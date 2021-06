PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Bylo to špatné kolo, to jsem si myslel. Dvě nebo tři zatáčky byly projety s chybou, ale samozřejmě mi pomohl Lewis, za kterým jsem jel v závěsu, alespoň v posledním sektoru a to mi trošku pomohlo. Celkově si ale myslím, že jsme na tom nebyli špatně i bez toho, byl to dobrý den. Nečekal jsem, že budeme tak konkurenceschopní a zlepšoval jsem se před tou červenou vlajkou, je to další pole position, takže jsem šťastný.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Rozhodně jsme něco takového nečekali a je to výborný výsledek, protože jsme se trápili, to ani nevíte, jak moc. Bylo to vidět. Proběhlo hodně debat a bylo to náročné, nicméně nebereme ne jako odpověď. Otočili jsme to a udělali spoustu změn. Nebylo to lehké a jen jsme se snažili ostatní stíhat. Ale práce přes noc se vyplatila a jsem pyšný na celý tým, byli jsme pozitivní a jsme tak blízko těm na čele, je to skvělý začátek. Byla to obrovská výzva, po dlouhé době a v podstatě to byla trošku katastrofa.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Je to na ho... Divoká kvalifikace. Nejsem vůbec spokojený. Okolnosti dnes hrály proti nám, ale na druhou stranu... Je to tady náročný městský okruh, takže se s něčím takovým musí počítat. Uvidíme zítra.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 4. místo

Tohle byl docela neuvěřitelný den. Třetí trénink mě navnadil pro kvalifikaci, tempo jsme dnes jasně cítili a také jsme byli silní, celý víkend jsme do toho šli naplno a tady v Baku mi to v autě kompletně vyšlo. Jsem opravdu maximálně spokojený s naším výkonem v kvalifikaci, myslím, že ještě na jejím konci jsme stále byli v pozici, kdy jsme mohli bojovat o lepší umístění, ale i čtvrté místo je skvělé, vždyť šlo o hodně těsné odstupy. Je to fantastické vyvrcholení úsilí celého týmu a myslím, že opravdu můžeme být hrdí na námi dosažený pokrok. Snažil jsem se do každého kola dát všechno, část po části a pokaždé posunout svůj limit o kousek dopředu - tento víkend mi to vyšlo na jedničku. V Q3 jsem všechno poskládal dohromady a pro zítřejší závod máme opravdu vynikající pozici.

Juki Cunoda, 8. místo

Mám dnes smíšené pocity. Během pobytu v Ázerbajdžánu jsem dosáhl slušného pokroku, což je pochopitelně pozitivní a navíc jsem se poprvé dostal do Q3. Ovšem měl jsem potenciál dosáhnout lepší pozice na startu, asi jsem moc tlačil a dnes se mi to nevyplatilo, takže jsem samozřejmě zklamaný a chci se týmu omluvit. Zítra je však docela jiný den a myslím, že ve srovnání s Monakem tu bude předjíždění podstatně jednodušší, takže v kombinaci s dobrou strategií by to pro nás mohl být dobrý závod.

Jonathan Eddols, technický ředitel

Baku je tratí, na níž se můžete dočkat překvapení, a dnešek nebyl výjimkou. Včera jsme se dobře uvedli, takže pro třetí trénink jsme volili jemnější vyladění s cílem zohlednit vyšší teplotu trati, které jsme dopoledne čelili, a poté reagovat na chladnější kvalifikaci. Změny nám ukázaly zlepšení, takže jsme měli vůz schopný bojovat o přední příčky středu startovního pole. Do kvalifikace jsme šli přesvědčení, že můžeme dostat obě auta do Q3, pokud všechno dobře sladíme.

Kvalifikace byla velmi rušná, několik červených vlajek a díky tomu přerušených pokusů, zejména v Q1. Jukimu se v Q2 povedlo perfektní kolo a letos poprvé jsme prošli do Q3 s oběma vozy. Zejména Pierre zvládl svůj pokus skvěle a na Maxe ztrácel jen dvě tisíciny. Juki při druhém pokusu příliš tlačil na pilu, takže zablokoval kola a po nárazu si poškodil přední odpružení. Je to součást jeho učňovského procesu, dokázal celý víkend s pokorou zvyšovat rychlost a vůbec předváděl dobrý výkon. Večer budeme muset na jeho autě dost pracovat a také na přípravě obou pilotů pro závod; chceme udržet oba vozy na bodovaných pozicích.

ALPINE

Fernando Alonso, 9. místo

Byl to dnes docela chaos a během kvalifikace bylo obtížné se dostat vůbec do nějakého rytmu. Bohužel jsme nemohli plně využít potenciál vozu, protože pokaždé, když jsme nasadili čerstvé pneumatiky, zavlála červená vlajka. Ale pro všechny to bylo stejné, takže si musíme z dnešního dne odnést nějaká pozitiva. Poprvé jsem se prosadil do Q3, což je dobré, takže uvidíme, co se nám zítra podaří.

Esteban Ocon, 12. místo

Nepřálo nám štěstí. Q1 proběhla celkem dobře, ale v Q2 došlo k mnoha nehodám. Při svém prvním pokusu byla v zatáčce 3 překážka, takže jsem kvůli tomu lehce kontaktoval zeď, při druhém jsem "chytil" režim červené vlajky, takže už jsem nemohl znovu vyjet. Je to jisté zklamání, protože auto se zdálo být spolehlivé a měl jsem na to dostat se do první desítky, takže zítra uvidíme, jak se nám zdaří reparát. S naším tempem máme dost možností, rozhodně se těším na závod, ten je tady vždycky tak trochu šílený.

Davide Brivio, závodní ředitel

Byla to dost složitá kvalifikace, hodně červených vlajek, takže vůbec nešlo dostat se do nějakého rytmu a kvůli tomu zůstal náš potenciál nevyužitý. Fernando se v autě cítil komfortně a můžeme být rádi, že se probojoval do Q3, ale v posledních kolech jsme mohli být lepší, zvláště u finálního pokusu bylo zřejmé, že by se mohl ještě posunout. Esteban se oproti dopoledni zlepšil, ale v ruletě s červenými vlajkami jsme měli smůlu, to je cena, kterou jsme museli zaplatit. Trať je dost nepředvídatelná, takže zítra se pokusíme o maximum. Víme, že jsme dost rychlí, takže se musíme na závod plně soustředit.

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 11. místo

Měli jsme dnes dobrou rychlost, byl jsem trpělivý a čekal, až jsem na to mohl šlápnout v ten správný moment. Bohužel jsem příliš zariskoval a měl jsem štěstí, že jsem po chybě v patnácté zatáčce mohl pokračovat, měl jsem trošku poškozenou pneumatiku, asi mě to stálo čtyři desetiny, a to znamenalo nepostoupení do první desítky. Byla to náročná zatáčka, z kopce a hrbolatá, navíc tam bylo větrno, jsem zklamaný, protože jinak jsme mohli jednoduše postoupit. Ale s tou červenou vlajkou už jsme neměli příležitost. Nicméně začínáme hned za první desítkou, můžeme se podle mě zlepšit a máme dobrou rychlost a rytmus.

Lance Stroll, 19. místo

Byla to moje chyba a týmu jsem se omluvil. Patnáctá zatáčka byla náročná, viděli jsme to celý víkend. Snadno tam zablokujete kola a je tam vítr, to vás může dostat. Jsem frustrovaný, ale soustředím se na zítřek, abych to napravil. Dá se tu předjíždět, takže uděláme maximum.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Sebastian měl velkou smůlu, kvůli červené vlajce způsobené Danielem nepostoupil dál, protože se nemohl zlepšit. Chybělo jen tři setiny, nicméně zítra startuje jedenáctý, což může být výhoda a může zvolit pneumatiky. Lance najel do zdi a je to smůla, pro něj bude zítra zisk bodů těžký. Ale jsem si jistý, že do toho dá vše a možná s dobrou strategií a dobrým výkonem na body může dosáhnout.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 14. místo

Zajel jsem slušný čas, i když jsme po červených vlajkách v Q1 měli jen ojeté pneumatiky - nebýt další červené v Q2, mohli bychom se dostat ještě výš. Jel jsem velmi dobré kolo a mohl bych využít větrného pytle, myslím, že by byla šance se dostat i do Q3. Byla to hodně obtížná kvalifikace, ale důležité je si uvědomit, co dokážeme: zdá se mi, že jsme každým kolem rychlejší, auto se chovalo mnohem lépe než kdykoli během víkendu, takže mám pocit, že kráčíme správným směrem. Samozřejmě jsou tu pořád věci, které musíme zlepšit, ale v kvalifikacích si vedeme lépe. Zítra se může stát cokoli: je třeba se vyhnout problémům na startu a zjistit, co tu můžeme dokázat.

Antonio Giovinazzi, 20. místo

Mrzí mě, že jsem se dopustil takové chyby, všechno bylo hodně slibné. V zatáčce se mi zablokovala kola a když se to stane na takovém místě, je těžké s tím něco udělat. Omlouvám se týmu, protože jsme dnes měli nakročeno k dobrému výsledku. Naštěstí to není Monako, takže se můžeme ještě vzchopit a zajet dobrý závod, zvláště pokud budeme mít rychlost jako dnes. Měl jsem na to se dostat do Q2 a dost možná i do Q3, takže se nehodlám vzdát. V Baku je možné opravdu vše, takže budu připraven využít jakékoli příležitosti.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Je to náš nejlepší kvalifikační počin roku: vím, zní to divně, protože jedno auto je čtrnácté a druhé skončilo bez času, ale naše reálná rychlost byla nejlepší ze všech sobot v této sezóně. Kimi jel na použitých pneumatikách a nacházel se asi vteřinu od postupu do Q3, na Ricciarda mu chybělo 0,02 vteřiny. Byl dost rychlý a na cílové rovince by mohl ještě přidat, takže jsme přesvědčeni, že by se do Q3 dostal. Antonio neměl štěstí, skončil svůj pokus příliš brzy - při včerejších trénincích byl dostatečně svižný, proto můžeme očekávat podobnou rychlost i zítra. Stejně jako dnes se i zítra může přihodit cokoli, budeme bojovat o dobrý výsledek.

WILLIAMS

George Russell, 15. místo

Mechanici nejdřív odvedli fantastickou práci. Určitě musí jít o rekordní čas při výměně pohonné jednotky a vůbec na vyřešení všech problémů. Pak jsem uspěl ve chvílích, kdy to bylo důležité a jsem opravdu rád, že jsem postoupil do Q2. To bylo vlastně dnešní maximum: využili jsme chyb jiných pilotů, takže jsem s celkovým výkonem spokojený.

Nicholas Latifi, 16. místo

Připadalo mi, jako kdyby pneumatiky byly nejlepší při mém prvním kole, to jsem zajel nejrychlejší čas. Naneštěstí si myslím, že jsme ohledně vlajek žlutých a červených vlajek jsme měli smůlu - použili jsme tři sady pneumatik, ale ve skutečnosti jsem pouze jednou mohl zajet reprezentativní kolo. Zdejší okruh je znám tím, že se tu podobná věc může lehko stát, ale prostě nevíte, kdy se nějaká vlajka objeví - bohužel jsme nebyli ve správnou chvíli na správném místě. Celkově mám za to, že jsme měli dobrou rychlost, abych se dostal do Q2, takže cítím jisté zklamání, ale určitě se naskytne i další příležitost, takže doufám, že ji budu moci využít.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozů

Včera jsme dokončili úpravy a odměna přišla v posledním volném tréninku, po analýze jsme byli mnohem lepší. Zejména Nicholas se proti druhému tréninku hodně zlepšil, George měl rovněž solidní základ, ale než mohl něco předvést, došlo k poměrně raritní poruše vodního čerpadla. Před kvalifikací nebyl čas na jeho výměnu, takže jsme mu museli namontovat motor z Monaka. Na nové jednotce žádná jiná škoda nebyla, takže po důkladné kontrole bude opět použita ve Francii.

Kvalifikace byla hodně komplikovaná, očekávali jsme v Q1 červené vlajky. Nicholase to bohužel stálo několik pokusů a ztrátu výhody nových pneumatik, ale George dokončil plánovaná kola na voze s vyměněnou jednotkou. Když Stroll a Giovinazzi zničili v Q1 své vozy, nastala efektní bitva o postupové místo do Q2. George dokázal zajet tři kvalitní kola, ale Nicholas doplatil na příliš velký počet použitých sad a nedokázal svůj čas zlepšit. George také mohl využít absenci v úvodu Q1 k použití nové sady pro Q2, v relativně klidné pasáži absolvoval slušný čas, ale další červená vlajka zhatila i jeho šance.

Zítra můžeme očekávat akční závod s celou řadou strategických řešení. My jsme spokojeni s naším přístupem, zvládnutou prací a těšíme se na zítřejší závodní den.

HAAS

Mick Schumacher, 17. místo

Spousta červených vlajek, spousta událostí. Podmínky na trati se trochu měnily, což jsem očekával, ale na druhou stranu mě plno věcí zaskočilo. Obecně se mi podařilo dostat můj vůz tam, kam jsme chtěli, bohužel v posledním kole jsem v zatáčce 5 chyboval a to mě stálo možná lepší čas. Celkově jsme dokázali maximalizovat naše možnosti, teď nás čeká zítřejší závod. V kvalifikaci bylo k vidění mnoho dramatických akcí, myslím, že to samé můžeme čekat i zítra.

Nikita Mazepin, 18. místo

Upřímně prožívám největší zklamání od mého vstupu do F1. Celý dosavadní víkend byla moje rychlost velmi dobrá, takže je skutečně hodně nepříjemné udělat v rychlém kole takovou chybu, zvláště když pneumatiky máme k dispozici právě jen pro to jedno kolo. Bohužel jsem se na dokončení kola dostatečně nesoustředil, bojuji o desetiny nebo tisíciny, což pro nás může znamenat zásadní rozdíl. Je zřejmé, že jsme pořád velmi daleko, ale snažím se odvádět oněch 101 % - a dnes to nevyšlo. Proto jsem velmi zklamaný.

Günther Steiner, generální ředitel

Pro naše lidi to je opět další zkouška. V kvalifikačních jízdách se dá hodně naučit - bylo to celkem vzrušující. Dobrá věc je, že jsme nebyli postiženi haváriemi - a bylo jich opravdu dost. Na závodní dráze se toho lze také dost přiučit, například techniku skluzu. Myslím, že jsme toho za poměrně krátkou dobu zvládli celkem dost. Doufejme, že se nám to v budoucnu vrátí. Jinak dnes jsme předvedli to nejlepší, čeho jsme schopni, pořád máme dvě neporušená auta. Zítra můžeme závodit.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.