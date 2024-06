Třetí trénink byl mimořádně vyrovnaný. Nejrychlejší Sainz

Také třetí trénink nabídl slunečné a teplé počasí. V jeho úvodu zajel nejrychlejší kolo George Russell, které mu dlouho stačilo k průběžnému vedení .Jak už ale bylo zmíněno, startovní pole je velmi vyrovnané. Rozhodují desetiny, někdy jen tisíciny vteřiny.

Dobrý trénink zažilo Ferrari. Zejména Charles Leclerc si do týmového rádia pochvaloval dosažený pokrok. „Jsem šťastný, auto je fajn. Dobrý krok kupředu," hlásil. Odpovídaly tomu i dosažené časy - Monačan byl třetí nejrychlejší se ztrátou necelé jedné desetiny na Sainze. A pokud by neudělal drobnou chybu ve třetím sektoru, závěrečný trénink by vyhrál.

Tradičně dobře vypadali Norris s Verstappenem. Asi nikdo nepochybuje, že během odpoledne budou oba patřit ke skupince pilotů, kteří zabojují o pole position. Dost možná největší vzrušení nabídl třetí trénink v úplném závěru. Stroll a Hamilton drobně kolidovali poté, co sedminásobný šampion svého mladšího rivala zdržel. Incident budou vyšetřovat sportovní komisaři.

Drobný kontakt zažili také Leclerc s Norrisem, když pilot McLarenu nešťastně uhýbal Leclercovi v jeho závěrečném rychlém kole. Tak či tak je jasné, že odpoledne se máme na co těšit.

GP Špan?lska (Circuit de Catalunya) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:13,013 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:13,043 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:13,050 4. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:13,087 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:13,164 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:13,359 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:13,723 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:13,753 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:13,786 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:13,907 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:13,950 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:13,964 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:13,975 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:14,024 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:14,074 16. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:14,161 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:14,254 18. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:14,420 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:14,572 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:14,729

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ