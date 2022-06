Kvalifikaci v Baku opanoval Leclerc. Pérez znovu před Verstappenem

Po úvodních pokusech v Q1 vedli jezdci Red Bullu před Leclercem. Mimo zónu postupu do Q2 se nacházeli Norris, Stroll, Latifi, Schumacher a Bottas. Lando nicméně zajel lépe a odsunul na nepostupovou příčku Albona. Pěkné kolo zajel i Russell, který si vyšlápl na Sainze. Celkově to vypadalo, že Red Bull a Ferrari měli velmi podobnou rychlost. Velmi dobře vypadal i průběžně pátý Zhou. Přehnal to Stroll, který svůj vůz poslal do bariéry. Ten ale náraz vydržel a Kanaďan tak mohl pokračovat.

Jenže Stroll si nedal říct a o pár set metrů později kolidoval s bariérou znovu. Tentokrát už byl zelený Aston Martin vážně poškozený, následovala červená vlajka. Po jejím konci stihli piloti zajet ještě jedno ostré měřené kolo. Zlepšil se ale jen Bottas. Do Q2 nepostoupili Magnussen, Stroll, Latifi a Schumacher.

Po prvních pokusech v Q2 vedly obě Ferrari v pořadí Sainz Leclerc. Následovaly Red Bully. Do Q3 by nepostoupili Zhou, Bottas, Ricciardo, Ocon a Hamilton. Krizový okamžik zažil Vettel, který v patnácté zatáčce kolidoval s bariérou. Vůz si nepoškodil. Do třetí části nepostoupili Norris, Ricciardo, Zhou, Bottas a Ocon.

Po prvních pokusech ve třetí části vedl Sainz. Druhá příčka patřila Leclercovi, třetí Pérezovi a čtvrtá Verstappenovi. Zejména Leclerc s Verstappenem ale nezajeli čistá kola. Ve druhých pokusech se ale vše otočilo. Nejrychleji zajel Leclerc. V první řadě jej doplní Pérez. Druhou řadu obsadili Verstappen se Sainzem.

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:41,359 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:41,641 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:41,706 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:41,814 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:42,712 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:42,845 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:42,924 8. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:43,056 9. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:43,091 10. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:43,173 11. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:43,398 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:43.574 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:43,585 14. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:43,790 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:44,444 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:44,643 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:44,719 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:45,367 19. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:45,371 20. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:45,775

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ