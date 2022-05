Brundle varuje Ferrari: Pokud se nezlepšíte na rovinkách, stane se Red Bull mistrem světa

V sobotu to ještě vypadalo se Scuderií výtečně, když její rudé vozy obsadily v kvalifikaci první řadu. Jenže druhý den se Verstappen hned po startu dostal před Carlose Sainze a o osm kol později zdolal i Leclerca, jenž se trápil o něco více s degradací středně-tvrdých pneumatik.

Ferrari je sice lépe zahřívá a má lepší rychlost na jedno kolo, Red Bull však dokázal zlepšit svou práci s nimi a je na nich šetrnější a svého soupeře předčí pří delších jízdách. Mezi oběma týmy je v šampionátu konstruktérů již pouze šestibodový rozdíl, mezi piloty si Charles drží 19bodový náskok.

"V závodě musíme reagovat, obzvlášť na měkčích směsích. Na středně-tvrdé a měkké se v posledních dvou závodech zdálo, že mají v závodním režimu navrch a že tyto pneumatiky dokážou lépe šetřit. V kvalifikaci dokážeme pneumatiky dostat vždy do toho správného pracovního rámce, což nám pomáhá. Ale při delších jízdách se ve srovnání s nimi trápíme," uznává monacký jezdec po Velké ceně Miami.

Charles Leclerc a Carlos Sainz slaví na pódiu v Miami | foto: Scuderia Ferrari

Ferrari musí zabrat, náskok klesá

"Charles Leclerc a jeho Ferrari bylo opět tou nejrychlejší kombinací na trati pro zajištění pole-position, ale Ferrari znovu nenašlo odpověď na zázračnou rychlost Red Bullu na rovinkách, ať už mělo DRS na zadním křídle otevřené či nikoliv. Dokud to nespraví a nebudou mít nižší odpor při vyšších rychlostech, pak mistrovský titul připadne Red Bullu," varuje Brundle.

Přitom chválí výkony obou pilotů: "Šlo o další velmi působivou a vyspělou jízdu od Verstappena i Leclerca, jezdci Ferrari se ale už nedokážou dostat jednoduše zpět, jak to dokázal Leclerc s Verstappenem v Bahrajnu. To Maxovi a Sergiovi Pérezovi poskytuje komfort, když si můžou hlídat své pneumatiky a hrát hry dlouhodoběji. Ví, že později na to můžou šlapat relativně bez rizika."

Pneumatikové strategie GP Miami 2022 | zdroj: Pirelli

Nevyužitá možnost - chyba ve strategii Ferrari

Nechápe, proč Ferrari ke konci závodu na Floridě nevyužilo možnost zajet zdarma do boxů pro čerstvé pneumatiky při výjezdu safety caru po kolizi Landa Norrise s Pierrem Gaslym. Scuderia tvrdí, že neměla žádnou novou měkkou či středně-tvrdou směs, pouze tu tvrdou, nicméně i mírně jetá středně-tvrdá pneumatika by stála za zvážení - 11 kol do konce by jistě zvládla.

"Ferrari by si teď určitě přálo zajet alespoň s jedním ze svých vozů během nevyhnutelného virtuálního a plného safety caru, když došlo ke kontaktu Gaslyho s Norrisem na relativně úzké části trati. Verstappen už byl za čárou, když byl vyhlášen virtuální safety car," upozorňuje Brundle na situaci, kdy Red Bull již nemohl reagovat, Ferrari naopak dostalo skvělou příležitost, kterou nicméně nevyužilo.