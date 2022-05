Sainz se obává dlouhodobých zdravotních následků jízdy se současnými vozy F1

Formule 1 je letos přepracovala ve snaze zlepšit závodní podívanou, vozy jsou proto delší a těžší, větší porci přítlaku nyní vytváří podlaha díky návratu k přísavnému efektu. Týmy nové monoposty provozují níže na vozovkou a ty jsou navíc tužší díky novým 17" pneumatikám a jednoduššímu zavěšení.

Z poskakování mívají piloti často bolesti zad, podle některých je tento trend neudržitelný. Již v Imole si například postěžoval George Russell z Mercedesu, nyní se před svým domácím závodem přidává Sainz obávající se zdravotních komplikací.

"Už ty obrubníky v Miami byly v těchto autech dost agresivní. V Imole bylo několik hrbolů, které byly docela tvrdé vůči tělu. Myslím, že jako piloti a Formule 1 bychom se měli zamyslet nad tím, jakou daň si to může vybírat na zádech a zdraví jezdců během jejich kariér v F1 s touto filozofií vozů," popisuje Sainz.

Vozy jsou letos blíže k zemi, nastavení je tužší, těla pilotů více trpí | foto: Pirelli

"Více než cokoliv jinému musíme otevřít diskusi, abychom zjistili, jestli jsou pravidla skvělá. Z pohledu závodění dělají to, co jsme potřebovali. Musíme ale jezdit s takovou tuhostí s ohledem na naše krky a záda, jako v posledních závodech s tak těžkými vozy?" táže se pilot Ferrari.

"Pro mě jde spíše o filozofickou otázku, kterou stavím pro Formuli 1 a pro každého, aby popřemýšlel o tom, jakou cenu by piloti vlastně měli ve svých kariérách platit svým zdravím, aby s tím bojovali," pokračuje 27letý španělský jezdec.

Během běžných zdravotních prohlídek mu lékaři sdělili, že je letos "všude tužší." Uznává, že tato výtka je poměrně čerstvá a teprve se chystá na to, že by s ní formálně oslovil nadřazené orgány. Nejprve si o tom hodlá promluvit s dalšími piloty včetně zmiňovaného Russella, by zjistil, co může F1 a FIA navrhnout.

Carlos Sainz při jízdě přes agresivní obrubníky | zdroj: Scuderia Ferrari

"Už to na sobě cítím. Nepotřebuji radu expertů na to, abych věděl, že za 10 let to bude těžké. Budu muset hodně pracovat na mobilitě, flexibilitěm hodně celkově investovat do tělesného zdraví. Je to možná i otázkou, protože jako piloti podle mě toho moc nenamluvíme, protože nechceme vypadat jako slaboši," vysvětluje Sainz.

"Já jsem silný, hodně fit, považuji se za jednoho z tělesně nejzdatnějších jezdců a během závodů v F1 jsem se nikdy netrápil. Je to spíše dlouhodobou záležitostí, jde o užitek pro nás všechny, možná bychom o tom měli hovořit a zjistit, jaké máme možnosti," přemítá rodák z Madridu.

"Jde o zájmy týmů o předjíždění, o všechno, o show... to musíte vše zvážit. Ale do když jedním z faktorů bude poprvé také trochu jezdec? Myslím, že by to mohlo být zajímavé," dodává Sainz před svým domácím závodem, v němž s Ferrari pomýšlí na vítězství.