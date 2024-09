PROHLÁŠENÍ PO KVALIFIKACI V BAKU: Všichni čekají nepředvídatelný závod

Ferrari

Charles Leclerc, 1. místo:

Se svým dnešním kolem jsem spokojený. Na této trati jsem se vždy cítil komfortně a od začátku víkendu se ve voze cítím dobře. Od prvního tréninku jsme téměř nic nezměnili, pokud jde o nastavení, což je docela vzácné, ale vím, že je to otázka důvěry. Zítra to bude dlouhý závod a klíčová bude správa pneumatik, takže se na ni zaměříme a dáme do toho všechno, abychom našemu týmu přivezli další vítězství.

Carlos Sainz jr., 3. místo:

Byla to solidní kvalifikace, během níž jsem si dokázal vybudovat sebedůvěru. Q1 byla trochu chaotická, ale před závěrečnými dvěma jízdami v Q3 mi pomohla hladší Q2. Při posledním pokusu jsem udělal chybu ve druhém sektoru a zaplatil za to, ale celkově jsme v dobré pozici, abychom zítra bojovali o nejvyšší příčky s oběma vozy. Nyní se na závod důkladně připravíme. Klíčový bude dobrý start a zejména správa pneumatik. Pojďme závodit!

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Byla to velmi dobrá kvalifikace, Charles se i přes včerejší nehodu vždy pohyboval svými časy na prvních místech. Byl jsem si jistý, že nic nemůže ovlivnit jeho sebevědomí, protože je to jeden z jeho oblíbených okruhů. Jsem také potěšen Carlosem, který na této trati udělal velký krok vpřed: třetí místo je pro něj velmi dobré a znamená, že máme oba naše vozy pro zítřek na velmi silných startovních pozicích. Naše rychlost ve volných trénincích byla dobrá, i když jsme dlouhodobou práci zvládli pouze s Carlosem. Nyní se budeme soustředit na sebe a detailně se připravíme na závod s cílem podávat konzistentní výkony až do konce závodu. Baku je trať, kde se velmi snadno chybuje, jak ze strany jezdců, tak ze strany týmů a kde je rozhodně možné předjíždět, takže musíme znovu perfektně odjet závod, vždy zachovat koncentraci, abychom byli připraveni na každý možný scénář.

McLaren

Oscar Piastri, 2. místo¨:

Jsem rád, že startuji z druhého místa. Výsledek je odměnou za odhodlání a v posledním kole jsem věděl, že nemám co ztratit, takže jsem se snažil maximalizovat potenciál vozu, abych z něj vytěžil maximum; myslím, že se mi to podařilo. Dostal jsem se trochu blíže k bariérám, než by se mi líbilo, ale se svým výkonem v Q3 jsem velmi spokojený. S ohledem na startovní pozici můžeme být poměrně optimističtí. Naše rychlost je dobrá, ale ani Ferrari není pomalé, takže by to měl být velmi vzrušující závod. Těším se, až uvidím, co budu zítra schopen zvládnout.

Lando Norris, 17. místo:

Je frustrující vypadnout z kvalifikace v Q1, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Byla mi ukázána žlutá vlajka a zpomalil jsem, což ukončilo mé šance na zajetí kola. Do té doby vypadalo tempo dobře a neměl bych problém se do Q2 dostat. Je to frustrující, ale teď se dívám dopředu na zítřek a uvidím, kde bude možné výsledek maximalizovat. Není to nejjednodušší trať na předjíždění, ale v Baku se často naskytnou příležitosti. Dnes večer budeme tvrdě pracovat a uvidíme, co můžeme udělat zítra.

Andrea Stella, šéf týmu

Smíšená kvalifikace. Lando měl smůlu, že nezasáhl do Q2 kvůli nečekané žluté vlajce způsobené pomalým vozem na výjezdu ze 16. zatáčky. Předtím se jeho tempo blížilo Oscarovu, jenž pohodlně postoupil do Q2 ze třetího místa. Je to frustrující výsledek, ale městský okruh v Baku často v průběhu závodu nabízí příležitosti, takže dnes večer budeme pracovat na tom, abychom se ujistili, že jsme ve stavu maximalizace našeho výsledku a zítra získali cenné body.

Na Oscarově straně jsme byli schopni vytěžit z vozu potenciální rychlost a zajistit si pro zítřek start z první řady. Od Oscara je to velmi dobrý výkon, být na druhém místě za Charlesem Leclercem, který již má na tomto okruhu několik pole-position. Ukazuje to sílu a vyspělost Oscara a nabízí nám to dobrou šanci bojovat zítra o důležitý výsledek, kdy se o vítězství může ucházet více týmů.

Red Bull

Sergio Pérez, 4. místo:

Po kvalifikaci mám smíšené pocity, myslím, že druhé místo bylo na dosah, ale trochu jsem ztratil ve druhém sektoru a nedokázal jsem dát dohromady své perfektní kolo; také si myslím, že Ferrari bylo dnes super silné. Máme na rozdíl od většiny startovního roštu velmi odlišnou strategii, pokud jde o úroveň přítlaku. Uvidíme, jestli nám to zítra pomůže, rozhodně doufám v hodně silný první stint. Od té chvíle to bude záležet na tom, jak velký pokrok budu schopen udělat; doufejme, že zajedu silný závod. Dokud budeme ve hře o vítězství, měl by to být dobrý víkend. Mám tento okruh rád, vždy jsem si zde vedl dobře, ale myslím, že je to spíše tím, že jsme v mnohem lepším okně, než jsme byli po většinu sezóny. Tým se posouvá správným směrem, máme jasný směr vývoje a doufejme, že pro Singapur uděláme další krok, protože stále potřebujeme další zlepšení.

Max Verstappen, 6. místo:

Udělali jsme nějaké poslední změny před kvalifikací, takže to bohužel mohlo věci překlopit za hranu. Jakmile jsem vyjel do Q1, cítil jsem, že se vůz stal trochu hůře ovladatelným, což byla škoda, protože chcete mít vždy perfektní nastavení. Na městském okruhu se musíte cítit pohodlně a sebejistě, abyste byli schopni projíždět rychle zatáčky; a je to těžší, když je auto trochu méně předvídatelné. Během kvalifikace jsme se snažili najít řešení a moje kolo v Q2 bylo dobré, ale Q3 mohla být rozhodně lepší. Najel jsem na obrubník v zatáčce 16 a byl to nejhorší okamžik, kdy k tomu mohlo dojít, je to škoda. Vyvážení bylo rozhozené; pracujeme na nápravě a vše dolaďujeme, abychom před zítřkem mohli optimalizovat vůz. Od minulého týdne jsme vůz vylepšili a bylo by hezké být v první řadě. Uvidíme, co se stane zítra, není ideální startovat ze šestého místa a Ferrari jsou tu vždy rychlá, ale celkově byly dnes odstupy hodně malé.

Christian Horner, šéf týmu

Nemyslím si, že jsme dnes mohli dosáhnout Charlesova času, Q3 byla taková rozkouskovaná. Vyvážení vozu v Q2 se zdálo být docela dobré a Max s tím byl spokojený. Bohužel na posledních několika sadách pneumatik auto nefungovalo dobře, takže se musíme podívat na to, proč tomu tak bylo. Checo se těsně po prvním sektoru trochu zablokoval, což ho stálo 0,2 sekundy, takže to pro něj mohlo být také lepší kolo. Je to však trať, na které můžete předjíždět, proto pozice na startovním roštu pro nás nejsou katastrofou. Nevybavuji si, že jsme zde někdy měli pole-position, bohužel dnes jsme tento „rekord“ nepřekonali, ale znamená to, že jsme pro zítřek stále optimističtí.

Mercedes

George Russell, 5.místo:

Se svými koly v kvalifikaci jsem byl docela spokojený. Všichni po třetím tréninku cítili šanci, ale bohužel jsem neměl rychlost na boj o pole-position. Ve třetím tréninku jsem zajel nejlepší čas, ale věděl jsem, že nelze úplně srovnávat, protože jsem jel až na konci kvalifikace. Myslel jsem si, že budu v bitvě hned za prvními třemi. Proto je trochu frustrující být půl desetiny od třetího místa, ale moje místo pro start není špatné.

Ferrari je na městských okruzích obvykle rychlé a dnes se to opět potvrdilo. Nemyslím si, že s nimi budeme zítra schopni závodit o vítězství, ale doufejme, že z§stáváme v bitvě o stupně vítězů.

Lewis Hamilton, 7. místo:

Kvalifikace byla zklamáním, protože jsem měl včera dobrý den a myslel jsem si, že bych mohli bojovat o první dvě řady. Bohužel jsem se snažil dostat pneumatiky do provozu a o tom to celé je. Budeme jako tým analyzovat, proč to tak bylo a doufejme, že se posuneme k nějakému zlepšení.

Cílem je posunout se zítra vpřed, optimisticky předpokládám, že to dokážeme. Není vždy snadné se zde zlepšit, ale máme trochu jinou strategii pneumatik než ostatní, což nám může pomoci. Budeme se také muset postarat o pneumatiky, protože tady často trpí zadní část. Pokud se nám vše podaří, pak doufejme, že budeme mít lepší den, než jsme měli dnes.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Kvalifikace se dnes ukázala jako frustrující. Ferrari vypadalo po celý víkend silně, takže jsme věděli, že je nepravděpodobné, abychom bojovali o pole-position. Přes noc jsme tvrdě pracovali na zlepšení, a protože nám třetí trénink vyšel, vypadalo to, že budeme schopni bojovat o druhou řadu. Po našich prvních jízdách v Q3 se zdálo, že to není utopie. Bohužel při našem druhém pokusu jsme měli mírně kompromisní kolo a třetí místo nám uniklo jen o půl desetiny sekundy.

George byl v průběhu kvalifikace šťastnější; Lewis se potýkal s teplotou pneumatik. Zítra nás čeká spousta práce, ale je to dlouhý závod a naším cílem je posunout se vpřed. Nemáme jasnou představu o tom, jak jsme na tom v dlouhodobém horizontu ve srovnání s našimi konkurenty, takže uvidíme, co můžeme zítra udělat.

Aston Martin

Fernando Alonso, 8. místo:

Byla to pro nás vzrušující kvalifikace s několika překvapeními. Kolo tady v Baku je velmi adrenalinové a podstupujete obrovské riziko. Právě jsem se dostal z Q1 a do další části vstupoval trochu pesimisticky. Vůz se v Q2 choval lépe a kolo bylo velmi uspokojivé. Nakonec si myslím, že musím být docela spokojen, že odstartuji před oběma Williamsy, vypadají zde docela rychle. Nemůžu si však příliš věřit, protože jsem se v průběhu víkendu obecně poněkud trápil. Zítra budu muset být docela defenzivní a uvidím, jestli získám nějaké body.

Lance Stroll, 15. místo:

Obtížná záležitost. Neměl jsem tempo a bojoval jsem s přilnavostí a vyvážením, takže máme před sebou ještě hodně práce, abychom pochopili, proč tomu tak bylo. Je to zklamání, ale uvidím, jak se mi bude dařit v zítřejším závodě. Doufejme, že se naskytnou nějaké příležitosti.

Mike Krack, šéf týmu

Jako vždy v Baku byly rozdíly malé a trať se v průběhu kvalifikace extrémně rychle měnila. Být na trati ve správný čas a najít prostor v Q1 při signalizaci žlutými vlajkami nebylo snadné, ale podařilo se nám dostat oba vozy do Q2. Fernandova kola v Q2 a Q3 byla nejsilnější z celého víkendu – když na tom záleželo, opravdu maximalizoval vše, aby byl na roštu co nejvýš. Lanceova kvalifikace byla obtížnější a nebyl spokojený s vyvážením vozu. Budeme usilovat o to, abychom zítřek využili co nejlépe. Je to jeden z těch závodů, kde se může stát cokoliv a my budeme připraveni těchto příležitostí využít.

Williams

Franco Colapinto, 9. místo:

Dostat se do Q3 teprve při druhé kvalifikaci ve formuli 1 je úžasný pocit pro mě i pro tým. Nečekal jsem, že do Q3 postoupím, jen jsem prostě absolvoval trénink za tréninkem a postupně se lepšil. Vůz byl tento víkend na dobré úrovni, cítil jsem se pohodlněji a učil se novou trať. Myslím, že jsem maximalizoval téměř každou jízdu, k níž jsem vyjel.

Včera jsme měli obtížný začátek, ale odvedli jsme skvělou práci, abychom to otočili. Po havárii v prvním tréninku, zejména na městské trati bylo důležité vybudovat si sebevědomí. Moje chyba v prvním tréninku znamenala, že jsem nemohl odjet závodní simulaci, což by mě zítra mohlo poškodit, ale myslím, že dnes večer během přípravy mohu pochopit, kde mám zlepšit. Jsem hrdý na to, čeho jsme již společně dosáhli, protože je to jen začátek a do konce zbývá ještě spousta závodů. Uvidíme, co můžeme udělat zítra.

Alex Albon, 10. místo:

Zajel jsem tři Q3 v řadě, což je pozitivní, a dostat oba vozy do Q3 je dobré. Auto funguje dobře a upgrade funguje. Vtipné je, že tento víkend nejsem s vozem tak spokojený, ale to je pozitivní znamení, protože to ukazuje, že dojde na další změny a v závodním tempu jsem stále dobrý.

Problém s ventilátorem v Q3 - takové věci se stávají. Nikdo to neudělal úmyslně a tým přezkoumá, proč k tomu došlo, ale realisticky jsem mohl získat jen jednu, možná dvě pozice. Pokud vše půjde perfektně, je zítra možné nadále bojovat o TOP 10.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Tým přes noc odvedl skvělou práci, aby našel více výkonu pro dnešek, protože po třetím tréninku oproti včerejšku byli dnes ráno oba jezdci spokojenější s vyvážením vozu. V kvalifikaci se rozplynula oblačnost a teplota trati se zvolna zvyšovala, ale čistými a dobře provedenými jízdami oba jezdci postoupili do Q2. Věděli jsme, že bude těžší dostat se do Q3, ale oba piloti měli opět skvělá poslední kola a zvládli to.

V Q3 incident zabránil Alexovi dokončit jeho poslední kolo a Franco udělal několik drobných chyb, proto se nemohl dostat před Alonsa. Nicméně tým a jezdci se mohou ohlédnout za solidní kvalifikací a nadále jsou v dobré pozici, aby zítra bojovali o body.

Haas

Oliver Bearman, 11. místo:

Byl to náročný trénink. Nejprve jsem měl štěstí, že jsem se dostal do Q2, protože tam byla dvojitá žlutá, kvůli níž jsem ztratil spoustu času, ale podařilo se prokousat se výš. Jel jsem opravdu na limitu, abych se dostal do Q3, jenže jsem udělal u citadely chybu. Jsem ze sebe docela zklamaný, ne nutně z kvalifikace, ale z třetího tréninku, kde jsem přišel o spoustu kol a tím o zkušenosti. Když jsem včera jel s vysokým množstvím paliva, cítil opravdu pohodlně, takže do zítřka vkládám velké naděje.

Nico Hülkenberg, 14., místo:

Myslím, že některé jiné týmy měly trochu větší rychlost než my a je to opět o velmi jemných rozdílech ve středu pole. Co se mě týče, při posledním pokusu v Q2 jsem nebyl dost rychlý, ve druhém sektoru jsem se trochu trápil, abych našel rytmus a harmonii. Usiloval jsem o lepší pozici, ale v Q2 jsem se na druhé sadě nových pneumatik dostatečně nezlepšil, takže jsem tam, kde jsem.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Určitě mám smíšené pocity. Ollieho zotavení z třetího tréninku bylo opravdu dobré a v Q1 při svém druhém pokusu narazil na žlutou vlajku, takže to jentaktak stačilo k postupu. Působivé je, jak se mu po třetím tréninku před Q1 podařilo resetovat a také mezi Q1 a Q2, aby pak předvedl takový výkon. Byl doslova v laufu, protože při svém druhém pokusu v Q2 ztratil asi tři desetiny, ale byl tak blízko k postupu do Q3 - odvedl skvělou práci. Nicovi se dařilo v Q1, ale v Q2 se trochu trápil, protože na této trati je třeba jet plynule, a to mu chybělo. Myslím, že má slušnou startovní pozici, takže zítra bych rád doufal, že můžeme bojovat s Williamsem o místo v první desítce.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 12. místo:

Je frustrující vypadnout v Q2. Pokud jde o výkon, zůstal jsem za očekáváním. Chyběla mi rychlost a bylo docela obtížné jet, ale dal jsem do toho všechno. Degradace pneumatik se zdá být ve srovnání s předchozími lety složitější než obvykle, takže zítra bude klíčová správa pneumatik. Nová podlaha ve srovnání s Monzou rozhodně funguje, vůz působí úplně jinak; Tým odvedl skvělou práci při analýze dat. Jiné tratě mohou psát jiný příběh, ale dalších pár okruhů bude podobných, takže se na ně těším. Budeme se dál zabývat výkonem, ale před zítřkem zachováváme klid a zítra uděláme co bude potřeba.

Daniel Ricciardo, 16. místo:

Kvalifikace byla dnes těsná. Ve čtvrté zatáčce jsem zajel trochu hluboko, což ohrozilo můj výjezd, takže jsem přišel o důležité chvilky. Jinak jsem se neměl nijak špatný dojem; proto jsem byl překvapený, že jsem v Q1 vypadl. Odstupy byly mezi všemi velmi těsné, což je u tak dlouhého kola na městském okruhu neobvyklé. Jakýkoliv neúspěch v Q1 je frustrující, ale jsou to tak malé rozdíly. Ale na tomto okruhu je možné předjíždět a když jsem dnes viděl závod F2, manévru tam bylo dost, takže zůstávám optimistický. Pokusím se zítra zlepšit, je to závod, ve kterém lze něco udělat.

Jody Egginton, technický ředitel

Těsná bitva ve středu pole a důležitost dosažení čistých kol na tomto technicky náročném okruhu byly v dnešní kvalifikaci opět dobře demonstrovány. Jukimu se podařilo z vozu vytěžit dobrou úroveň výkonu, ale dnes se nedokázal dostat do Q3. Daniel se ještě navíc trochu trápil. Když zvolíme širší pohled, podlaha představená v Monze potvrzuje, že její výkonnost je v souladu s očekáváním, což nám dodává důvěru. Důležitost dalších plánovaných aerodynamických aktualizací se však nezmenšuje, protože se nacházíme ve velmi těsném boji ve středu pole, kde malá vylepšení mohou přinést značné odměny. Očekáváme těsnou bitvu a safety car, je velmi pravděpodobné, že přijde ke slovu, takže budeme připraveni udělat správná rozhodnutí, abychom neztratili.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 18. místo (po diskvalifikaci Gaslyho 17. pozice):

Byla to další poměrně obtížná kvalifikace. Zkusili jsme vše, co jsme mohli, dokonce i týmovou pomoc: od Zhoua jsem dostal solidní slipstream; je skutečným týmovým hráčem; ale bohužel to stále nestačilo na postup do Q2. Nebyl jsem tak daleko, aby se to povedlo, i když samotné kolo nebylo kvůli zaváhání v páté zatáčce úplně dokonalé. Kromě toho však šlo o čisté kolo a myslím, že jsem ho zvládl i s načasováním a strategií. Nakonec jsme prostě nebyl dost rychlý, abych se dnes dostal do Q2. Jako vždy je však zítra nový den a v Baku se může stát cokoliv.

Guanyu Zhou, 19. místo (po diskvalifikaci Gaslyho 18. pozice):

Věděl jsem, že v neděli budu čelit penalizaci a budu startovat ze zadní části roštu, takže jsme se zaměřili na optimalizaci celkového výsledku týmu. Mým cílem bylo dát Valtterimu vzduchový pytel, abych mu pomohl dostat se co nejblíže Q2 - tuhle variantu jsme zkoušeli ve třetím tréninku. Znamenalo to obětovat svůj vlastní výkon, protože mé nejlepší kolo bylo zajeto na dvě a půl kola starých pneumatikách. Přesto potřebujeme zlepšit naši celkovou výkonnost a posunout se dále, abychom byli na dosah soupeřů. Když se podíváme na zítřejší závod z naší současné pozice na startovním roštu – a víme, jak nepředvídatelné to může být v Baku – mohou se objevit příležitosti k pokroku a získání některých pozic. Budeme muset být v naší nejlepší formě, abychom je zúročili.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

V první řadě bychom chtěli vyjádřit naši vděčnost Zhouovi. Udělal ústupky jak ve volných trénincích, tak v kvalifikaci, obětoval tréninky, aby poskytl výhodu Valtterimu, což mohlo být rozhodující pro postup alespoň jednoho vozu do Q2. Samozřejmě se jeho vlastní startovní pozice pro zítřejší závod nezmění, protože jsme se rozhodli udělat změny na některých součástech pohonné jednotky na jeho voze. Od dnešního rána jsme věděli, že kvůli tomu bude startovat ze zadní části startovního roštu. To však dokazuje naše společné úsilí o zlepšení výkonu a nezbytného kroku vpřed. Bohužel jsme nebyli schopni postoupit. Valtteriho ztráta byla skutečně malá, ale neztrácíme naději. Startovní pozice jsou pro nás opět docela náročné, ale pozorovali jsme, že tento okruh nabízí příležitosti v každé zatáčce. Proto musíme být připraveni naší strategií zastávek v boxech reagovat. Více než kdy jindy se budeme muset spojit jako tým, abychom podali dobrý výkon, zlepšili naši startovní pozici a byli připraveni využít všech příležitostí, které se během závodu naskytnou.

Alpine

Esteban Ocon, 20. místo:

Z mé strany to zatím nebyl dobrý víkend. Měl jsem problém v prvním a třetím tréninku, což opravdu ovlivnilo moje časy. Výsledkem je, že jsem pro kvalifikaci neměl obvyklou přípravu, takže jsem do ní vstoupil bez větších nadějí. Nepodařilo se mi auto dobře nastavit a dostat tak do správného okna, takže jsem musel opravdu tlačit na to, abych vůbec zajel nějaký čas na kolo. Při mém posledním pokusu jsem se trochu zlepšoval – pravděpodobně ne natolik, abych postoupil – a narazil jsem do zdi. Zítra se pokusím využít každou příležitost, protože na této trati je obvykle dost vzruchu.

Pierre Gasly, diskvalifikován kvůli porušení limitu průtoku paliva (původně 13. místo):

S výsledkem dnešního kvalifikačního výkonu jsem docela spokojený. Je samozřejmě škoda, že menší porušení průtoku paliva znamenalo diskvalifikaci. V každém případě jsem očekával, že bude těžké dostat se do Q2. Vůz byl po celý víkend ošidný, což se projevilo v časech při tréninku. Se svými koly v kvalifikaci jsem byl spokojen a i když výsledek nevypadá velkolepě, byl to jeden z našich nejkompletnějších tréninků v sezóně. Vůz hodně klouzal, ačkoliv mu vzadu obecně chyběla přilnavost, ale podařilo se nám to zlepšit několika změnami. V zítřejším závodě budeme muset zůstat klidní a snažit se vrátit do pole při boji o pozice. Obvykle se takto těžko závodí, ale může se toho stát hodně, takže do toho zezadu dáme všechno.

Oliver Oakes, šéf týmu

Dnešek den po potížích, kterým jsme čelili během pátečního protrápeného tréninku, zpočátku vypadal nadějněji. Pierre navzdory velké snaze postoupit do druhé části kvalifikace byl později diskvalifikován za překročení průtoku paliva při svém posledním pokusu v Q2, což je vzhledem k rychlosti, kterou předvedl, značným zklamáním. Za tým se musím omluvit Estebanovi kvůli přípravě vážně narušené problémy se spolehlivostí ve dvou ze tří tréninků. Z hlediska zítřejšího závod se zdálo, že se vůz každým tréninkem zlepšuje a jeho tempo vypadalo při dlouhých jízdách slibněji. S ohledem na startovní pozice očekáváme těžký závod. Tato trať v minulosti potvrdila, že se mohou rychle naskytnout příležitosti k posunu v pořadí a my musíme být při tom, abychom toho využili.