Sainz už velká vylepšení nečeká. Jak je to s podlahou testovanou v Portugalsku?

Zdá se, že letošní sezona Formule 1 přinese bitvu na dvou frontách. O titul si to rozdají Mercedes a Red Bull, o třetí místo v Poháru konstruktérů pak (zřejmě) McLaren a Ferrari. V tomto druhém zmíněném souboji má zatím mírně navrch stáj z Wokingu, která těží především z dobrého závodního tempa.

Ferrari se zdá být pro změnu lepší v kvalifikacích. Do Portugalska Scuderia přivezla jeden kus nové podlahy, který si během tréninků vyzkoušeli oba její piloti. Do závodu ji však Italové nenasadili. Mělo se za to, že Ferrari nechce zvýhodňovat žádného ze svých pilotů, avšak postupně vyšla najevo jiná skutečnost. Pozměněná podlaha plnila pouze roli jakéhosi testovacího mezičlánku, který měl porovnat korekci dat mezi realitou a aerodynamickým tunelem.

Ve Španělsku upravená podlaha nasazena pravděpodobně nebude. Ferrari se už dříve nechalo slyšet, že svůj letošní vůz hodlá vyvíjet do června. Poté přesměruje veškerou svou pozornost k projektu 2022 a revolučním pravidlům. Carlos Sainz proto neočekává, že by se na letošním modelu objevila výraznější vylepšení. Podle Španěla už půjde jen o novinky spíše kosmetického rázu.

„Myslím, že to tak mají všechny týmy. Teď už musíme 90 procent své pozornosti věnovat roku 2022, protože změny, které v něm přijdou, budou opravdu velké. Letos jsou pravidla stabilní a já nečekám, že bychom na vývoj tlačili Ale i tak můžeme udělat menší pokroky, například takové, které jsme v Portugalsku viděli od Alpine," říká rodák z Madridu.