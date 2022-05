Nevole vůči DRS sílí. V některém závodě bychom ho měli vypnout, navrhuje Vettel

Vyjádřil se také jeden z nejzkušenějších - Sebastian Vettel. Čtyřnásobný šampion zažil jako jeden z mála pilotů na současném startovním roštu éru bez DRS, přičemž neskrývá přání, že by se DRS rád zbavil. Podle Vettela sice nové předpisy umožňují lépe následovat vůz jedoucí před vámi, avšak role DRS možná ještě vzrostla.

„Můžeme se dostat těsněji k jiným vozům, ale je tu také menší efekt odporu vzduchu, takže se na DRS spoléháme zřejmě více než v minulosti. Byl bych pro, abychom DRS v některém ze závodů vypnuli a zjistili, jestli je závodění - předjíždění opravdu snazší," navrhuje pilot Aston Martinu.

Juki Cunoda s AlphouTauri AT03 v Austrálii | foto: Scuderia AlphaTauri

A pokračuje: „DRS byl před lety zavedený jako pomocník, který vám měl usnadnit předjíždění. Byl to experiment, který se podle mě zvrhnul v to, že se z něj stala věc, která vám předjíždění umožňuje. Předjížděcí manévr by měl být vždy zásluhou umění jezdce. Ne díky tomu, že se dostanete do DRS zóny. Měli bychom mít takové předpisy, aby se nám otevřela možnost závodit bez DRS," dodává Vettel.

Vedení šampionátu má stejný názor. Kupříkladu Ross Brawn se nechal slyšet, že cílem Formule 1 je zbavit se DRS. Kdy k tomu dojde, to ale není jasné. Sám Brawn tvrdí, že k tomu ještě nenadešel čas, což zdůvodňuje nutností udělat další pokrok ve tvorbě pravidel. Kdy se F1 DRS zbaví?