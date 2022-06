PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Překvapený Leclerc a nespokojenost u Red Bullu

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Je to dobrý pocit. Samozřejmě každá pole position je skvělá, ale tuhle jsme obzvlášť nečekali. V první i druhé části jsme se trápili, takže vidět, že jsme byli rychlí a ve třetí části nám to vyšlo a já zajel dobré kolo... Jsem moc spokojený. Těším se na zítřek, hodně tu bude záležet na zvládnutí pneumatik. V Barceloně a Monaku se nám to podařilo dobře i když v Monaku to bylo těžké hodnotit. Celkově se naše rychlost od přidání novinek zlepšila. Zítra to bude hodně zajímavé, jestli se to potvrdí i tu.

Carlos Sainz, 4. místo

Je to škoda, ale zároveň jsme se během dne zlepšili. Cítil jsem, že je možné bojovat o pole position a to jsem v minulých závodech, zvlášť před Monakem, necítil. Takové to je, když jedete na limitu. Někdy je to první místo, někdy to přepálíte. Ale je o co hrát. Startovní pozice tu nehraje až tak velkou roli, takže na to zatlačíme.

RED BULL

Sergio Pérez, 2. místo

V Q3 na to musíte šlápnout a já najel párkrát do zdi. Naštěstí jsme to přečkali bez úhony, což je tady klíčové. Nebyla to ideální kvalifikace, protože na konci jsme měl problém s motorem a nemohli jsme nastartovat. Takže jsem jel vlastně osamoceně a to je tady hodně silné. Zítra to bude dlouhý závod a musíme se ujistit, že v něm budeme. Chybu můžete udělat kdykoliv a potom je po všem.

Max Verstappen, 3. místo

Myslím, že začátek kola byl dobrý, ale potom se to pro mě pokazilo. Malé chybičky, ale celkově jsem se trápil s vyvážením přední části vozu na kolo, takže to není nic, co bych si přál, ale i tak jsme s týmem druzí a třetí, takže máme pro zítřejší závod spoustu příležitostí. Myslím, že jsme tu obecně trošku na kolo ztráceli, ale je jasné, že naše auto by jinak mělo být celkem dobré.

Christian Horner, šéf týmu

Myslel jsem, že to bude hodně těsné, Ferrari mělo navrch, ale my jsme v neděli prokázali, že máme dobré a konkurenceschopné auto. Na okruhu, kde se dá předjíždět jim snad zavaříme. Je tady hodně dlouhá rovinka a DRS je silné, ale samozřejmě musíte být blízko, abyste je v prostředním sektoru mohl použít, takže to bude o tom jít do toho a využít start. Oba jezdci podali skvělý výkon. Checo si veze sebejistotu z Monaka na okruh, kde se mu vždy dařilo a bez pomoci, zajel skvělé kolo. Měli jsme menší potíž s doplněním paliva a to nás bohužel zdrželo, byla to menší chyba čísel. Je to škoda, protože nemohl využít jízdu v závěsu, ale jeho kolo bylo perfektní a jel úžasně. Mohlo to být hodně těsné, ale nemyslím, že jsme měli rychlost, kterou tu ukázal Charles.

HAAS

Kevin Magnussen, 16. místo

Když se objeví červená vlajka a je dost času na rychlé kolo, piloti na konci boxů se vždy snaží projet, než vyprší čas. My jsme jako první v pit-lane vždy zaseknutí, když se ve frontě objeví dvě nebo tři auta, nemůžeme vyjet ven, takže nám to poslední rychlé kolo uteklo. Ale pořád nás ještě čeká zítřejší dlouhý den.

Mick Schumacher, 20. místo

Věděli jsme, že to bude jentaktak, takže je nakonec frustrující, že jsme nemohli to rychlé kolo zajet, protože potenciál jsme měli. Byl jsem za Lancem, když udělal onu chybu, takže mě to stálo rychlé kolo. V té chvíli jsem měl započítané jen jedno - úplně první - a jak je vidět, zlepšení je tu značné. Vypadalo to už trochu jako závod, ale v Baku je hodně šancí, jak věci napravit. Závod bude určitě těžký, ale doufám, že pro nás úspěšný.

Günther Steiner, šéf týmu

Ve třetím tréninku jsme opět získali zpět část výkonu, jenž se nám včera vytratil, takže jsme se na kvalifikaci celkem těšili. Z Q1 jsme nepostoupili z různých důvodů: žluté vlajky, červené vlajky a chaos před posledním pokusem, kdy jsme se nesměli zařadit do fronty, museli jsme čekat, až projede poslední auto a pak už to jednoduše nešlo. Stalo se a pořád si říkáme, že to byla smůla a že se to v určité fázi opět změní, ale také víme, že leccos šlo udělat lépe. Uvidíme, doufejme, že budeme mít zítra víc štěstí.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.