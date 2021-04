Ricciardo opět tvrdě zaútočil na oddělení sociálních sítí Formule 1

V loňském roce Ricciardo vyjádřil svou nelibost šéfům F1 nad tím, že se požár nehody Romaina Grosjeana v Bahrajnu opakovaně zobrazoval během zastaveného závodu. „To bylo neuctivé a byl jsem opravdu znechucený,“ řekl tehdy Australan.

Ricciardo měl dlouhý rozhovor s Ellie Norman, marketingovou a komunikační ředitelkou F1. „Byla velmi chápavá a vděčná a myslím, že mé obavy přijala. Snažila se poslouchat a také se učit, jak by mohla dělat věci jinak. Vysvětlila mi však také důvody, proč to vysílali.“

Daniel Ricciardo při prvním testu McLarenu v roce 2021 v Silverstone | foto: McLaren

Sedminásobný vítěz Velké ceny nyní v rozhovoru pro časopis Square Mile znovu ostře kritizoval sociální média Formule 1. „V loňském roce F1 zveřejnila na svých kanálech „Top 10 Moments of the Year" a osm z deseti momentů byly nehody. Myslím si, že jste zatracení idioti! Tohle je druh obsahu, který mohou chtít sledovat možná 12leté děti, protože o tom nic neví. Ale ne všichni jsou děti. Prostě dělejte svoji práci lépe,“ zlobil se Ricciardo.

Pilot McLarenu pociťuje měnící se podmínky ve sportu zaměřeném na pozornost veřejnosti a zmínil se o dokumentárním seriálu Drive to Survive. „Myslím si, že první sezona Drive To Survive byla skvělá. Strávil jsem nějaký čas v USA a bylo to poprvé, co mě tam lidé poznali a odkazovali se na tento televizní seriál. Takže to pro nás bylo dobré.“

„Ale ve druhé sezóně se objevily některé epizody, které byly docela vykonstruované. Pokusili se vytvořit rivalitu mezi mnou a Carlosem Sainzem, která ale není. Je pro mne stejným soupeřem, jako kdokoliv jiný. Nebyla mezi námi žádná zášť, ale Netflix chtěl něco najít. Carlos se myslím obléká jako šedesátník, ale jinak je to dobrý chlap,“ dodal Daniel Ricciardo.