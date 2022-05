Síla Red Bullu? Nečekali jsme ji, přiznává Horner. V Barceloně favorizuje Ferrari

Vždyť Max Verstappen musel v Bahrajnu a v Austrálii odstoupit. Nebýt těchto technických problémů, vedl by úřadující šampion s pohodlným náskokem klasifikaci jezdců. Problémy se spolehlivostí však mají rudí býci prakticky v každém závodním víkendu této sezony. Výjimkou v tomto směru nebyl ani poslední závod v Miami, kde Verstappen přišel prakticky o celý čas vyměřený pro páteční tréninky. Na konci dne se pak Holanďan opřel do svého týmu s tím, že nedostatky musí vyřešit.

Trochu oleje do ohně přilil také Maxův otec Jos, který řekl, že synovu frustraci plně chápe. „Max zažil v Miami těžký vstup do víkendu. Přišel prakticky o kompletní páteční tréninky. Vy přitom tenhle čas prostě potřebujete, abyste si mohli nastavit auto. Přesto v závodě opět podal velmi dobrý výkon. Chápu, že ho problémy štvou."

Klidnit napětí se snaží šéf týmu Christian Horner. Ten mimo jiné hlásí, že Red Bull nečekal, že bude po loňské vyčerpávající sezoně takto konkurenceschopný už od začátku prvního ročníku s novými pravidly. „Jsme na jedné lodi. Loňský rok byl dost náročný, nečekali jsme, že budeme letos takhle konkurenceschopní počínaje prvním závodem. Dynamika v týmu funguje dobře. My tlačíme dopředu Maxe a on tlačí zase nás. Letos jezdí neuvěřitelně."

Max Verstappen se svou trofejí za první místo v závodě v Miami | foto: Red Bull Content Pool

O tomto víkendu zavítá Formule 1 do Barcelony. Tedy na místo, kde se během zimy testovalo. Diváci katalánský okruh příliš v lásce nemají. Naproti tomu pro inženýry jde o zlatou perlu. Doslova. Barcelona totiž díky své charakteristice dokáže odkrýt veškeré přednosti a stejně tak veškeré slabiny jednotlivých vozů. Říká se, že kdo udává tempo v Barceloně, bude silný i na kterémkoliv jiném okruhu.

Ferrari přiveze do tradiční destinace velký balík novinek. Podle italských médií půjde o nová křídla, brzdové kanálky, novou podlahu, respektive změny zaměřené na snížení váhy. Celkový přínos vylepšení by se prý měl pohybovat kolem čtyř desetin na kolo.

„Mezi oběma týmy je to dost těsné. Rozhodují detaily. Předpokládám, že stejné to bude i v Barceloně. Je skvělé vidět Maxe a Charlese bojovat takto tvrdě. Je mezi nimi dávka přirozeného respektu. Co se týká samotné Barcelony, je to pro všechny velká výzva. Víme, jak silné je Ferrari v zatáčkách. Myslíme si, že trať jim bude sedět. Každý si vybere to svoje. Nám sedělo pro změnu Miami, kde jsme získali velmi silný výsledek," dodává Christian Horner.