechal před sebou, takže jsem měl DRS, což mě samozřejmě vrátilo dopředu. Jsem velmi šťastný, je to dvojnásobný zisk pro tým, což nám hodně pomáhá. Nečekal jsem to, úžasný týmový výkon a myslím, že teď se potvrdilo, že ve středu pole na všech různých typech tratí jsme konkurenceschopní, můžeme bojovat o body, což je opravdu skvělá zpráva.

Kevin Magnussen, 8. místo:

Bezproblémový víkend – dvě kvalifikace bez potíží, dvě dobré zastávky v boxech v závodě a dobře zvolená strategie – nemohl jsem si přát víc. Nemůžeme s tímto výsledkem počítat na Silverstone, je to těžká trať, ale díky dnešnímu výsledku jsme se vrátili na sedmé místo v Poháru konstruktérů a to mi dělá velkou radost za celý tým.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Jsem šťastný za všechny v týmu. Někdy máme smůlu, ale dnes byl náš výkon úžasný, Nico a Kevin jeli dobře a zastávky v boxech byly bez potíží, všechno bylo skvělé. Nemám slov, jsem šťastný, že všichni dosáhli tohoto výsledku a že Nico po zásluze porazil Péreze, to byl obrovský výkon.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 9. místo:

Byl to těžký závod a myslím, že jsme byli trochu více defenzivní, což vyžadovalo hodně soustředění a úsilí. Měl dobrý start z vnější strany a vypadalo to dobře, ale pak jsem ztratil pár pozic, protože už nebylo místo a musel jsem jet víc zeširoka. Jakmile jsem se po startu závodu usadil, myslím, že jsem si vedl dobře. Tým odvedl dobrou práci se strategií, abych si zajistil pozici před Alpinami, a pak mám pocit, že jsem v posledním stintu předvedl dobrou obranu proti Fernandovi a pak Pierrovi. Od Barcelony jsme udělali pěkný pokrok, tím pádem byl víkend lepší, takže jsem rád, že jsem domů přivezl nějaké body. Teď se pokusíme udělat další dobrý krok vpřed na Silverstone, abychom se zapojili do dalšího boje o body.

Juki Cunoda, 14. místo:

Závod začal dobře, po startu jsem byl za vozy Alpine a Danielem, ale ve třetím stintu jsem zůstal hodně pozadu. Tempo bylo špatné a budeme muset zjistit proč. Daniel během dnešního závodu určitě odvedl dobrou práci, takže nakonec jsme měli slušný závěr a zdá se, že více chápeme, jakým směrem se jako tým musíme v nadcházejících závodech ubírat, což vnímám jako pozitivum.

Laurent Mekies, šéf týmu

Několik dní po Barceloně všichni v továrně i na trati tvrdě pracovali na tom, abychom lépe porozuměli aktualizacím, které jsme ve Španělsku v rámci našeho agresivního vývojového programu představili. Tato práce pokračovala i během jediného volného tréninku, zatímco sprint nám také poskytl cenná data. Nikdy není ideální porovnávat specifikace během sprintového víkendu, ale cítili jsme, že je to nezbytná investice pro naši střednědobou budoucnost. Tým a jezdci odvedli velmi dobrou práci a dali dohromady nejlepší možnou konfiguraci jak pro sobotu, tak neděli. Vezeme si domů dva dobré body, Daniel je vybojoval po dnešní intenzivní bitvě a po včerejší dobré kvalifikaci, v níž jsme skončili méně než dvě setiny od Q3. Juki v kvalifikaci i v závodě zaostával jen o zlomek, ale vzhledem k tomu, že bitva ve středu pole byla stejně těsná jako vždy, stačilo to k tomu, aby se dnes propadl mimo body. Opět máme jen pár dní, než se vrátíme na trať v Silverstone, nedaleko našeho sídla ve Velké Británii. I ten nejmenší rozdíl v rychlosti vás může dostat z bodovaného místa na konec startovního roštu, takže všichni v továrně budou naplno pokračovat v našem programu vývoje vozu.

Alpine

Pierre Gasly, 10. místo:

Jsou to čtyři bodovaná umístění v řadě a můj 400. bod v kariéře pilota formule 1. V tomto smyslu to byl uspokojivý den, ale jsem si jistý, že závod podrobně zhodnotíme, abychom pár věcí zlepšili. Pořád jsme bojovali o body. Neměl jsem dobrý start a poté jsem se snažil vzpamatovat. Myslím, že oba Haasy byly o něco rychlejší než my a na konci jsem byl v těsném souboji s Danielem, ale ve vláčku DRS to bylo hodně těžké. Spokojím se s bodem, čtvrtým umístěním v TOP 10 v řadě, což ukazuje, že budujeme konzistenci napříč různými okruhy. Nadále více věříme v náš balíček, což je dobré pro motivaci, abychom pokračovali v tlaku a přidávali vozu výkon. Kráčíme závod od závodu, soustředíme se na sebe a jsem velmi spokojený se současnou trajektorií. Další na řadě je Silverstone!

Esteban Ocon, 12. místo

Těžký závod a skončil jsem mimo body. Měl jsem velmi dobrý start, přesně to, co jsem potřeboval, protože se mi podařilo předjet v úvodním kole Hülkenberga. O pár kol později se sice dostal přede mě, ale během prvního stintu jsem se ho držel a od té chvíle to byl závod ve znamení strategie. Nebyli jsme dost rychlí na to, abychom bojovali o pozice, a po zastávkách v boxech jsme se propadli zpět do provozu. Na začátku víkendu jsem měl lepší tempo, takže samozřejmě vše podrobně prozkoumáme, abychom se příště zlepšili. Příští víkend zakončíme na Silverstone cyklus tří víkendů, takže doufejme, že to pro nás na legendárním okruhu bude silný nedělní výkon.

Bruno Famin, šéf týmu

V tvrdé Velké ceně Rakouska se nám dnes podařilo získat jeden bod. I když to znamená, že pokračujeme v naší bodové sérii, určitě necháváme po Spielbergu spoustu věcí přezkoumat, abychom se příště zlepšili. Pravděpodobně jsme nemaximalizovali naši výkonnostní úroveň, což znamenalo, že naši přímí konkurenti toho využili a získali cenné body. Okamžitě se musíme soustředit na Silverstone a těšíme se, až tento závod v domácím prostředí v Enstone dokončíme.

Aston Martin

Lance Stroll, 13. místo:

V úvodním kole závodu jsem se dostal do nějakého kontaktu, ale podařilo se mi vyhnout se poškození. Od té chvíle bylo moje odpoledne hlavně o zacházení s pneumatikami, aby strategie dvou zastávek fungovala. Udělal jsem pár předjetí, ale chyběla mi rychlost, která by měla větší vliv na moji cílovou pozici. Byl to náročný víkend; máme za sebou sérii závodů, které našemu vozu nevyhovují, takže nás čeká spousta práce.

Fernando Alonso, 18. místo:

Jak jsme očekávali, byl to pro nás těžký den. Neměli jsme tempo, takže jsme zkoušeli různé strategie, abychom to promíchali. Pak jsem měl kontakt se Zhouem poté, když jsem si v nájezdu do třetí zatáčky zablokoval kola. Penalizace můj výsledek nijak nezměnila, protože už jsem byl mimo body. Příští týden nás čeká domácí závod v Silverstone a tým dělá vše pro to, aby se situace zlepšila.

Mike Krack, šéf týmu

Dnešní výsledek je odrazem rychlosti našeho vozu v tomto víkendu. Nedali jsme našim jezdcům auto, aby mohli bojovat o body. Věděli jsme, že tato série závodů bude náročná, ale musíme se soustředit na budoucnost a projít touto fází. Lance a Fernando bojovali o každé místo. Příští víkend nás čeká domácí závod v Silverstonu před našimi fanoušky a kolegy. Musíme sklopit hlavy a rychle se zlepšit.

Williams

Alex Albon, 15. místo:

Věřím, že dnes bylo možné dojet na dvanáctém nebo třináctém místě. Vím, že by to nepřineslo body, ale nerad končím jinde, než si myslím, že jsem mohl skončit. Při zastávkách v boxech jsem ztratil spoustu času, buď jsem bojoval s auty a pak hned poté zajel do boxů, nebo jsem vyjel do silného provozu. Nemyslím si, že to bylo snadné, protože trať je krátká a zastávky v boxech byly trochu složitější. Vím, že přejetí boxové čáry byla moje chyba, ale je to prostě zklamání. Z tohoto víkendu si odnášíme poučení, ale stále jsou tu nějaké otázky; rozhodně jsem nečekal, že nám bude tolik chybět výkonnost. Doufejme, že příští týden nebudeme trpět stejnými problémy a budeme se moci vrátit silnější.

Logan Sargeant, 19. místo:

Bylo to těžké odpoledne. V prvním kole jsem si poškodil přední křídlo a od té chvíle jsem se modlil za safety car, který ovšem nepřišel. Mám pocit, že tempo bylo relativně v pořádku a oproti včerejšku byl krokem vpřed, ale stále to byl bolestivý den. Obecně se věci ubírají správným směrem, ale potřebujeme dostat do vozů větší rychlost.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Byl to těžký den pro oba jezdce, nejprve měl Logan v prvním kole kontakt, což si vyžádalo jeho zastávku pro nové přední křídlo, a Alex se snažil získat dobrou pozici na trati a čistý vzduch, což ovlivnilo jeho schopnost bojovat se soupeři. Věděli jsme také, že dnešek s vysokými teplotami bude výzvou pro práci s pneumatikami. Pro tým to byly těžké dva víkendy, ale budeme se snažit si z tohoto vzít ponaučení a příští víkend se vrátit v silnější konzistenci na naši domácí Grand Prix v Silverstone.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 16. místo

Navzdory všemu si myslím, že tento závod byl naším nejlepším výkonem tohoto víkendu. Kolem mé pozice nebylo moc akce, ale co se týče tempa, cítil jsem se o něco lépe než ve sprintu, což mi umožnilo být o něco blíže našim hlavním konkurentům. Také se mi podařilo udržet pneumatiky v mnohem lepším okně, což určitě pomohlo, i když jsou při těchto teplotách stále poměrně citlivé na přehřívání. Stále potřebujeme najít další podporu pro Silverstone: samozřejmě netoužíme jen po krátkodobé vzepětí, ale je dobré vidět, že rozdíly zůstávají malé. Myslím si, že směr, kterým se musíme vydat, je jasný; samozřejmě pokročit se zaváděním nových dílů, protože jsme viděli, jaký rozdíl dělají u ostatních týmů. Když se podívám na Silverstone, na jiné rozvržení trati, myslím, že se nám nabízejí příležitosti: důležité bude být na vrcholu naší snahy, abychom z ní vytěžili maximum.

Guanyu Zhou, 17. místo:

Byl to pro nás složitý víkend a celkem jednotvárný závod. Kvůli některým změnám v nastavení, které nás nasměrovaly jiným směrem, jsem musel do dnešního závodu odstartovat z boxové uličky. Bohužel mi chyběla rychlost, abych získal více pozic, a zdá se, že naše pneumatiky se přehřívají rychleji než pneumatiky našich soupeřů, i když jsme je dnes zvládli lépe. Známe své slabiny a musíme tvrdě pracovat jako tým – na trati i v Hinwilu – abychom zlepšili naše tempo na jedno kolo i závodní tempo. Je to poslední zastávka trojvíkendu a není čas na odpočinek, protože se těšíme na příští víkend. Není neobvyklé zažít různé výkony na různých tratích, takže doufám, že v Silverstone budeme opět blíže k boji o body.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Věděli jsme, že naše startovní pozice by změnily naši případnou klasifikaci, pokud by do toho nezasáhly nějaké zvláštní okolnosti mimo naši kontrolu: ve skutečnosti jsme nebyli schopni získat jakýkoli posun. Přesto si z dnešního závodu můžeme vzít některá pozitiva, zejména ve srovnání se včerejším sprintem: odvedli jsme mnohem lepší práci s pneumatikami a lépe jsme kontrolovali přehřívání obou náprav, což byl ve sprintu obrovský problém. Byli jsme konzistentní jak na středních, tak na tvrdých směsích, a pokud jde o rychlost, nebyli jsme daleko od soupeřů jako Aston Martin, Williams a Cunoda. Samozřejmě, že je před námi ještě hodně práce, abychom eliminovali ztráty a bojovali o body, ale dnešek byl malým krokem správným směrem. Změny, které jsme provedli na Zhouově voze, což znamenalo, že startoval z boxové uličky, mu zajistily větší komfort, zatímco Valtteri byl od prvních kol blíže Strollovi, Cunodovi a Albonovi. Pokud jde o strategii, rozdělili jsme vozy tak, abychom využili všechny nové sady pneumatik, které jsme měli k dispozici, a vzhledem k našim startovním pozicím to bylo nejlepší rozhodnutí. S Zhouem jsme začali na tvrdých pneumatikách a byli jsme schopni prodloužit jeho druhý stint na středně tvrdých pneumatikách, abychom mu poskytli konzistentnější tempo. U Valtteriho jsme chtěli co nejvíce prodloužit první stint na středně tvrdých pneumatikách, abychom neohrozili zbývající dva stinty na tvrdé směsi. Víme, že jsou to jen okrajové cíle, ale tým musí chápat, že pokud budeme všichni společně tlačit na pilu, pokud budeme agresivní a budeme schopni udělat více v každé oblasti, můžeme se dostat na body. Není čas se vzdát, ale musíme reagovat tak, jako mezi včerejškem a dneškem. Naši soupeři získávají body, zejména Haas, a to není ideální pro náš boj v Poháru konstruktérů, ale ukazuje to, že pokud se nám podaří nabrat výkon od příštího závodu v Silverstone, budeme mít ve zbývajících závodech příležitost se vrátit do hry.