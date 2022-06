Hamilton se vyjádřil k možné absenci v GP Kanady + VIDEO

Je známo, že s novým jevem navazujícím na přepracování pravidel pro letošní rok mají Mercedesy asi nejvýraznější problémy. V Baku při záběrech z Hamiltonova kokpitu to bylo více než zjevné. Sám pilot po závodě prohlásil, že kvůli velké bolesti "zatínal zuby a hryzal se do rtů", aby vůbec dojel do cíle, kde mu patřilo čtvrté místo.

Na základě této skutečnosti šéf stuttgartské stáje Toto Wolff vyzval FIA, aby s danou situací něco udělala. Záhy se totiž objevila informace, že by Hamilton právě kvůli problémům se zády (a de facto i s jankovitým vozem) mohl kanadský závod, pořádaný tuto neděli, vynechat (více zde). Wolff na přímou otázku, zda by sedminásobný mistr světa skutečně mohl v Kanadě chybět odpověděl: "Ano, rozhodně. Sice jsem ho po závodě neviděl, ani s ním nemluvil, ale sami vidíte, že na tom není dobře."

Bylo tedy třeba si počkat na Hamiltonovo vyjádření, jenž v pondělí o svém stavu informoval na instagramovém účtu. Závod v Baku označil za velmi tvrdý a uvedl, že se pokusil bolesti zaspat, nicméně nějaké myšlenky na absenci v zemi javorového listu rázně popřel: "Moje záda jsou poněkud bolavá a otlučená, ale naštěstí to není nic vážného. Můj fyzioterapeutka Angela Cullen mi provedla akupunkturu a záhy se vrátím ke svému týmu, abych s ním pracoval na zlepšení. Musíme bojovat dál, je třeba táhnout za jeden provaz a my to uděláme. O víkendu v Kanadě budu, nemohl bych to celému světu udělat. Přeji všem úžasný den a týden," reagoval Hamilton na zvěsti.

Že to však nebyla žádná maličkost a Lewis především na dlouhé hlavní rovince v Baku hodně trpěl, dokazuje i jeho další vyjádření: "Bylo tam hodně chvil, kdy jsem pochyboval, že to zvládnu. Několikrát jsem málem ve vysoké rychlosti ztratil kontrolu nad vozem. A posledních deset kol před cílem jsem jsem si už jenom pro sebe pořád opakoval »dokážeš to, máš na to. Vydrž!«", popsal Hamilton motivaci.