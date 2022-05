Red Bull tempo vývoje kvůli rozpočtovému stropu neudrží, soudí Ferrari chystající velké vylepšení

Šéfa Scuderie Mattii Binotta rakouská stáj pokroky se svým vozem překvapuje. Soupeř však podle něj za chvíli narazí na omezení v podobě rozpočtového stropu a v tempu vylepšování bude muset zvolnit, jinak tomu nebude rozumět.

Max Verstappen i minulý víkend dokázal předjet Charlese Leclerca a dojet si v Miami pro další vítězství, přestože v trénincích a v kvalifikacích na rudé vozy ztrácel. Monopost RB18 je neustále lehčí, rychlejší i šetrnější k pneumatikám. Na rovinkách se mu Ferrari F1-75 stále nedokáže vyrovnat a jeho bodový náskok z úvodu sezóny se postupně rozplývá.

Podle Binotta Red Bull již vyčerpal velkou část ze svého rozpočtu na vylepšování svého vozu, Ferrari se tak podle něj nyní dostane do dobré pozice pro boj o titul.

"Zaprvé jsem vždy říkal, že bychom si měli počkat alespoň pět závodů, než budeme moci řádně vyhodnotit konkurenceschopnost vozů. Pět závodů je teď za námi a my vedeme oba šampionáty, což je skvělé. Nemáme tedy proč být zklamaní," popisuje 52letý Švýcar.

"Je nicméně pravdou, že Red Bull své auto od úplného začátku sezóny vylepšil. Nasadil novinky a když se podíváme na poslední dva závody, možná byli o pár desetin na kolo rychlejší než my," uznává šéf Ferrari, jehož náskok se mezi konstruktéry smrskl na pouhých 6 bodů.

"Není pochyb o tom, že musíme svůj vůz vyvíjet a nasazovat novinky, abychom udrželi tempo. Doufám, že kvůli rozpočtovému stropu bude muset Red Bull přestat vyvíjet, jinak nebudu chápat, jak to můžou dělat," pokračuje Binotto, podle nějž bude muset soupeř brzy ubrat.

“If you consider how many points we are taking home from here, we can’t be too disappointed, given that we are leading both championships, but it’s clear we now need to respond.”



