"Pro Gaslyho není lepší možnost než AlphaTauri," tvrdí Marko. Špatná zpráva pro juniory Red Bullu

Gaslyho cíle

Francouzský pilot, jehož vedení Red Bullu v sezóně 2019 odsunulo do svého B-týmu kvůli tomu, kolik ztrácel na Maxe Verstappena, se nedávno nechal slyšet, že by rád přestoupil jinam, protože by rád bojoval o vítězství v šampionátu Formule 1.

"Rozhodně to je cílem. Nejsem v F1 proto, abych se spokojil s umístěním v první desítce či pětce. Vítězství a tituly jsou jediným důvodem, proč v F1 tak tvrdě pracuji. A k tomu potřebuji patřičné auto," popisoval nedávno Gasly. Auto na titul u stáje AlphaTauri nemá a vzhledem k politice majitelů ani mít nebude.

"Nejprve o tom budu jednat s Red Bullem a pak uvidíme, kam nás to zavede, zda budeme sdílet touhu společně. Pokud ne, budeme se muset v budoucnu porozhlédnout po příležitostech kolem," nevylučoval Gasly možnost svého odchodu jinam.

Pierre Gasly (vlevo) útočící na Lewise Hamiltona | foto: Red Bull Content Pool

Marko: Nikde jinde nebude mít lepší auto

Je jasné, že po prodloužení smlouvy s Pérezem se zpět do A-týmu k Maxovi Verstappenovi jen tak nevrátí. Jaké má podle odborného poradce týmu Helmuta Marka 26letý pilot možnosti?

"Samozřejmě, že jsem před podpisem kontraktu s Pérezem s Gaslym mluvil. Uvidíme, co se přihodí po roce 2023. Jaké má alternativy? Momentálně si nemyslím, že by měl nějakou lepší možnost než AlphuTauri," odpovídá přímočaře.

Junioři Red Bullu mají smůlu

Dveře ke kariérnímu postupu jsou tedy zavřené. O své budoucnosti nyní musí více přemýšlet ale nejen on a jeho týmový kolega Juki Cunoda, ale další mladíci Red Bullu, kteří doufali, že se brzy podívají do F1 v touze zazářit ve světě motorsportu - to se týká například hvězd Formule 2 Jehana Daruvala, Liama Lawsona či Jüriho Vipse.

Jüri Vips s Red Bullem úspěšně debutoval v tréninku před GP Španělska 2022, šanci příští rok ale v F1 nedostane | foto: Red Bull

Podle Helmuta Marka je nepravděpodobné, že by někdo z nich dostal příští rok v F1 šanci, jelikož AlphaTauri si hodlá ponechat svou současnou dvojici.

"Zřejmě můžeme předpokládat, že současní piloti zůstanou na svých místech. Koronavirus je však stále přítomný, mohlo by se tedy stát, že by mladíci museli nastoupit. Doufám samozřejmě, že se nikdo nezraní, budou si však muset [minimálně] další rok počkat," mrazí Marko šance talentovaných mladých jezdců.