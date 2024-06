GP ŠPANĚLSKA: Verstappen na pro něj úspěšné trati vítězí, hrdinou dne opět Norris

Počasí bylo hodně podobné včerejšímu, jen se meteorologům nevydařila předpověď, jenž by mohla zdramatizovat závod - ačkoliv se nad Circuit de Catalunya honilo pár mraků, odjel se suchý závod. Všichni piloti s výjimkou Alexe Albona do něj nastoupili na nejměkčí směsi, zmíněný pilot Williamsu kvůli určitým úpravám startoval z boxu a rozhodl se začít na směsi středně tvrdé.

Od startovní čáry do první zatáčky musí pilot překonat 600 metrů. Norris z pole-position se snažil překřížit trať a dostat se přes Verstappena, ale jenom ho vytlačil na travnatý okraj a pak svůj záměr opustil. Oba se tak soustředili na svůj duel, že jim zcela unikl George Russell - přehnal se kolem nich venkem a dostal se do vedení. Ve středu pole nezkrotil Alonso svůj vůz a musel použít "nouzový" východ.

Russell odolával Verstappenovi jen do 3. kola, pak se obhájce titulu počal ostatním pilotům vzdalovat. Stále zřejmější bylo správné načasování strategie - počítalo se se dvěma pit-stopy, jenže otázkou bylo, jak je správně složit. První ze špičky zamířili do boxů Russell a Sainz jr. v 16. kole, přičemž George uhájil svou pozici jen stěží, protože mechanici měli problém s pravým zadním kolem a Brit si na odbavení počkal 6,7 vteřiny a z boxů jeli se Španělem bok po boku. Za nimi následoval Hamilton (17.), Verstappen (18.), Piastri (22.), Norris (23.) a Leclerc (25.) - takže poté bylo pořadí na trati Verstappen, Russell, Hamilton, Sainz jr., Norris, Gasly, Leclerc, Ocon, Pérez a Piastri.

Záhy však začal úřadovat Norris - předjel Sainze jr. (27.), Hamiltona (32.) a Russella (35.) - byl to úchvatný duel, jenž začal ve třetí zatáčce s táhl se až do sedmé; oba piloti si dvakrát vyměnili pozice. I to Landa trochu zdrželo, takže na Verstappena ztrácel v tu chvíli 9,3 vteřiny, ačkoliv si Max stěžoval, že pneumatiky jsou málo konzistentní. Ke druhým zastávkám zajel první Holanďan (45.) a Norris, povzbuzen týmem že nadchází rozhodující chvíle, stavěl o tři kola později - oba přezuli ze středně tvrdých na měkké. Na trať vyjížděl s odstupem přes 7 vteřiny, ale záhy začal stahovat rozdíl velmi výrazným způsobem - v 53. kole už mu na první místo chybělo 5,379 vteřiny. Verstappen byl z boxů dvakrát upozorněn, že Lando jede na doraz a nešetří pneumatiky, takže mírně přidal a rozdíl klesal pomaleji. Nakonec v závěrečných pěti kolech bylo jasné, že strategie McLarenu nevyjde a Norris, letos popáté zvolený pilotem dne, opět zůstal "jen" stříbrný.

Boj o bronzovou příčku byl záležitostí Mercedesu. Russell podruhé stavěl (opět se Sainzem jr. společně) ve 37. kole, ale nazul tvrdou směs, zatímco Hamilton ve 44. kole dostal nejměkčí. George si záhy stěžoval, že jeho pneumatiky kloužou v každé zatáčce, Hamilton si poradil se Sainzem jr. (46.) a postupně se dotáhl za týmového kolegu, jehož také v 52. kole předjel. Na Norrise však neměl nárok, naopak Russell na tvrdé směsi musel hájit své místo až do posledních metrů, protože se objevil nový soupeř.

Ferrari vlastně tři čtvrtiny závodu jelo v jakési "zemi nikoho". Na Mercedesy piloti ztráceli, postarali se o show pro diváky, když ve 3. kole Sainz jr. předjel v první zatáčce Leclerca a vozy se lehce dotkly. Protože Carlos měnil jako první ze špice, čekal ho ještě duel s Hamiltonem ve 24. kole opět v zatáčce 1, kdy ho Brit zatlačil na okraj - duel se vyšetřoval, ale bez trestu. Sainz jr. nasadil po zmíněné zastávce s Russellem také tvrdé pneumatiky, ale Leclerc ve 48. kole vsadil na nějměkčí. Byl pochopitelně rychlejší a v 55. kole došlo k výměně pozic se Sainzem jr. Charles opravdu mohutně finišoval a v posledním kole se dostal na dosah DRS k Russellovi, ale jediný reálný pokus mu nevyšel. Ještě ve snaze vyvinout tlak probrzdil v šesté zatáčce a skutečně se díval na zadní křídlo Mercedesu hodně zblízka, ale pár metrů mu nakonec chybělo.

Pérez se zpočátku závodu trápil za Hülkenbergem, ve 14. kole zkusil tým alternativní strategii a poslal ho na trať znovu na nejměkčí směsi. Pérez se tak vlastně nikdy nedostal výš než na osmé místo, navíc mu podruhé červené pneu nefungovaly podle jeho představ, takže stavěl ve 32. kole a nazul žluté - klesl na 13. místo. Poslední zastávku absolvoval v 50. kole a vrátil se opět k červené sadě, přičemž mu přinesla posun v pořadí - bezprostředně po zastávce předjel Ocona a v posledním kole si poradil s druhým vozem Alpine.

Alpine zabodovaly dvěma vozy, ale Ocon měl namále, protože se k němu v poslední třetině dotáhl solidně jednoucí Hülkenberg. Ale i když měl čtyři kola možnost využít DRS, nakonec neuspěl. Navíc Haasy opět stíhaly penalizace - Magnussenovi byl odhalen předčasný start a Hülkenberg při své druhé zastávce v 39. kole byl v boxech příliš rychlý. Kevin si trest odpykal při zastávce, Nicovi by stejně neuškodil, protože za ním jedoucí Alonso ztrácel zhruba čtvrt minuty.

Ostatní bojovali v sevřených formacích a měnili si pozice, za zmínku ještě stojí Piastriho boj, při němž zdolal Péreze (28.) - stavěl ve 22. a 47. kole v konfiguraci žlutá/červená a z desetivteřinové ztráty na Sainze jr. dokázal ukrojit téměř osm vteřin, také on by potřeboval, aby závod měl ještě dvě tři kola. Jediný dramatický moment přichystal divákům Albon, jenž začal na středně tvrdé směsi a od 19. kola absolvoval dva dlouhé stinty na měkkých pneumatikách - v 60. kole mu nevyšel nájezd do zatáčky Renault a projel se štěrkem, aniž by ale zaznamenal větší škodu. Aby byl výčet úplný, je třeba zmínit, že posledním penalizovaným pilotem byl Cunoda za stejný prohřešek jako Hülkenberg - oběma bylo pět vteřin připočteno k výsledku v cíli.

Ačkoliv Verstappen vyhrál, už to nebyl triumf s nadhledem a se zdrcujícím odstupem. Je ještě předčasné hovořit i jasném vyrovnávání, ale rozdíly mezi týmy se pozvolna zmenšují a můžeme se tedy dočkat zajímavých závodů.

GP Špan?lska (Circuit de Catalunya) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:28.20,227 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 19 + 2,219 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 17,790 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 22,320 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 10 + 22,709 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 8 + 31,028 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 6 + 33,760 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 4 + 59,524 9. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 2 + 1:02,025 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1 + 1:11,889 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1:19,215 12. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 13. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 15. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 19. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 2 kola Nejrychlejší kolo: 4 Lando NORRIS McLaren MCL38

Mercedes M15 1:17,115

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ