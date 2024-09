GP ÁZERBAJDŹÁNU: Piastri ustál Leclercovy ataky, Monačan ani napočtvrté nezúročil pole-position

Oproti předchozím dnům se počasí příliš nezměnilo - teplota zůstala na 26°C, trať byla ale poměrně horká (45°C), vlhkost vzduchu se ustálila na 25 procentech, ale panovalo prakticky bezvětří. Startovní rošt byl zaplněn bez poslední řady, protože dvojice Hamilton a Ocon po výměnách komponentů pohonných jednotek startovala z boxové uličky. Tyto okolnosti také ovlivnily volbu pneumatik - většina pilotů zvolila středně tvrdou směs, výjimku tvořili Albon, Ricciardo, Norris, Zhou, Ocon a Gasly.

Napjatě očekávaný start vyšel Leclercovi, ale za vedoucí dvojicí se pořadí měnilo: Sainz jr. neodolal útoku Péreze za první zatáčkou, to samé předvedl Russellovi Verstappen. Druhý Piastri se držel v Leclercově závětří, ale pouze do pátého kola, kdy se Ferrari utrhlo a Leclerc začal navyšovat náskok. V 15. kole už činil 5,147 vteřiny, když se začaly chystat zastávky v boxech.

Piastri zajel k mechanikům v 16. kole, Leclerc v okruhu následujícím. Poté se ale Monačan ocitl přímo před trojicí Albon, Piastri a Pérez, a i když zpočátku dokázal poněkud poodjet, za dvě kola už měl oba soupeře opět za zády. A ve 20. kole Piastri na konci cílové rovinky využil naplno systému DRS a šel do vedení. Uhájil ho i následným kličkováním, ale Leclerc se ho dokázal držet 26 kol. Ovšem ke smysluplnému útoku se dostal devět kol po ztrátě vedoucí pozice, Piastri si však držel vnitřní stranu a nedovolil Leclercovi dokončit útočný manévr.

V pozadí za touto dvojicí jel Pérez, jenž po několik kol měl výhodu DRS, poté zase odpadl až na 2,5 vteřiny. Zásadní situace nastala ve 46. kole, kdy Leclerc ztratil na Piastriho víc než vteřinu a Checo si mohl připravit finální útok na druhou pozici. Musel si však hlídat záda, protože za ním jedoucí Sainz jr. smazal devítivteřinovou ztrátu a měl z celé čtveřice nejčerstvější pneumatiky - Pérez stavěl ve 14. kole a Španěl až o čtyři kola později. Duel vyvrcholil v předposledním kole - Pérez se sice dostal na úroveň Leclerca, ale ten mu oplatil stejnou mincí a za zatáčkou 1 se před Mexičana dostal i Carlos. Bohužel mu nevyšla ideálně následující „dvojka“ a Sergio toho chtěl využít. Zhruba ve třetině delší rovinky, kde je k dispozici DRS došlo ke kontaktu obou vozů a po nárazu skončily na levé straně trati. Zatímco Pérez do vysílačky spílal v jazyce národním i angličtině, Sainz jr. se jen nevěřícně tázal, co to mělo být. Objektivně byl třemi čtvrtinami před Red Bullem a pokud změnil stopu, pak opravdu bezvýznamně. Spíš to vypadalo, že Checo o něj zachytil svou pravou přední pneumatikou, ale na detailní rozbor si raději počkáme - i v naší diskusi.

Na trati zavlály žluté vlajky a poté byl aktivován virtuální safety car, takže Piastri mohl dojet do cíle a radovat se z vítězství, které si vybojoval sám, bez něčí pomoci. Daleko víc však byl sledován jeho týmový kolega, jenž eliminoval škody, jak se dalo. Po startu se hned v prvním kole posunul o pět pozic, poté postupně zdolal Hülkenberga a Cunodu (3. kolo) a Bearmana (8.) - během následujících výměn se posunul až na 5. příčku a snažil se na trati vytrvat co nejdéle. Podařilo se mu také v závětří Piastriho pozdržet Norrise, jenž se před výměnou snažil před Australana dostat. Boxová zídka navíc zkoušela na Red Bull i obvyklý fígl - v 31. kole dostal Lando pokyn k zastávce v boxech, aby byl na poslední chvíli zrušen. Norris tak stavěl až ve 38. kole a v tu chvíli měl na Verstappena ztrátu mírně přes 14 vteřin. Jenže na nové středně tvrdé směsi smazával na kolo půldruhé až dvě vteřiny a ve 48. kole na konci cílové rovinky Maxe bez problémů zdolal. Tím dosáhl maxima, protože před ním jedoucí Russell už byl příliš daleko.

Verstappen si na začátku polepšil, stavěl ve 13. kole společně s oběma Mercedesy, ale s vozem nebyl spokojen. V 25. kole si stěžoval na funkčnost brzd, o osm kol později oznámil, že vzadu mu chybí přítlak a auto poskakuje tak, že ztrácí kontakt s vozovkou. Nakonec neměl proti letícímu Norrisovi obranu a ztratil z náskoku další tři body, protože Brit si ke svému výsledku přidal prémii v podobě nejrychlejšího kola.

Mercedesy jely v podstatě osamělý závod - Russell i Hamilton zastavili u mechaniků v témže kole, protože to jejich odstup dovoloval. Russell se pak vrátil na pátou pozici zdoláním těch, co se před něj dostali při výměně, Hamilton měl pozici podstatně těžší, protože před nasazením tvrdé směs byl těsně za bodovanými příčkami a poté musel začínat opět z konce startovního pole. Dokázal se však dostat k sestavě Hülkenberg, Bearman, Colapinto bojující o poslední bodované příčky a nakonec se před všechny dostal, ovšem už neměl nárok na Albona.

Alex rovněž vsadil na start s tvrdou směsí a stavěl také relativně pozdě, takže se ocitl v jedné chvíli na třetí pozici. K výměně zajížděl ve 32. kole poté, co jej předjel Hülkenberg a poté samozřejmě velmi rychle získával pořadí zpět. Haasy dlouho hýčkaly naději na lepší bodový zisk, ale nedovedly si poradit s překážkou jménem Colapinto. Ten spolehlivě odrážel všechny útoky a nakonec poprvé od dob Carlose Reutemanna a Grand Prix JAR 1982 opět získal pro Argentinu body. Hülkenberg se v samotném závěru propadl za Bearmana a tým se mu po závodě omlouval, nicméně Oliver tak jako první pilot v historii F1 získal ve dvou premiérových startech body, ovšem za dva různé týmy.

Smolný den prožili Cunoda a Stroll - v úvodním kole ve 4. zatáčce došlo ke vzájemné kolizi, po níž Kanaďana stihl plíživý platfuß a musel na konci prvního kola do boxů, aby nakonec odstoupil tři kola před cílem kvůli defektu brzd. Japonec měl natržený pravý bok a nakonec byl ze závodu stažen, aby vůz neutrpěl vážnější újmu, případě kvůi případnému trestu za nebezpečný provoz.

Poprvé od roku 2014 se McLaren ujal průběžného vedení v Poháru konstruktérů - šampionát ještě zdaleka rozhodnutý není, ale Norrisův odstup od Verstappena se opět o něco snížil. O to zajímavější bude sledovat následující Grand Prix Singapuru.

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 25 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 18 + 10,910 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 20,418 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 13 + 35,143 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 10 + 1:17,098 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 8 + 1:25,468 7. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 6 + 1:27,396 8. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 4 + 1:29,541 9. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 2 + 1:32,401 10. 50 Oliver BEARMAN gbr MoneyGram Haas F1 Team 1 + 1:33,127 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1:33,465 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:52,189 13. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 2:06,907 14. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 2:08,841 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 17. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 2 kola 18. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 2 kola 19. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 20. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T Nejrychlejší kolo: 4 Lando NORRIS McLaren MCL38

Mercedes M15 1:45,255

