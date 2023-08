Ricciardova zlomenina mu zabrání nejspíš v dalších závodech

Když v pátek na začátku druhého tréninku narazil Australan do bariéry, aby nekolidoval s havarovaným McLarenem Oscara Piastriho, vypadalo to jen na běžnou nehodu. Ricciardo si zanadával do vysílačky, týmu sdělil, že krajanův vůz neviděl a držíc si levou ruku opustil vůz. Rozeběhla se obvyklá procedura - prohlídka v Medical Center a poté transport do místní nemocnice, odkud byl Ricciardo převezen na barcelonskou kliniku, aby se podrobil vyšetření u známého ortopedického experta Xaviera Miry. Ten už měl na začátku letošního roku "v práci" Lance Strola.

Ricciardo měl ruku v sádře a diagnóza hovořila o zlomenině záprstní kůstky v levé ruce. Věčně usměvavý Australan zveřejnil na Instagramu fotografii, na níž ležel v nemocnici na lůžku: "Absolvoval jsem první kontakt s kovem, takže jsem docela v pohodě."

Chystá se v Red Bullu Ricciardův comeback? | foto: Red Bull Content Pool

Bohužel Mira mu po následné operaci sdělil nepříliš povzbudivé zprávy, které veřejnosti tlumočil Peter Bayer, generální ředitel společnosti AlphaTauri: "Operace proběhla dobře, i když zlomenina byla komplikovanější, než jsme si původně mysleli. Právě jsem hovořil s Danielovým manažerem, náš pilot zůstane v Barceloně několik dní, aby byl dodržen proces hojení."

K případu se vyjádřili i zástupci týmu Red Bull, což jenom rozhojnilo dohady, zda pro příští sezónu nedojde opět k jedné z mnoha šarád a někdejší pilot Red Bullu, pro nějž vyhrál sedm Grand Prix, nezamíří zpět do stáje, v níž sklízel největší úspěchy. "Bohužel se vše komplikuje a vypadá to na nucenou pauzu. Brzy dostaneme oficiální potvrzení od doktora,k ale pro příští dva závody to nevypadá nadějně," komentoval situaci dr. Helmut Marko, čímž zpochybnil původní tvrzení Christiana Hornera, že by Ricciardo mohl jet už v Grand Prix Singapuru. Pravděpodobnější je, že se Australan vrátí až na start GP Japonska, konané 24. září. Do té doby by měl být nadále jeho náhradníkem Novozélanďan Liam Lawson.