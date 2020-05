Situace Giovinazziho? Ferrari s ním stále počítá

Ital Antonio Giovinazzi patří už řadu let do juniorské akademie Ferrari. První zkušenosti ve Formuli 1 získal během roku 2017, tehdy si v úvodu sezony vyzkoušel monopost Sauber.

První kompletní ročník coby pilot královské třídy motorsportu absolvoval loni. Popravdě je třeba říct, že u Alfy neoslnil. Ostřílený bard Kimi Raikkonen byl nad jeho síly. Výkonnostní rozdál mezi oběma piloty byl markantní zejména v první části sezony, kdy se Giovinazzi takříkajíc absolutně nechytal.

Když pak v závěru závodu ve Spa zbytečnou chybou zahodil bodovaný výsledek, zdálo se, že jeho dny u Alfy Romeo jsou sečteny. Nestalo se a Ital si svou sedačku nakonec uhájil. Z části i díky zlepšeným výkonům, které v závěru roku předváděl.

Antonio Giovinazzi v rámci druhého dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Pirelli

Hlavně díky nim se prý může i nadále těšit důvěře Ferrari. Tvrdí to alespoň šéf Scuderie Matta Binotto. „Antonia velmi respektuji. Naše plány s ním počítají i do budoucna, ale je pravda, že jít do Ferrari po jednom roce ve Formuli 1 je opravdu velký závazek. Giovinazzi zkrátka ještě musí sbírat zkušenosti," hlásí Ital.

Inu raketový vzestup, který se povedl Charlesi Leclercovi je spíše ojedinělým jevem. Giovinazzi by se však u Ferrari mohl přece jen brzy objevit. Spekuluje se totiž o předčasném konci Sebastiana Vettela. Čtyřnásobný šampion prý zvažuje, že do letošní sezony nenastoupí. V takovém případě by byl nejspíš první volbou Ferrari právě Giovinazzi.