V simulacích je Mercedes o sekundu rychlejší, říká Wolff. Kdy dojde ke zlepšení?

Na Ferrari a Red Bull Mercedes zatím nestačí. Ani zdaleka. Stříbrným vozům leckdy nepatří ani primát nejrychlejšího ze středu pole. Přesto se obhájci titulu nevzdávají. Toto Wolff tvrdí, že na simulátoru je jejich vůz o vteřinu na kolo rychlejší než ve skutečnosti. Co je tedy zásadní problém?

„Naším největším problémem je poskakování. V simulacích je vůz o sekundu na kolo rychlejší, ale jakmile vyjedeme na trať, trápíme se s poskakováním, což nás limituje. Není to něco, co by se dalo snadno vyřešit. Nemůžeme se jen tak vrátit k nastavení z testů. Faktem je, že jiné týmy vyřešily poskakování lépe, proto jsou před námi," říká Wolff.

Lewis Hamilton při pátečním tréninku v Melbourne | foto: Mercedes AMG F1 Team

Také George Russell tvrdí, že půjde o běh na dlouhou trať. Mercedes prý v dohledné době výrazný balík vylepšení nechystá. Cílem je v prvé řadě dobře pochopit letošní stroj. Od toho se bude odvíjet následný vývoj.

Russellův šéf Toto Wolff nabádá k pracovitosti. „Je tolik oblastí, ve kterých můžeme přidat. Máme spoustu prostoru pro zlepšení. Musíme se soustředit sami na sebe. Tenhle tým má sílu. Jsou to pořád ti samí muži a ty samé ženy, na jejichž kontě je spousta šampionátů." Zabojuje ještě Mercedes o letošní tituly?