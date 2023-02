Verstappen hodnotí první test Red Bullu RB19, Horner očekává více od motoru Ferrari + VIDEO

Rakouská stáj nové zbarvení a technického partnera (Ford) odhalila před 10 dny v New Yorku, v pátek minulý týden ale poprvé prohnala po trati v Silverstone skutečný vůz RB19 během filmovacího dne, kdy může urazit na nezávodních pneumatikách maximálně 100 km.

Na rozdíl od Haasu (psali jsme zde) nezveřejnila žádné snímky ani video prozrazující detaily, ty si konstrukční tým kolem Adriana Neweyho jako obvykle pečlivě střeží. Vypustila však jedno video, na nichž je nové auto v akci. A na sociálních médiích se poté objevily ještě kvalitnější záběry (např zde).

RB19 👉 Spotted in the wild 👀 pic.twitter.com/B7BOKdR56Q

Jak hodnotil své čerstvé dojmy z letošního Red Bullu Max Verstappen? "Právě jsem se poprvé svezl s RB19. Samozřejmě šlo o natáčecí den, myslím si však, že šlo o dobrý prvotní dojem. Všechno fungovalo opravdu dobře, všechno šlo fakt hladce, tedy přesně tak, jak byste si od takového dne přáli," popisuje holandský pilot.

Red Bull očekává, že si udrží svou loňskou formu a bude mít i letos na vítězství, očekává však silnější Mercedes i Ferrari, které mělo zlepšit i svou pohonnou jednotku.

Day 1 with the RB19 ✅ More to come in Bahrain 🔜 pic.twitter.com/qAOe3R3T21