K ideálu mám ještě daleko, říká Sainz. Na co se soustředí?

Carlos Sainz je jedním z pilotů, který před letošní sezonou změnil tým. O to více se jej tak dotklo omezení testování, kvůli němuž neměl tolik času na adaptaci v novém prostředí. Na jeho výkonech to ale není znát, mladý Španěl se jevil solidně v Bahrajnu i Imole, byť při druhém víkendu této sezony nepostoupil do Q3, nicméně v závodě Sainz junior vše napravil.

Uznává ale, že jeho výkony mají k ideálu ještě daleko. „Přes zimu jsem makal dost intenzivně, abych týmu porozuměl. Strávil jsem hodně času v továrně, ale upřímně... Do Carlose z McLarenu mám pořád hodně daleko," hlásí bez vytáček.

Sainz se podle svých slov teď soustředí na to, aby dokázal podat maximální výkon ve všech částech závodního víkendu. Právě to mu nevyšlo na již zmíněné Imole.

Carlos Sainz - závod na Imole | foto: Scuderia Ferrari

„Musím dát všechno dohromady. V Bahrajnu a Imole jsem měl záblesky velmi solidní rychlosti, ale je třeba zajistit, abych byl ve svých výkonech konstantní. Mám ale radost z toho, jak se věci vyvíjejí. Na Imole jsem byl blízko pódia a s Charlesem jsme jeli velmi podobné tempo, což je povzbudivé."

Rodák z Madridu má u Ferrari smlouvu na dva roky, Scuderia se přitom nechala slyšet, že letos mu dá určitou dobu hájení. Zatím to však vypadá, že Sainz ji potřebovat nebude. Zdá se, že ve srovnání všech letošních nováčků v jednotlivých týmech si vede nejlépe. Alespoň zatím.